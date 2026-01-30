A segunda volta das presidenciais, a 8 de fevereiro de 2026, trará uma escolha que será absolutamente clara. Não é, necessariamente, a ideologia de um contra a ideologia de outro. São, antes, dois perfis de liderança. Não há aqui nada não discriminável em liderança. A esse nível não existirão ambiguidades. António José Seguro e André Ventura representam dois modelos de liderança profundamente diferentes e, também, dois riscos de natureza distinta para o sistema político.

António José Seguro encarna uma liderança institucional, previsível, contida. Vê o Presidente da República como magistrado de influência, árbitro discreto, garante da estabilidade constitucional. A sua linguagem é moderada, a sua aproximação é processual, a sua ambição é manter o sistema a funcionar sem sobressaltos.

A força deste perfil está na expectável serenidade, na possível credibilidade que poderá ganhar externamente e no respeito pelas instituições. O risco, pelo contrário, assenta na excessiva prudência: num país cansado, desigual e fragmentado, a moderação pode ser confundida com ausência de direção e a estabilidade com imobilismo.

André Ventura pratica uma liderança confrontacional, emocional e plebiscitária. Não acredita na Presidência como espaço de contenção, mas como tribuna política. A sua liderança vive do conflito, da polarização e da simplificação extrema. Mobiliza porque divide. Impõe agenda porque dramatiza.

A sua força vem da energia, da (eventual) clareza para os seus apoiantes, da capacidade de captar descontentamento real (os abandonados e os prejudicados pelo sistema). O risco é mais estrutural: a lógica amigo/inimigo é incompatível com a função presidencial como a conhecemos e tende a corroer, não a reforçar, as instituições democráticas.

O que está em causa nesta segunda volta não é quem fala melhor nem sequer as ideias de cada um sobre o que é o exercício de Presidente da República. Sobre isso nada ouviremos (tal qual como aconteceu na primeira volta). É, antes, a escolha entre dois modos de exercer liderança em Belém. Seguro lidera pela contenção e pela previsibilidade. Porém, pode falhar na capacidade de mobilizar o país, na apatia e até nalguma letargia decisional. Ventura, pelo contrário, lidera pelo choque e pela rutura, mas pode testar perigosamente os limites do sistema constitucional.

A decisão de 8 de fevereiro é, por isso, uma decisão de fundo: quer-se um Presidente que acalme o sistema, mesmo correndo o risco de o adormecer e prorrogar, ou um Presidente que o agite, mesmo correndo o risco de o fraturar?

Não é uma escolha confortável. Mas é uma escolha que se poderá dizer mais ou menos clara. Sobretudo entre duas formas de liderança, mesmo sabendo que há (pseudo) ideologias (por enquanto sem ideias palpáveis e mesmo aplicáveis) por detrás de cada um.

A questão é que na presidência não devem servir as ideologias mas, antes, a forma como se olha e quer ver representada a República, cá como na Europa, nos PALOP’s, no Atlântico e no mundo. A forma como se interpreta o papel de Presidente da República e se exerce a liderança e uma certa magistratura de influência é o que estará em causa. Afinal, vamos eleger o presidente de todos os portugueses. Todos mesmo.

Portanto, a decisão, qualquer que seja, será muito mais sobre estilos de liderança que qualquer questão ideológica, socialismo versus não socialismo ou mesmo sobre sim ou não à democracia. O resto é conversa de candidato e/ou de jornalista e comentador e de quantos minutos de antena tem cada um destes players.