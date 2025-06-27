Portugal atravessa hoje uma crise habitacional profunda, com a oferta muito aquém da procura. Em 2024 apenas se concluíram cerca de 25 mil novas habitações – 1/5 do que foi produzido no pico de 2002 – um valor claramente insuficiente para responder às necessidades do país. Em paralelo, os preços mantêm-se em máximos históricos: as rendas subiram cerca de 4,6% no início de 2025 e cada anúncio de arrendamento recebeu em média 21 contactos no primeiro trimestre do ano. Com tal desfasamento entre oferta e procura, o acesso a uma habitação minimamente digna está cada vez mais difícil em todo o território nacional.

As filas de espera por habitação apoiada disparam: na Área Metropolitana de Lisboa, há hoje 8.400 candidaturas ativas no programa de renda acessível – mais 60% do que em 2020 – e o tempo médio de espera supera os 2,5 anos, chegando a valores ainda maiores em Lisboa ou no Porto. Esta realidade afeta não só os mais desfavorecidos, mas também jovens, famílias monoparentais e trabalhadores com rendimentos médios, cujos rendimentos são manifestamente insuficientes para aceder a uma casa no mercado privado e sem que o setor público consiga oferecer soluções alternativas de imediato.

Ao mesmo tempo, Portugal vive uma vaga migratória sem precedentes. Atualmente residem no país cerca de 1,6 milhões de imigrantes, número que cresceu vertiginosamente na última década. Além disso, o Governo admite que meio milhão de estrangeiros legalizados poderão em breve reunir a família em Portugal. Entre eles contam-se os cerca de 250 mil imigrantes em fase de regularização e 210 mil detentores de vistos CPLP, todos agora aptos a pedir reagrupamento. O próprio ministro da Presidência, António Leitão Amaro, avisou recentemente que o reagrupamento “implica a entrada de mais pessoas e, portanto, precisamos de moderação” nas políticas de imigração. Em apenas uma semana após o lançamento do novo portal online de reagrupamento da AIMA, cerca de 2.500 imigrantes apresentaram pedidos, envolvendo 5.900 familiares – uma demonstração imediata da procura reprimida por juntar famílias num País que sempre soube acolher imigrantes e que carece de mão-de-obra, também para resolver o problema da crise habitacional.

O peso deste aumento demográfico recai diretamente sobre o mercado da habitação. Esta pressão extra agrava um défice habitacional já estrutural. A escassez de oferta tornou-se crónica: entre 2023 e 2025 observou-se até um aumento da oferta de arrendamentos, mas os preços mantêm-se “elevados e continuam inacessíveis” para grande parte da população. Em resumo, construímos muito menos casas do que as que precisamos, e a procura adicional decorrente dos reagrupamentos familiares de imigrantes joga a favor da subida contínua de rendas e preços de venda.

O resultado prático é que tanto portugueses como imigrantes sentem hoje dificuldade em conseguir obter uma casa. As famílias portuguesas enfrentam longas esperas por habitação social e sofrem com rendas altas que consomem grande parte do orçamento familiar. Nas grandes cidades é cada vez comum encontrar-se 20 ou 30 pessoas a partilhar pequenos quartos em condições precárias, segundo relatou o governo. Por outro lado, imigrantes relatam barreiras adicionais: muitos contam casos de discriminação no arrendamento, em que proprietários lhes pedem depósitos ilegais ou recusam visitas ao reconhecer sotaques estrangeiros. Uma ativista da Casa do Brasil de Lisboa resume: “o acesso à habitação digna é hoje uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros em Portugal”.

Este quadro de tensão exige uma resposta urgente e articulada. Como lembram líderes políticos e especialistas, é preciso conciliar solidariedade com sustentabilidade urbana. O Governo tem perspetivado a adoção de “respostas equilibradas, que combinem solidariedade com realismo”. O próprio Leitão Amaro defendeu reforçar a oferta de habitação “para todos, não apenas estrangeiros”, de modo a evitar situações miseráveis de sobrelotação. É também urgente promover uma estratégia nacional de habitação que considere as projeções demográficas, incluindo os impactos da mobilidade internacional e das políticas migratórias.

Em termos práticos, tal implica medidas urgentes, tais como:

Forte investimento em habitação acessível e social, tanto por via pública como através de parcerias com o setor privado e cooperativo;

Regulação do mercado de arrendamento, com incentivos a contratos de renda acessível e combate à especulação e à discriminação;

Planeamento urbano integrador, com habitação de inclusão em zonas centrais, evitação de guetização e acesso a serviços públicos.

Tais medidas devem ser encaradas não como despesa, mas como investimento essencial na coesão social e no futuro da economia portuguesa. É fundamental planear já para evitar que a convivência entre grupos se transforme em tensão social, percecionada como uma luta entre “nacionais e estrangeiros” pelo acesso a bens escassos.

Em suma, o reagrupamento familiar é um imperativo humanitário de estabilização e coesão social, mas não pode ignorar a realidade do território. Sem medidas preventivas e estruturais, o aumento do número de famílias a procurar casa transformará uma crise já grave numa emergência social ainda maior. Urge, portanto, que as autoridades promovam políticas habitacionais integradas que garantam tanto a solidariedade para com quem chega, como a sustentabilidade e dignidade dos centros urbanos em que todos vivemos.