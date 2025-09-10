Existe um teatro primordial onde se decide o destino de toda a vida cívica. O seu palco não é o parlamento nem a praça pública, mas a própria consciência humana, esse espaço interior onde se negoceia incessantemente a fronteira entre a ilusão necessária e a realidade insuportável. Neste palco, duas forças eternas digladiam-se: de um lado, a arquitetura do consolo, com as suas promessas de abrigo e de sentido; do outro, o vento gélido da verdade, que ameaça derrubar todas as construções. A escolha que nos é apresentada em cada ciclo de poder não é, na sua essência, entre programas ou ideologias, mas entre habitar a segurança da lisonja ou suportar a intempérie vertiginosa da parrhesia.

A lisonja, na sua aceção política, é a mais antiga e sofisticada das artes de governação. É a engenharia da alma coletiva, a ciência de construir abrigos contra a ansiedade do real. A sua gramática foi codificada por mestres do pragmatismo, de Cícero a Maquiavel. No manual de campanha romano, ela é a técnica para a conquista do poder: a promessa certa, o afago oportuno, a arte de espelhar os anseios de cada eleitor. A lisonja é a moeda transacional num mercado de vontades, onde a verdade é um luxo irrelevante face à urgência da vitória. Com Maquiavel, porém, a lisonja transcende a tática e torna-se uma filosofia de Estado, quase uma forma de caridade trágica. O Príncipe deve erguer uma fachada de virtude não por hipocrisia, mas por um sentido de responsabilidade para com a fragilidade do tecido social. A estabilidade da comunidade, argumenta o florentino, depende da capacidade do líder de proteger o povo da verdade crua, essa força imprevisível e muitas vezes dissolvente. A lisonja, aqui, é um pacto de proteção: o governante oferece uma narrativa coesa, um mundo privado com sentido, e em troca o povo abdica da perigosa busca por uma verdade que poderia fazer ruir todo o edifício. Este pacto assenta numa profunda intuição sobre a natureza humana: a nossa insuportável leveza perante o caos. Preferimos, como o Grande Inquisidor de Dostoiévski, o pão, o milagre e a autoridade à liberdade terrível de confrontar o real por nós mesmos, de carregar o fardo de uma existência sem garantias. O Inquisidor compreende que a humanidade, na sua maioria, não anseia pela verdade, mas pelo fim da angústia. A lisonja é, pois, o pão espiritual que o poder distribui para saciar esta fome metafísica. É a forma mais elevada do que Pascal chamaria de divertissement: um desvio grandioso, uma distração coletiva que nos impede de confrontar o silêncio dos espaços infinitos. A narrativa política, seja ela de estabilidade ou de revolução, preenche o vazio, oferecendo-nos um drama com papéis definidos, inimigos claros e um final prometido. Ao participarmos neste espetáculo, suspendemos a questão mais aterradora de todas: a da nossa própria e radical contingência. O consolo político é, em última análise, um consolo contra o absurdo.

Este pacto define a lógica do poder, manifestando-se em duas arquiteturas de abrigo complementares. O discurso incumbente oferece a lisonja da estabilidade, a promessa de que o lar em que habitamos, por mais imperfeito que seja, é seguro e as suas paredes são sólidas. O seu arquiteto é um guardião do fogo, cuja principal virtude é a de manter a chama acesa contra as trevas do desconhecido. Apela ao nosso desejo de permanência, à nossa ânsia por um chão firme sob os pés. O discurso da oposição, por sua vez, vende a lisonja, não menos potente, da indignação redentora. Oferece-nos não um lar, mas um caminho, a promessa de uma peregrinação purificadora que nos levará da terra corrupta do presente ao paraíso de um futuro justo. O seu arquiteto é um profeta da aurora, que aponta para um horizonte onde todas as injustiças serão reparadas. Apela à nossa necessidade de esperança e de transcendência. Ambas as ofertas, a da casa e a da jornada, são, na sua essência, mundos privados construídos para nos proteger da esmagadora e caótica complexidade do mundo comum.

Em oposição radical a esta engenharia, ergue-se o evento da parrhesia. Este não é um discurso, mas uma rutura. A parrhesia, na rigorosa análise de Foucault, não é a mera franqueza, mas o ato em que a palavra se torna inseparável da vida de quem a profere. É o momento em que um indivíduo, numa posição de vulnerabilidade, assume o risco existencial de dizer a verdade ao poder. Este risco não é um mero efeito secundário; é a condição que valida o ato. O parresiastes coloca a sua segurança, o seu estatuto ou a sua própria vida como garantia da sua palavra. Sem este penhor, a verdade é apenas uma opinião; com ele, torna-se um ato de coragem. O praticante da parrhesia não constrói um abrigo alternativo; ele derruba as paredes de todos os abrigos. A sua palavra não é um bálsamo, é um bisturi que expõe o nervo do problema, forçando-nos a confrontar a dissonância entre a narrativa em que habitamos e a realidade que ela oculta. É um evento aterrador, não apenas para o poder que o escuta, mas para a própria comunidade, que se vê subitamente exposta, despojada do seu consolo e confrontada com uma liberdade nua para a qual talvez não esteja preparada. A verdade do parresiastes é, muitas vezes, a verdade que ninguém quer ouvir, e a sua recompensa é, frequentemente, o ostracismo ou a cicuta.

A nossa condição contemporânea, no entanto, acrescenta uma vertigem final a este drama. Vivemos numa era cuja perturbação, diagnosticada por pensadores como Baudrillard, reside nisto: a nossa tecnologia de construção de abrigos tornou-se tão perfeita que já não produz cópias da realidade, mas simulações que dispensam o original. A lisonja já não se opõe a uma verdade exterior, mas compete com outras lisonjas num mercado de realidades. O discurso político torna-se um jogo de simulações, cada uma oferecendo uma experiência de utilizador mais imersiva, uma “verdade” mais intensa e satisfatória. A imagem mediática, a sondagem que se torna profecia autorrealizável, o debate transformado em espetáculo de persona — tudo isto são elementos de uma hiper-realidade onde o mapa não só precede o território, como o oblitera. Navegamos entre “bolhas” de realidade, não escolhendo um abrigo contra a tempestade, mas a própria tempestade em que preferimos acreditar. Neste universo, a própria ideia de uma verdade factual, como a defendida por Hannah Arendt, torna-se uma antiguidade pitoresca. A mentira totalitária, que Arendt temia, visava destruir a realidade; a simulação contemporânea, mais subtil, torna-a simplesmente irrelevante, afogando-a num oceano de informação onde tudo e o seu contrário podem ser simultaneamente “verdadeiros”. Esta saturação não nos torna mais informados, mas mais exaustos. A sobrecarga de estímulos e a exigência de processar um fluxo incessante de significantes contraditórios induzem uma fadiga cognitiva que é, em si mesma, uma forma de controlo. A mente exausta não procura a verdade, procura o repouso. E o repouso mais acessível é a adesão incondicional à simulação que exija de nós o menor esforço, a que ofereça a narrativa mais simples e a gratificação emocional mais imediata. A irrelevância da verdade não é apenas um artefacto tecnológico; é a consequência de uma economia da atenção levada ao seu limite.

Perante isto, a tentação do cinismo é imensa, mas é, ela mesma, apenas mais um abrigo, talvez o mais desolador de todos, pois as suas paredes são feitas de resignação. A via construtiva, a que adiciona algo, não reside na busca por um líder messiânico que pratique a parrhesia por nós. Essa é a mais antiga e perigosa das lisonjas — a promessa de que alguém pode suportar o peso da verdade em nosso nome. Reside, talvez, numa ética da atenção, numa disciplina cívica e filosófica. Trata-se de aprender a escutar através do ruído ensurdecedor dos abrigos, não para encontrar uma verdade absoluta e perdida, mas para detetar a ressonância do comum, os frágeis pontos de contacto onde a experiência partilhada ainda resiste à simulação. É um trabalho de arqueologia do presente, escavando sob as camadas de narrativa para encontrar o solo rochoso da nossa humanidade comum, as dores, os medos e as esperanças que nenhuma simulação consegue apagar por completo. Esta ética da atenção é uma forma de ascetismo intelectual. Exige que resistamos à gratificação instantânea da certeza, que cultivemos uma paciência para com a ambiguidade e que pratiquemos uma humildade epistemológica: a corajosa aceitação de que o nosso mundo privado, por mais coerente que nos pareça, é radicalmente incompleto. É a disciplina de procurar a fissura na parede do nosso próprio abrigo, não para o destruir, mas para vislumbrar a paisagem exterior.

A coragem que nos é exigida hoje não é a do herói que grita a sua verdade solitária, mas a do tradutor paciente, do construtor de pontes entre mundos que se tornaram mutuamente ininteligíveis. É a coragem que ressoa no apelo de Kant ao uso público da razão — a coragem de sair do nosso mundo privado, não para impor a nossa visão como uma nova ortodoxia, mas para nos submetermos ao escrutínio do mundo comum, num diálogo que é, por natureza, interminável e inconclusivo. A qualidade da nossa vida pública dependerá menos da virtude dos arquitetos e mais da nossa própria vontade de, por vezes, abandonar a segurança do abrigo para nos encontrarmos, desprotegidos, mas juntos, sob o céu aberto do real. A questão final, a que define o carácter de uma civilização, não é se os nossos líderes nos mentem, mas que dose de verdade, com toda a sua complexidade e desconforto, estamos nós, enquanto comunidade, dispostos a suportar.