O horror das imagens da morte de Charles Kirk foi diluído pela experiência de cada um de nós ter visto vezes sem conta a mesma cena em filmes ou em jogos de vídeo. Para impressionar a consciência ocidental das democracias tardo-modernas, hoje tudo carece de uma ilustração inevitavelmente política que converta o horror objectivo numa imagem insuportável ou, pelo contrário, na consumação da justiça. Com efeito, as imagens daquele espaço aberto na Universidade do Utah, que acolhia uma das dezenas de acções de desafio para debate praticadas por Kirk e com uma arte difícil de igualar, têm sido decisivamente ilustradas conforme a seita política a que o ilustrador pertence. Diga-se, nem sempre com sensatez, muitas vezes com inegável interpretação ideológica ao arrepio dos factos e dos sentimentos comuns da humanidade.

Deixemos de parte os detalhes sobre o assassino de Kirk enquanto não tivermos reunido toda a informação. O que a diversidade na ilustração política e ideológica feita pelos meios de comunicação social, e nas redes sociais, permite perceber é que foi mais de que um assassinato num país onde os tiroteios são tristemente comuns. Num país com uma história agitada de atentados políticos, incluindo ao seu representante máximo, o Presidente da União. Desde a sua fundação, passando pelo assassinato de Lincoln até à recente tentativa contra Trump ainda durante a última a campanha eleitoral, a política americana tem produzido um extenso desfile de actos violentos. Mas a violência política reflecte em grande medida a violência na sociedade. Todos os anos morre na América um número vergonhoso de vítimas de armas brancas ou de fogo.

Ainda uns dias antes do assassinato de Kirk a América ficara em choque com a morte de Iryna Zarutska, uma refugiada ucraniana de 23 anos, em Charlotte, com uma intenção evidentemente racial. Os meios de comunicação social tentaram, primeiro, silenciar a divulgação do crime, apesar de ter sido registado pelas câmaras de segurança do comboio onde tudo teve lugar; e, depois, a proclamação bárbara e racista do assassino. Estas manobras mediáticas são levadas a cabo com o argumento de superfície de evitar o florescimento do ódio na sociedade. Mas tem-se tornado dolorosamente óbvio que a assimetria no tratamento comunicacional de casos idênticos em que as vítimas e os perpetradores encaixam em categorias sociais-raciais-ideológicas mais convenientes para a divulgação massiva e incessante esconde outras intenções. Sucede que o tempo da eficácia destes silenciamentos vs. amplificações mediáticas de conveniência está a chegar ao fim. A já secular violência da sociedade americana não serve para enquadrar e normalizar o que aconteceu na Universidade do Utah.

Há uns meses Daniel J. Mahoney dizia à revista Crítica XXI que os EUA viviam uma “guerra civil espiritual”. A quem dependa dos meios de comunicação portugueses para conhecer a realidade política americana talvez se perdoe a inclinação para supor que a direita americana, e Trump em particular, são os únicos responsáveis por esta fractura perigosíssima. Desde que apareceu Trump tem, de facto aproveitado e aprofundado essa fractura. Mas é preciso dizer que Trump não tem estado sozinho nesse duvidoso empreendimento. Mais, talvez valha a pena ponderar a possibilidade – inadmissível para tantos bem-pensantes nacionais e europeus – que, em grande medida, a eleição de Trump em 2016 e em 2024 é um produto dessa fractura, não a sua causa. Contudo, a polarização política americana chegou há muito, com contributos constantes da esquerda e da direita, acrescentando-se a questões sociais, ódio racial entre comunidades, intolerância ideológica gritante e um teste permanente à robustez das instituições democráticas.

A aceitação do dissenso razoável caiu para níveis perigosos. O reconhecimento não só de opiniões diferentes, mas até da existência física de pessoas com opiniões diferentes foi-se esgotando até ao mínimo de reserva indispensável que nos protege da guerra civil material. Na reacção sensata de Bernie Sanders à morte de Charlie Kirk foi recitada uma lista de altos políticos americanos mortos ou ameaçados de morte nos últimos tempos por adversários ideológicos. Com fidelidade aos factos, Sanders enunciou vítimas de esquerda e de direita, e não as escolheu, como fizeram tantos dos seus admiradores nos EUA e em Portugal. Sanders não fez o que tantos fizeram ao justificar ou relativizar o horror do crime com as opiniões evidentemente discutíveis de Kirk. Sanders não supôs aquilo que esses supuseram: que os dogmas da minha seita são indiscutíveis e só as opiniões diversas das minhas são susceptíveis de ataque ou matéria-prima da acção intolerante e, no limite, violenta.

Passámos demasiado tempo a brincar com o fogo, desaprendendo os valores liberais das democracias onde podemos viver em liberdade uns com os outros. Os cancelamentos e a multiplicação de delitos de opinião conduzem ao esquecimento da liberdade. As imposições arbitrárias de uma nova linguagem, com o respectivo policiamento, conduzem ao esquecimento da liberdade. A desqualificação espontânea dos adversários políticos como a encarnação do mal absoluto – o inesgotável “fascismo” entre nós, mas também na América – conduz ao esquecimento da liberdade. A não aceitação de resultados eleitorais e a alimentação de teorias da conspiração sem qualquer fundamento conduz ao esquecimento da liberdade. A mentira permanente e a opção pela demonstração de força conduzem ao esquecimento da liberdade. A usurpação e corrupção das instituições basilares do Estado de Direito conduz ao esquecimento da liberdade. A ocultação e a deturpação do verdadeiro radicalismo político por conveniência política, e a correspondente diabolização das forças moderadas em nome dessa mesma conveniência, conduzem ao esquecimento da liberdade. Porquê o esquecimento? Porque vai ensinando por tortuosa experiência que o adversário político nos quer aniquilar nas nossas convicções, no nosso modo de vida e, finalmente, na nossa própria existência; o único remédio passa a ser o aniquilá-lo preventivamente. É a aproximação à guerra de todos contra todos.

A verdade é que, não obstante o número de proclamações hipócritas, a crença nos valores liberais sem os quais uma democracia não sobrevive, bem como a lealdade a práticas e instituições de liberdade, está em crise. Deixámos agravarem-se fracturas sociais insustentáveis com o silenciamento dos seus efeitos e das suas causas em nome de uma falsa “humanidade” ou de uma hipócrita “paz social”. Deixámos secar as fontes pré-democráticas e extra-liberais de onde brotavam os fundamentos desses valores. Deixámos de confiar na fundamental justificação da civilização que construímos e onde esses valores puderam emergir.

Quando o corpo de Kirk caiu de costas, atingido no pescoço, o significado simbólico do acontecimento foi absoluto. Intensificado pelas muitas e abjectas justificações e celebrações da morte violenta de Kirk, na consciência de milhões foi como se aquele tiro soasse a um toque ao combate. Uma parte crescente da sociedade americana sente a sua existência social e política em risco, ameaçada pela outra parte que politicamente se distingue dela. Mais violência virá, portanto.

Não devemos subestimar a gravidade deste momento. A democracia fez-se, não com a ilusão de que haveria igualdade estrita entre todos, nem que sararia todas as injustiças sociais, mas com o propósito indispensável de evitar essa percepção de ameaça existencial de uma parte da sociedade na relação com a outra. Até inventou modos de organizar um conflito político inofensivo, de que a competição partidária é apenas um exemplo. Mas, se os fundamentos da ordem política soçobrarem, não há dispositivos liberais que nos valham. Isto não vale apenas para os americanos. Não é difícil profetizar que o espectro da “guerra civil espiritual” americana assombrará em breve as democracias europeias.