Portugal vive uma das maiores crises de habitação das últimas décadas. Famílias inteiras esperam anos por uma casa condigna, as rendas sobem a um ritmo insustentável, e o parque habitacional público continua manifestamente insuficiente. Ao mesmo tempo, o setor da construção civil clama por trabalhadores, não há quem queira ocupar as centenas de vagas em aberto.

Curiosamente, o país tem, hoje, cerca de 12 mil reclusos, muitos dos quais em idade ativa, disponíveis para trabalhar e ansiosos por uma oportunidade de se reabilitar. O sistema prisional, no entanto, oferece pouco mais do que rotinas fechadas, inatividade forçada e uma reinserção adiada — ou comprometida — para o momento da libertação.

É neste cruzamento entre escassez de mão-de-obra, emergência habitacional e subutilização do potencial prisional que propomos uma ideia simples, mas estruturalmente disruptiva: e se usássemos reclusos voluntários e devidamente formados para construir casas em Portugal?

Não é trabalho forçado. É uma política inteligente.

Comecemos por desfazer um mito: ninguém propõe o regresso de regimes punitivos de trabalho obrigatório, como em sistemas autoritários ou colónias penais. O que se propõe é que o Estado, em articulação com os serviços prisionais, o IEFP, as autarquias e as empresas do setor, possa oferecer a reclusos selecionados a possibilidade de trabalhar — de forma voluntária, remunerada, supervisionada e digna — em obras públicas e projetos de habitação acessível.

Trata-se, no fundo, de conciliar reinserção social com resposta a falhas do mercado de trabalho. Formar reclusos em áreas da construção civil — pedreiros, ladrilhadores, canalizadores, carpinteiros —, integrá-los em pequenas equipas mistas, com técnicos e encarregados, e mobilizá-los para programas como o 1.º Direito, a reabilitação de bairros sociais ou a construção de fogos municipais. Tudo isto com base legal já existente e com precedentes internacionais positivos.

Países como a Alemanha, os Países Baixos, a Noruega ou a Finlândia têm projetos similares há anos. Em alguns casos, os reclusos constroem casas que depois servem como habitação de transição para ex-detidos; noutros, participam em obras públicas, mediante protocolos com entidades locais. Os resultados são, em geral, positivos: maior empregabilidade após a pena, menor reincidência, menor custo social.

Portugal tem todas as condições para testar um modelo semelhante. O ordenamento jurídico português prevê o trabalho prisional, desde que assente em voluntariedade, dignidade, remuneração adequada e enquadramento técnico. O Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (Lei n.º 115/2009) prevê a possibilidade de trabalho fora do estabelecimento prisional, mediante autorização e supervisão. O sistema formativo público pode disponibilizar os recursos. E há centenas de pequenas empreitadas onde a presença de mão-de-obra adicional faria toda a diferença, desde que bem integrada e supervisionada.

A ideia não é panfletária, nem isenta de riscos. Mas os riscos são geríveis, e os ganhos potenciais são significativos:

Para o Estado: alivia a pressão sobre a construção pública, reduz custos e promove a inclusão ativa.

Para o setor da construção: alarga a base de recrutamento com trabalhadores motivados e treinados.

Para os reclusos: oferece uma oportunidade real de reinserção, com dignidade, formação e salário.

Para a sociedade: combate o preconceito e transforma o sistema prisional em algo mais útil e menos opaco.

Claro que é preciso selecionar bem os beneficiários. Nem todos os reclusos têm perfil ou condições para este tipo de participação. Mas muitos têm. E é um erro estratégico desperdiçar esse capital humano.

Em suma, Portugal precisa de soluções inovadoras para problemas persistentes. A proposta de integrar reclusos em programas de construção civil com fins habitacionais não é uma panaceia, mas pode ser uma resposta cirurgicamente dirigida a dois problemas estruturais do país: a escassez de mão-de-obra e o défice habitacional.

A experiência internacional evidencia que é possível conciliar segurança, legalidade e eficácia social. Basta vontade política, rigor técnico e uma visão que reconheça que a dignidade humana também se constrói com betão, tijolo e uma oportunidade para recomeçar.

Quem constrói uma casa constrói um futuro. E Portugal precisa urgentemente de ambos.