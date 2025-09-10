À medida que Portugal se prepara para as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, encerrando o primeiro quarto do século XXI, torna-se imperativo refletir sobre o papel do poder local no desenvolvimento das cidades e dos territórios. Ao longo de mais de quatro décadas, os municípios portugueses afirmaram-se como instituições centrais da democracia, herdeiros diretos da revolução de Abril e expressão viva da proximidade entre governantes e cidadãos. Hoje, quando a escala global traz novos desafios e as crises se sucedem – da climática à social, da digital à demográfica – é precisamente no nível local que se joga grande parte da capacidade de resposta do país.

Desde a criação do regime democrático, as autarquias assumiram responsabilidades que foram muito além da mera gestão administrativa. Reconstruíram escolas e equipamentos, expandiram redes de saneamento e abastecimento de água, regeneraram centros urbanos e criaram espaços verdes que mudaram a paisagem das nossas cidades. Mais do que isso, deram rosto humano ao poder, acolhendo as preocupações concretas de quem procura uma solução para o transporte escolar, uma licença de construção ou um apoio social. Foi esta proximidade que consolidou a confiança dos cidadãos nas câmaras municipais, fazendo delas, ainda hoje, uma das instituições políticas com maior credibilidade junto da população.

No entanto, o novo ciclo autárquico que se abre entre 2025 e 2029 não se deve limitar a continuar a obra feita: exige um salto qualitativo. A transição energética é talvez o maior dos desafios. Portugal assumiu metas ambiciosas de neutralidade carbónica e de descarbonização da economia. Mas estas metas só serão cumpridas se cada município for capaz de liderar projetos locais de energia renovável, incentivar as comunidades de autoconsumo, melhorar a eficiência energética dos edifícios públicos e planear cidades menos dependentes do automóvel. As autarquias estão na linha da frente para tornar concretos objetivos que, de outra forma, permaneceriam na esfera retórica.

A par da sustentabilidade ambiental, a inovação urbana e digital coloca-se como prioridade. O conceito de smart city deixou de ser uma curiosidade tecnológica para se transformar em necessidade. Uma cidade inteligente é aquela que gere melhor o espaço público, que monitoriza o tráfego em tempo real, que integra a mobilidade suave, que oferece serviços digitais rápidos e acessíveis, libertando tempo e recursos tanto para o cidadão como para a administração. Aqui, mais uma vez, o poder local será decisivo: cabe-lhe não só implementar tecnologias, mas garantir que estas servem a coesão social e não criam novas exclusões digitais.

Mas a inovação não pode concentrar-se apenas nas áreas metropolitanas. O desafio da coesão territorial continua a ser talvez o mais estrutural. Portugal vive há décadas com uma fratura entre litoral e interior, onde se concentram as maiores desigualdades demográficas e económicas. A sobrevivência de muitas comunidades depende da capacidade dos municípios criarem condições para fixar jovens, atrair investimento e garantir serviços básicos de saúde, educação e mobilidade. Não basta ter políticas nacionais; é no terreno, em cada concelho, que se decide se o interior terá ou não futuro.

A dimensão social acrescenta outra camada de exigência. A pobreza e a exclusão não são números em relatórios; são realidades que batem à porta das juntas de freguesia e dos serviços sociais das câmaras. Nos últimos anos, os municípios assumiram um papel crescente na rede de proteção social, colaborando com IPSS e instituições locais para dar resposta a quem mais precisa. É uma tendência que se vai intensificar. A proximidade torna-os mais ágeis e mais capazes de identificar necessidades específicas, seja no apoio a idosos isolados, seja na integração de imigrantes, seja na proteção de famílias vulneráveis.

A habitação acessível é, neste contexto, um ponto absolutamente central. O aumento dos preços da habitação, aliado à pressão turística e ao peso do mercado especulativo, criou uma realidade insustentável para milhares de famílias. Jovens qualificados vêem-se impossibilitados de permanecer nas suas cidades de origem, famílias de classe média enfrentam rendas que consomem a maior parte do seu rendimento e os mais vulneráveis correm o risco de exclusão habitacional. Neste cenário, as câmaras municipais não podem ser meras gestoras de urbanismo: têm de assumir um papel ativo na promoção da habitação a preços acessíveis. Seja mobilizando património devoluto, seja criando bolsas de arrendamento acessível, seja articulando com programas nacionais de financiamento, o direito à habitação só será concretizado se houver uma forte intervenção local. Sem casas, não há fixação de jovens, não há coesão territorial, não há futuro para as comunidades.

Outro eixo incontornável é a participação cívica. As democracias vivem tempos de desconfiança, com a abstenção a ameaçar a legitimidade das instituições. O Poder Local pode ser a chave para inverter esta tendência. Os orçamentos participativos, as assembleias municipais abertas, as plataformas digitais de consulta pública ou os conselhos de juventude são instrumentos que aproximam os cidadãos da decisão e lhes devolvem a sensação de que a política é feita com e para eles. Quanto maior for a participação, mais sólida será a democracia.

Claro está que tudo isto depende de um ponto essencial: a autonomia financeira dos municípios. É ilusório pedir às câmaras que liderem a transição energética, que invistam na digitalização, que construam habitação acessível e que combatam desigualdades, se continuarem amarradas a receitas insuficientes e a transferências condicionadas do Estado central. É tempo de dotar o Poder Local dos meios financeiros compatíveis com as responsabilidades que lhe são atribuídas. Sem essa autonomia, arrisca-se a criar uma frustração generalizada: autarquias com vontade de agir, mas sem capacidade real de o fazer.

Em 2025, com o fim de ciclo de muitos autarcas e a entrada de novas lideranças, abre-se uma janela de oportunidade para renovar a vida municipal. Essa renovação não deve ser apenas de rostos, mas de ambições. A agenda para os próximos quatro anos tem de ser clara: sustentabilidade, inovação, coesão e justiça social. Só assim Portugal poderá transformar o seu Poder Local num verdadeiro motor de desenvolvimento e não apenas numa engrenagem burocrática.

O próximo mandato autárquico será, em muitos sentidos, decisivo. Se as autarquias tiverem coragem de liderar, de inovar e de envolver os cidadãos, poderão transformar as cidades e os territórios em espaços de esperança. Se falharem, perderemos tempo precioso na preparação do futuro. No final, tudo se resume a uma certeza: em 2025, mais do que nunca, precisamos de municípios fortes, visionários e capazes de traduzir em realidade as aspirações de quem neles vive.