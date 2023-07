Qualquer poema medíocre pode ser considerado medíocre pelas razões certas; e qualquer poema extraordinário pode ser considerado extraordinário pelas razões erradas: a dificuldade é com as razões que temos, e não com as qualidades que atribuímos aos poemas. “O sentimento dum ocidental”, um dos mais conhecidos poemas de Cesário Verde (1855-1886), é um tour de force celebrado com justiça, embora geralmente por razões erradas.

As principais têm a ver com Lisboa. O poema inclui muitas descrições de vários aspectos da cidade, desde lugares (o Aljube, a Sé) a profissões características (dentistas, cutileiros e as perenemente populares varinas); e além disso ilustraria uma ideia cosmopolita de Lisboa, servida por comboios e barcos. A ideia pôde pôr pessoas a suspirar por “Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!”: se os poetas são profetas e os poemas profecias, “O sentimento dum ocidental” intimaria um inter-rail.

Todas estas razões provêm do mesmo erro. O erro é achar que o poema é um documento histórico sobre Lisboa; e que pode ser usado para tirar conclusões sobre a iluminação a gás, ou a situação epidémica, ou o controle da prostituição. Por esta ordem de razões, a Divina Comédia informaria sobre o ordenamento urbanístico do Purgatório; e Os Maias sobre uma parte da freguesia de Alcântara antes da construção da ponte sobre o Tejo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.