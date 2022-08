Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro foi a secretária de Estado da Administração Interna Patrícia Gaspar a informar-nos que, segundo o algoritmo, o país está a arder pouco neste ano. Mais precisamente, segundo o tal algoritmo, o país deveria ter ardido mais 30 por cento: “Se considerarmos a severidade meteorológica, os algoritmos e dados dizem que a área ardida que deveríamos ter deveria ser 30% superior. Significa que apesar da complexidade, o dispositivo tem estado a responder bem” – afirmou Patrícia Gaspar com aquela convicção autista que a caracteriza.

Depois, ou ao mesmo tempo, que nestas coisas a impressão gerada pelas palavras é tal que se perde a noção do tempo, a ministra da presidência Mariana Vieira da Silva veio anunciar, com a serra da Estrela ainda a fumegar, que o “Parque Natural da Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava” antes do incêndio.

As declarações das duas governantes colocam os habitantes das áreas ardidas em situações de enorme dilema sobre a qual das titulares de cargos políticos se devem dirigir: devem eles agradecer a Mariana Vieira da Silva por terem sido abrangidos pelo fogo e como tal irem ficar melhor do que estavam ou pedir a Patrícia Gaspar que os isente de cumprir o algoritmo? Convenhamos que a escolha não é fácil. Ou não era, porque entretanto chegou o terceiro elemento desta tríade das isentas de culpa e do mais elementar bom senso. Obviamente falo de Marta Temido, a ministra que mais fez pela destruição do SNS desde a sua fundação. Interrogada sobre a falta de médicos no SNS, Marta Temido culpou nada mais nada menos que as decisões tomadas “há várias décadas, nos anos 80” por esta situação.

Valham-nos os cabelos frisados, os chumaços nos ombros e as misturas de cores desses inesquecíveis tempos! Uma ministra que desde 2018 tutela a pasta da Saúde vem agora desculpar-se com os anos 80! E já agora porque se fica pelos anos 80 do século passado? Não lhe parece que a destruição em Lisboa do magnífico Hospital Real de Todos os Santos, aquando do terramoto de 1755, é uma explicação mais transversal e profunda?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.