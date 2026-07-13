Estive a semana passada no triângulo andaluz que junta Cádiz, o Porto de Santa Maria, Jerez e Sanlúcar de Barrameda, terra de xerez e de cavalos em Jerez, e de pesca, congelados e conservas que rivalizam com os gigantes da Tailândia nas outras três. Foi ali que me chegou a notícia de Dallas. Portugal perdera com a Espanha, na noite em que Cristiano Ronaldo se despediu dos Mundiais em lágrimas. Ninguém por ali pareceu surpreendido. Desde 1921, a Espanha já levava dezassete vitórias, dezoito empates e seis derrotas em quarenta e um encontros. Este foi o quadragésimo segundo. Seguiu o guião.

O resultado deu que falar em Jerez. Mas nem tudo por ali gira à volta do relvado. É essa outra Espanha, a que exporta carros, têxteis, polvo, atum, vinho e legumes para meio mundo, que devia ocupar mais os nossos governantes do que ver jogos do Mundial ao vivo, hábito que este ano já levou o primeiro-ministro a Houston, Toronto e Dallas, o presidente da Assembleia a Houston, e o Presidente da República a Miami, como se o dever de representar o país diplomaticamente dependesse de eventos desportivos. Pudera: um dérbi ibérico mexe com o sangue mais do que qualquer coisa. Vibramos e discutimos até à exaustão o resultado de domingo, mas raramente discutimos aquilo que somos todos os dias, em balanços trimestrais e participações accionistas, que a maioria dos portugueses sabe e finge não se interessar.

Um dos muitos exemplos dessa proximidade tem uma genealogia mais antiga do que muitos boletins comerciais. Remonta, pelo menos, a 1973. Em Jerez de la Frontera, um rejoneador chamado Álvaro Domecq Romero recebeu o Caballo de Oro e decidiu comemorá-lo com um espectáculo intitulado Cómo bailan los caballos andaluces. O espectáculo deu origem a uma escola, a Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, negociada por Domecq directamente com o Ministério do Turismo espanhol para instalação no antigo Palácio do Duque de Abrantes. Seis anos depois, em 1979, o Ministério da Agricultura português, através de Guilherme Borba e João Costa Ferreira, criou a Escola Portuguesa de Arte Equestre para reconstituir uma Real Picaria extinta desde o século XIX. Duas respostas ao mesmo impulso barroco ibérico. Uma nasceu de um empresário do espectáculo a monetizar uma tradição. A outra nasceu de um ministério a reconstituí-la.

O cavalo não é apenas prova genética do argumento. É o argumento com quatro patas, criado por dois países de costas voltadas um para o outro. O Lusitano e o Pura Raza Española são, na origem, a mesma raça ibérica, moldada pelos mesmos séculos de guerra, caça e tourada na mesma península sem fronteiras equinas. Os livros genealógicos que hoje os separam só se formalizaram no século XX, tarde de mais para apagar a origem comum e cedo de mais para inventar uma distinção convincente. Em 1954, criadores dos dois países tentaram reunir os dois registos num único livro genealógico. A tentativa fracassou por desacordo quanto ao nome que a raça unificada deveria ostentar. Nem sequer conseguiram concordar sobre como se chamaria aquilo que já eram, o que devia envergonhar qualquer diplomata ibérico que se preze. E, no entanto, as duas escolas que desse impasse nasceram, uma em Jerez e outra em Belém, acabaram por integrar o clube fechado das quatro grandes academias equestres clássicas do mundo, ao lado de Viena e de Saumur, com intercâmbio regular de cavaleiros e de sangue entre as coudelarias dos dois países. Duas nações que não conseguem concordar sobre um nome continuam, apesar de tudo, a cruzar-se e a definir-se uma à outra. O nome falhou. O organismo, não.

É essa a metáfora do que Portugal já vive e teima em fingir que não existe. A integração económica ibérica não esperou por nenhum tratado nem referendo. Sedimentou-se, camada sobre camada, até que Portugal acordou um dia dentro dela sem se lembrar de ter negociado nada. Por isso conhecer a fundo o nuestro hermano deixou de ser cortesia diplomática. É gestão de risco. A escolha que resta já não é entre soberania e União. É entre continuar a ser anexados em silêncio ou exigir lugar na mesa onde a decisão se está a tomar. Sentar-se lá não garante paridade, mas ausentar-se equivale a escolher a opção do outro. Fingir que ela não existe é pôr a nós próprios os antolhos que só devíamos pôr aos cavalos.

Os números, esses, não deixam margem para sentimentalismo. Em 2025, a Espanha absorveu 26% das exportações portuguesas e forneceu 32,9% das importações, mantendo-se, juntamente com a Alemanha e a França, responsável por mais de metade de tudo o que Portugal vende ao exterior. Nenhum outro país se aproxima. Nem os PALOP, unidos a Portugal por, pensamos nós, algo mais que um idioma. Nem os Estados Unidos, cujas compras a Portugal caíram 13,4%. Nem o Reino Unido, esse velho parceiro histórico que hoje pesa uma fracção do que pesou. A Espanha não é apenas o maior parceiro comercial de Portugal. É o parceiro que faz os outros parecerem decorativos.

Zara, Mercadona, Santander, BBVA, El Corte Inglés, Repsol e Cepsa não são anedotas de vitrina nem episódios de fim de semana entre caramelos em Badajoz e bacalhau dourado em Elvas. São a espinha dorsal do comércio a retalho, da banca e da energia em que os portugueses vivem todos os dias, muitas vezes sem sequer notar a bandeira por trás da loja. E o único nome português com peso comparável em território espanhol, a Galp, está agora prestes a deixar de o ser. O acordo com a espanhola Moeve, herdeira da Cepsa, está previsto para ser assinado ainda este mês, e deixará a Galp com metade da futura rede de retalho ibérica mas apenas 20% da plataforma industrial que passará a incluir a refinaria de Sines, ao lado das duas refinarias espanholas de Huelva e Cádiz. Portugal perde assim a última participação industrial de escala que ainda tinha. O que resta para explicar a economia aos estrangeiros são os quartos de hotel e as esplanadas. O jardim à beira-mar plantado anda arrendado à semana.

David Ricardo já avisava que a vantagem comparativa só compensa quem negoceia os termos da troca, não quem apenas a sofre. Portugal exporta para a Espanha, importa da Espanha, é financiado pela Espanha, hospeda os seus supermercados, os seus bancos e as suas petrolíferas, mas comporta-se, nas cimeiras europeias e ibero-americanas, como um actor plenamente soberano a decidir se quer integrar-se, quando a integração já aconteceu sem que tivesse negociado um único termo. A independência que Portugal exibe nesses fóruns é política. A que perdeu é económica. Não existe hoje um único fórum permanente, com peso institucional real, onde Portugal e Espanha decidam em conjunto o que fazer com esta interdependência. Existe apenas o futebol, e a interdependência, a operar por conta própria, todos os dias, sem qualquer instância que a discipline.

Se a fusão dos livros genealógicos falhou em 1954 por causa de um nome, a fusão económica das duas Ibérias não para. Só nunca teve nome nenhum. Ninguém a baptizou porque ninguém a assumiu, e o que não tem nome não entra na agenda, não gera debate parlamentar, não obriga negociador nenhum a sentar-se à mesa em nome de Portugal. As decisões sobre o que os portugueses compram, poupam e pagam a mais são muitas das vezes tomadas em conselhos de administração em Madrid. Isso também não tem nome. Chame-se-lhe o que se quiser, união aduaneira informal, esfera de influência, ou simplesmente vizinhança levada ao extremo. O que não se pode continuar a chamar-lhe é irrelevante. A alternativa a este silêncio não é resistir à integração, que já aconteceu e que nenhum decreto revoga. É deixar de ser o único sócio que nunca aparece à assembleia, e que depois se surpreende com as decisões tomadas na sua ausência.

Há sempre quem invoque o fantasma de 1580 a 1640, os sessenta anos em que Portugal foi governado por reis espanhóis e perdeu, entre outras coisas, parte do seu império asiático para os holandeses. Não é um fantasma parvo, e não vale a pena fingir que ele não anda por aí. Mas confundir uma anexação dinástica do século XVI, imposta por sucessão e mantida por guarnição militar, com uma arquitectura confederal negociada no século XXI, entre parlamentos e eleitores livres, é o mesmo erro lógico que confundir a Coudelaria de Alter com a finca de Álvaro Domecq só porque ambas criam cavalos. A diferença entre os dois não é de grau. É de natureza.

Oliveira Martins, historiador liberal e iberista do século XIX, já defendia que a pequenez política portuguesa não era destino mas escolha, e escrevia isso a partir de Lisboa, num país que ainda tinha império para perder e orgulho de sobra para o defender. É seguramente mais fácil defender esta posição hoje a partir de Londres do que a partir de Lisboa, basta recordar o ditado de que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, mais como reflexo do que como argumento. Ainda assim, isso não o torna errado.

Em Dallas, Portugal perdeu sozinho, com um golo aos noventa minutos e a bandeira ao peito. É talvez o último feudo onde ainda nos é permitido fingir que somos independentes.