Esta semana, muita gente se mostrou chocada por a nova Miss Portugal ser uma pessoa transgénero, isto é, alguém que um dia foi um homem e, hoje, é uma mulher. A mim, surpreendeu-me mais a revelação de Fernando Medina como ministro das Finanças sério, de dedo em riste apontado aos desvarios da oposição: “Se um dia fossem governo”, disse ao PSD – e notem o uso do tempo verbal que nem admite a hipótese de, um dia, imagine-se o absurdo, virem a ser – “rebentavam com as contas públicas!”. Isto, senhoras e senhores, é que é ser trans: um dia, membro dos governos Sócrates; no outro, paladino das contas certas.

Não é assim tão estranho, pensando bem. Afinal, Medina já tinha dado sinais de estar em transição. Os mais novos poderão não se lembrar, mas eu ainda sou do tempo em que o homem-anteriormente-identificado-como-delfim-socialista era Presidente da Câmara de Lisboa, e antes dele, António Costa, e de como ambos deram rédea solta ao crescimento do alojamento local, o mesmo que agora acusam de ter causado o problema da habitação na cidade. É que, antes, Medina identificava-se como socrático; agora, como a Manuela Ferreira Leite das Avenidas Novas. É preciso respeitar.

O problema é que nem Medina nem Costa fizeram ainda a transição completa: lá no fundo, continuam exactamente tão despesistas e incapazes de uma ideia reformista como antes. É que as contas alegadamente certas que apresentam se fazem, única e exclusivamente, graças ao esbulho dos contribuintes. A proposta de Orçamento de Estado apresentada esta semana identifica-se com uma redução de impostos, mas, mais uma vez, o que faz é aumentá-los por via indirecta. Apesar de todas as necessidades do país, apesar de saberem que as pessoas não têm dinheiro para pagar as casas, apesar de os Portugueses estarem há anos a perder poder de compra real perante a subida da inflação, Costa e Medina não abdicam de continuar a aumentar a carga fiscal, como dois viciados numa coisa qualquer que deve saber muito bem, mas faz muito mal.

