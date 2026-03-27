Este artigo nasce da necessidade de juntos percebermos quais as linhas vermelhas na negociação do novo ECD. Não por mania de cartógrafo institucional, mas porque sem fronteiras claras entre o aceitável e o inaceitável, qualquer diálogo social se transforma em gestão de expectativas em baixa, até à erosão final da escola pública. As projeções oficiais do próprio Ministério da Educação e do CNE sobre falta de professores na próxima década não são um alarme exagerado: são o retrato de um sistema que se aproxima, a passos seguros, de um colapso funcional anunciado.

Defendi, em várias intervenções públicas e textos anteriores, que nenhuma reforma faz sentido sem três pilares inseparáveis. Autoridade pedagógica reconhecida e protegida. Desenvolvimento profissional sério e contextualizado. Estrutura de carreira em dez escalões com remuneração condigna para uma profissão de alta qualificação. Sem eles, o sistema educativo português ruma ao colapso que os relatórios do Ministério da Educação e do CNE já perspetivam para a próxima década, quando cruzam aposentações em massa, dificuldades de recrutamento e perda de atratividade face a outras carreiras.

Nomeemos o elefante na sala que todos conhecem, mas poucos enfrentam em voz alta. A indisciplina nas escolas portuguesas deixou de ser incidente isolado para se tornar rotina em contextos que deviam ser santuários de aprendizagem. Um em cada três professores relata perturbações graves nas aulas, segundo o TALIS da OCDE, colocando-nos acima da média internacional e ao lado de sistemas francamente disfuncionais. Perdemos tempo letivo precioso em gestão de comportamentos, cortando o ensino efetivo e gerando um desgaste emocional que mina a própria vocação, como aliás é sublinhado nos comentários de diretores e sindicatos ao TALIS 2024. Só uma minoria sente a profissão socialmente valorizada, muito aquém do que se vê em países com sistemas mais resilientes, o que se espelha nos apelos reiterados a uma “valorização real dos salários” nos últimos Orçamentos do Estado.

Isto não se resume a queixas pessoais. É erosão profunda da imagem da docência, que exige mestrado obrigatório e responsabilidade sobre centenas de alunos, mas falha em assegurar respeito básico na sala de aula. O resultado não surpreende: crise de recrutamento que as projeções oficiais confirmam, com menos candidatos qualificados a optar por esta carreira quando têm alternativas melhores, dentro ou fora de Portugal, tendência que sindicatos como a Fenprof e a FNE vêm denunciando de forma sistemática. Uma profissão sem autoridade natural perde atratividade fatalmente, como escrevi quando analisei a ideia, cada vez menos caricatural, de “qualquer português poder dar aulas” para tapar buracos.

O Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei 51/2012, desembarcou com promessas de reforço disciplinar, clarificando direitos e deveres para salvaguardar o clima de aprendizagem. Na realidade das escolas, virou-as em microtribunais processuais exaustivos. Um caso grave de indisciplina ativa uma cascata de relatórios, prazos apertados, notificações e recursos intermináveis que raramente culminam em sanções pedagógicas rápidas e claras, contrariamente ao que era politicamente prometido aquando da sua aprovação parlamentar. O testemunho do professor não goza de presunção reforçada de veracidade e o aluno percebe que um recurso o afasta da impunidade, num quadro em que a própria FNE reclama hoje a revisão urgente deste Estatuto precisamente porque se tornou ineficaz na proteção de quem ensina.

Os docentes acabam encostados à parede da resignação. Pensam que melhor é aguentar o caos do que enfrentar o calvário burocrático que pune mais o mensageiro do que o agressor. A urgência de uma reforma profunda, centrada em três princípios inegociáveis, não é, pois, um capricho corporativo; é uma condição de sobrevivência da escola pública. Regras simples e compreensíveis para todos. Autoridade reconhecida ao professor como agente primordial da sala de aula. Consequências inevitáveis e proporcionais para insultos, ameaças ou violência. Sem isto, um docente entra na sala temendo mais papelada do que proteção, impossibilitado de inovar, arriscar pedagogicamente ou aperfeiçoar a prática diária. Como já alertei noutros artigos, pedir heróis em contexto de impunidade institucionalizada é uma ilusão perigosa.

Estes pilares não flutuam isolados. O desenvolvimento profissional sério emerge inseparável da autoridade, porque um professor acossado por indisciplina não reflete nem evolui. Em Portugal, acumulam-se horas impressionantes de formação contínua, mas o impacto nas salas de aula é residual, como referem repetidamente análises sobre a desarticulação entre formação e necessidades reais do terreno. Serve mais para cumprir créditos burocráticos e calendários impostos do que para atacar problemas reais: indisciplina crónica, turmas heterogéneas, avaliação formativa genuína, uso pedagógico da tecnologia sem modismos.

Uma abordagem ambiciosa começa por diagnóstico rigoroso a partir das escolas. Foco em gestão de indisciplina crónica, turmas heterogéneas e desafiantes, avaliação formativa consistente, integração inteligente da tecnologia em vez de desfiles de “novidades” digitais. Tempos protegidos no horário letivo para observação mútua de aulas, coensino colaborativo, reflexão coletiva em equipa, tudo com reconhecimento explícito na progressão da carreira. A ética escolar do Estatuto do Aluno deve impregnar esta formação desde o início, formando docentes para exercer autoridade com critérios éticos, legais e transparentes. Evitar arbitrariedade, sim, mas recusar abdicação perante o caos.

Competências concretas em comunicação com famílias e resolução de conflitos têm de ser articuladas com um quadro disciplinar que apoie o professor e não o deixe exposto sozinho, como tantas vezes hoje acontece. O equilíbrio delicado entre inclusão e disciplina exige que medidas de apoio não se tornem licença para impunidade, nem que a proteção de alguns sequestre o direito fundamental a aprender dos restantes. Só esta formação cria professores para uma autoridade justa, visível e blindada pelo enquadramento legal, no espírito do que a própria OCDE recomenda quando liga clima de sala de aula, bem-estar docente e resultados dos alunos.

Chegamos à pedra de toque: a estrutura em dez escalões, prevista no Estatuto da Carreira Docente, existe no papel mas falha em motivar ou diferenciar verdadeiramente, como prova a tabela de vencimentos para 2026. O 1.º escalão arranca nos 1770 euros brutos e culmina nos cerca de 3770 no 10.º, pouco mais que o dobro do arranque, e meras centenas de euros acima do salário mínimo nacional de 920 euros previsto para 2026, depois de um mestrado obrigatório e anos de formação superior intensiva. Esta colagem ao mínimo nacional transmite uma mensagem devastadora: o Estado não vê a docência como profissão de alta qualificação, argumento hoje repetido por todas as estruturas sindicais. Agrava a crise de vocações e perpetua a saída de talentos para o privado ou o estrangeiro.

Defendo manter os dez escalões pela estabilidade e previsibilidade que oferecem, mas com filosofia radicalmente outra. Atualização estrutural com 30% de aumento real no valor base do 1.º escalão, propagando proporcionalmente para toda a tabela. Aproximar o topo das remunerações de carreiras técnicas superiores na Administração Pública, impedindo que um professor em fim de carreira ganhe pouco mais do que colegas em início noutros corpos especiais. Indexação dupla: ao salário mínimo nacional, nunca descendo abaixo de dois SMN, com atualizações automáticas, e à base remuneratória da AP para o 10.º escalão, blindando contra congelamentos e erosão inflacionária, como já se discute em sede orçamental para outras carreiras críticas.

Eis a proposta concreta para a nova carreira docente, ancorada fielmente nos valores de 2026. Aplico +30% ao 1.º escalão (de 1714 para 2230 euros) e construo progressão ilustrativa alinhada às reivindicações sindicais para revisão do ECD, transformando incrementos tímidos em degraus substanciais.

1.º escalão: dos atuais 1770,69 € para 2230-2250 €, superando dois SMN 2026 e oferecendo um ganho inicial verdadeiramente transformador.

2.º escalão: de 1967,25 € para 2450-2500 €, garantindo consolidação rápida nos primeiros anos.

3.º escalão: de 2130,01 € para 2650-2700 €, com margem inequívoca acima do mínimo nacional e sinal claro de valorização.

4.º escalão: de 2254,47 € para 2800-2900 €, já competitiva com carreiras técnicas de base na Administração Pública.

5.º escalão: de 2417,23 € para 3000-3100 €, permitindo que o meio da carreira atinja o patamar simbólico dos 3000 euros.

6.º escalão: de 2512,96 € para 3150-3250 €, como transição natural para funções sénior.

7.º escalão: de 2773,83 € para 3500-3600 €, reforçando de forma inequívoca o estatuto profissional.

8.º escalão: de 3046,74 € para 3800-3900 €, aproximando o limiar simbólico dos 4000 euros.

9.º escalão: de 3464,52 € para 4200-4300 €, garantindo estabilidade sólida bem acima dos 4000.​

10.º escalão: de 3770,19 € para 4600-4800 €, alinhado com quadros superiores da Administração Pública sem qualquer complexo de inferioridade.

Esta tabela não é ficção. Materializa degraus reais, percetíveis no salário mensal e na sociedade. A progressão por anos de serviço efetivo, com avaliação predominantemente formativa e sem quotas que racionam mérito por razões orçamentais, responde a uma exigência antiga dos sindicatos, que recusam a continuidade de vagas artificiais no 5.º e 7.º escalões. Os escalões superiores devem vincular-se a menos componente letiva e mais mentoria a novatos, supervisão pedagógica e apoio na gestão de indisciplina e conflitos, como aliás se faz em sistemas onde a liderança pedagógica é remunerada e estruturada. Subir na carreira passa a pagar mais, alterar o perfil de trabalho e valorizar a experiência ao serviço da autoridade coletiva da escola. Já comentei propostas sindicais na mesma linha, argumentando que a docência deve sair do anexo esquecido para integrar o núcleo da arquitetura remuneratória pública.

Valorização autêntica vai além dos pilares centrais. Exige autonomia real das escolas na gestão pedagógica e disciplinar, reforçando o poder efetivo de conselhos de turma e diretores contra reavaliações sucessivas que anulam decisões de terreno, sem qualquer ganho educativo. Implica remunerar com justiça os cargos de direção, reconhecendo a responsabilidade extra na forja de culturas escolares de respeito e exigência, o que a própria FNE sublinha quando pede valorização das lideranças sem fragmentar a carreira.

Desburocratização urgente não é slogan: cerca de oito em cada dez docentes denunciam excesso de papelada e tarefas não pedagógicas, uma realidade que aparece em todos os relatórios recentes sobre trabalho docente. Diretor de turma tornou-se sinónimo de gestor de plataformas e procedimentos redundantes que roubam tempo ao essencial. Transferir tarefas administrativas para serviços técnicos não docentes e rever regulamentos internos e circulares ministeriais para cortar o supérfluo é, hoje, condição de sanidade mínima, não luxo organizacional. Só assim podemos libertar a energia, dos professores, para preparar aulas, acompanhar os alunos e fazer trabalho colaborativo.

O futuro não perdoará omissões. Sem estes três pilares, as escolas estarão vazias de professores qualificados em 2035, num cenário em que já hoje se recorre a docentes com habilitação própria para tapar falhas de recrutamento, com as consequências pedagógicas que isso tem e contra o alerta dos sindicatos. A meu ver, Portugal precisa de cinco decisões políticas agora.

Primeiro, reforma profunda do Estatuto do Aluno. Simplificar processos, reforçar autoridade docente, sanções rápidas para indisciplina grave. Segundo, atualização estrutural da tabela de dez escalões com 30% na base e indexação dupla ao SMN e à base remuneratória da AP. Terceiro, progressão previsível ligada a desenvolvimento profissional, sem quotas orçamentais que transformam a avaliação num instrumento de contenção de despesa. Quarto, formação profissional prática, com mentoria e apoio real à indisciplina, alinhada com as evidências trazidas pelo TALIS 2024 sobre desgaste e vontade de abandono entre docentes mais jovens. Quinto, autonomia escolar e desburocratização para transformar escolas em comunidades profissionais exigentes, não balcões administrativos.

Ou tomamos esta coragem coletiva para reconstruir em torno destes eixos, ou, por inação, condenamos a escola pública a um destino de abandono onde ninguém mais quer entrar. A escolha é de quem governa hoje, mas o julgamento será feito por quem, daqui a dez anos, procurar professores e só encontrar salas bonitas, vazias de adultos qualificados e cheias de promessas que nunca passaram do papel.