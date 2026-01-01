Myanmar teve “eleições” este passado mês de Dezembro, mas a palavra vem com aspas invisíveis. Não por preciosismo, por higiene. Porque quando um regime que governa pelo medo coloca uma urna na rua, aquilo não é necessariamente uma democracia. Pode ser apenas um objeto a tentar convencer o mundo de que a violência tem boa caligrafia.

Uma urna, por si só, não é liberdade. É só uma caixa. O que lhe dá sentido é outra coisa, muito mais frágil e muito mais rara: o consentimento.

A teoria democrática chama-lhe legitimidade, como se fosse uma ideia abstrata. Mas a legitimidade é concreta. É a diferença entre o Estado como casa comum e o Estado como ocupação. É o momento em que as pessoas obedecem não porque tremem, mas porque reconhecem.

E é aqui que Myanmar nos obriga a olhar com honestidade para uma pergunta que o mundo prefere evitar: o que acontece quando a democracia é reduzida a procedimento, quando a política é substituída por logística, quando o voto é transformado num ritual que serve mais para legitimar poder do que para distribuí-lo?

Os generais no poder apresentaram um calendário eleitoral em fases, como se a liberdade pudesse ser repartida em capítulos. Vota-se em datas diferentes, em porções diferentes do país, num país que não é, de facto, um país inteiro em termos de controlo territorial. Há zonas onde a votação nem sequer acontece, oficialmente por razões de “segurança”, na prática porque a guerra e o poder não se sentam à mesma mesa. Isto não é um detalhe técnico. É a própria definição do problema. Uma eleição que não chega a uma parte grande do território não é apenas imperfeita. É seletiva. E quando a democracia é seletiva, deixa de ser democracia e passa a ser uma fronteira.

Os números, quando aparecem, também contam uma história que não cabe nos comunicados. Numa contagem local em Yangon, a participação ficou muito abaixo do universo de eleitores registados. E quando a participação falha, não é sempre apatia. Muitas vezes é a linguagem. É uma comunidade a dizer, sem cartazes e sem slogans, “eu não reconheço isto”.

O mundo gosta de chamar a isso desinteresse. Eu chamo-lhe instinto. Porque há um ponto em que não participar é a última maneira de não ser cúmplice. Há um motivo para que tanta gente em Myanmar não vote por esperança. Porque esperança implica escolha. E a escolha implica alternativa. Sem alternativa real, o voto deixa de ser decisão e passa a ser gesto.

E aqui entra a parte que costuma ser escondida atrás da cortina: o “pluralismo” no boletim pode ser um truque de design. Um boletim cheio não prova liberdade. Prova capacidade de impressão. Se os principais adversários foram neutralizados, se as forças políticas que simbolizam oposição foram removidas do jogo, se a concorrência foi amputada, então multiplicar logótipos é apenas espalhar confettis sobre um chão que continua a ser o mesmo. É por isso que a maior manipulação destas eleições não é a fraude clássica, aquela que imaginamos com urnas adulteradas. A maior manipulação é mais sofisticada e mais perigosa: é semântica.

Chamar “eleição” a um processo que nasce sob coerção é tentar capturar a moralidade com uma palavra. É pedir ao mundo que confunda forma com substância. É dizer “houve voto” para que ninguém pergunte “houve liberdade”.

E a peça mais útil desta engrenagem é, ironicamente, a mais respeitável: o observador.

A liderança militar fala de regras, credenciais, códigos de conduta e convites feitos a observadores. A linguagem é impecável. A linguagem é moderna até. A linguagem soa quase a normalidade. Mas o observador pode ser facilmente transformado em figurante. Pode ser usado como prova de que tudo decorreu “com transparência”, mesmo quando a transparência serve apenas para mostrar uma sala limpa dentro de uma casa que está a arder.

E a armadilha é precisamente essa: nós, cá fora, queremos tanto acreditar na força dos procedimentos que esquecemos que os procedimentos podem ser capturados. A ciência política ensina isto há décadas de formas diferentes, com palavras diferentes, mas a tese é simples e brutal: instituições sem liberdade não protegem democracia nenhuma, protegem o poder de quem as domina. Um Estado que prende opositores, controla partidos, condiciona a imprensa e fragmenta o território sob conflito não está a organizar “competição”. Está a organizar “confirmação”. Está a construir um palco onde o resultado não precisa de ser totalmente previsível para o processo ser útil. Basta parecer plausível. Basta produzir a aparência de uma escolha. Basta que o mundo canse e aceite.

No fundo, estas eleições não são um momento de paz. São um instrumento de guerra por outros meios.

Porque a guerra não se faz apenas com armas. Faz-se também com normalização. Faz-se quando o extraordinário se repete vezes suficientes para ser tratado como rotina. Faz-se quando o abuso ganha um calendário. Faz-se quando o golpe ganha uma burocracia. Faz-se quando a palavra “transição” é usada para mascarar a palavra “permanência”.

Se há um ponto que vale a pena resgatar, é este: democracia não é um evento. Não é um domingo. Não é uma urna. Democracia é um ambiente moral onde o poder pode ser trocado sem medo. E se há uma exigência mínima que devemos ter, é esta: não aceitar que “eleição” seja usada como detergente político.

Porque há uma obscenidade tranquila em votar com soldados à porta. Há uma violência discreta em chamar “esperança” a um gesto feito por sobrevivência. Há uma mentira elegante em pedir ao mundo que observe a superfície e ignore o sangue.

Myanmar não precisa que o mundo seja público. Precisa que o mundo seja testemunha. E uma testemunha, ao contrário de um público, não aplaude quando a luz se acende. Pergunta quem apagou a luz primeiro.

Se o voto acontece por medo, então não é o povo que escolhe o poder. É o poder que escolhe o povo que pode escolher.

E isso não é uma eleição. É uma assinatura forçada numa folha chamada “normalidade”.