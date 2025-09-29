A crise habitacional em Portugal

Portugal vive hoje uma profunda crise habitacional. Os preços das casas e das rendas subiram drasticamente nos últimos anos, muito acima do crescimento dos rendimentos, tornando a habitação adequada inacessível para muitos cidadãos. O resultado é visível nas estatísticas e na vida das pessoas: cerca de 133 mil famílias estão em situação de carência habitacional. Quase 7% da população gasta 40% ou mais do seu rendimento disponível só em custos de habitação – um fardo que recai de forma desproporcional sobre os mais pobres, já que um terço das famílias pobres destinam mais de 40% dos seus parcos rendimentos com despesas relacionadas com a casa. Esta pressão financeira, aliada à escassez de oferta a preços comportáveis, faz com que os jovens adiem cada vez mais a saída de casa dos pais: a idade média de emancipação em Portugal é agora de 28,9 anos, uma das mais elevadas da Europa, reflexo direto da dificuldade em encontrar habitação acessível. O problema agravou-se também pela proliferação do alojamento local e pela especulação imobiliária nos centros urbanos, especialmente em Lisboa e no Porto. Em suma, ter um teto condigno tornou-se um luxo para muitos – um cenário insustentável que ameaça a coesão social e exige ação urgente.

Apesar da gravidade do quadro atual, há motivos para uma abordagem construtiva: a habitação está finalmente no topo da agenda política nacional. Governantes reconhecem que este é um dos desafios mais complexos do momento e têm afirmado o direito à habitação como um bem fundamental que importa garantir a todos os cidadãos. O aumento recente de protestos e clamores públicos por soluções demonstra que os portugueses estão conscientes e mobilizados. Este ambiente cria uma oportunidade única para implementar mudanças estruturais. Mas por onde começar? Uma forma de iluminar o caminho é olhar para fora e aprender com quem já enfrentou problemas semelhantes. Várias cidades europeias, confrontadas com crises habitacionais comparáveis, experimentaram políticas inovadoras que lograram resultados tangíveis. Quais foram essas estratégias e como poderiam inspirar o contexto português?

Lições da Europa: inovação em habitação acessível

De Helsínquia a Viena, de Barcelona a Amesterdão, várias cidades europeias têm adotado soluções criativas para garantir habitação acessível aos seus habitantes – e os seus exemplos oferecem valiosas lições. A prioridade tem sido proteger os mais vulneráveis e erradicar situações extremas, como a falta de teto. Helsínquia, por exemplo, praticamente eliminou o fenómeno dos sem-abrigo através da política “Housing First” (Habitação Primeiro), que consiste em dar casa permanente a quem vive na rua antes de tratar quaisquer outros problemas sociais. Os resultados são notáveis: atualmente já não se vêem pessoas a dormir nas ruas de Helsínquia. Esta abordagem finlandesa mostra que, com vontade política e investimento sustentado, é possível tirar da rua mesmo as populações em maior risco. Também Barcelona inovou na prevenção de vulnerabilidades habitacionais ao criar um serviço municipal de mediação dedicado a evitar despejos antes que estes aconteçam – equipas que acompanham de perto as famílias em dificuldade, negociando soluções preventivas para que ninguém seja injustamente desalojado. São iniciativas que atacam a raiz do problema social, impedindo que a crise habitacional se transforme numa crise humana ainda mais grave.

Outro ensinamento central vindo da Europa é a necessidade de aumentar a oferta de habitação acessível mobilizando todos os recursos – públicos, privados e comunitários. Várias cidades combinaram investimento público com parcerias e incentivos ao setor privado para construir casas a preços controlados. Amesterdão, por exemplo, desenvolveu novos bairros, tal como o empreendimento “IJburg”, através de parcerias público-privadas, onde promotores privados adquirem terrenos municipais e erguem habitação com contrapartidas sociais. Em muitos casos, os municípios entram com a cedência de terrenos públicos a custo reduzido – prática seguida em Barcelona, Helsínquia ou Paris, para viabilizar projetos de habitação acessível. Adicionalmente, capitais como Viena e Berlim oferecem financiamento vantajoso, subsídios diretos ou benefícios fiscais a cooperativas e associações habitacionais que construam ou reabilitem casas a rendas moderadas. Helsínquia, por seu turno, complementa estas medidas com apoio direto a proprietários privados disposto a colocar imóveis no mercado de arrendamento acessível, multiplicando as soluções disponíveis. Em Paris e noutras cidades francesas, a lei impõe quotas de habitação a preços controlados em qualquer novo empreendimento – uma espécie de “zonamento inclusivo” que garante diversidade social nos novos bairros – enquanto em Amesterdão vigora a chamada regra do “40-40-20” (40% das novas casas para arrendamento acessível, 40% a preços intermédios e 20% a preço livre). Essas políticas obrigam o mercado a contribuir para a oferta acessível sempre que se expande, evitando guetos de luxo e promovendo misturas socioeconómicas saudáveis.

Não menos importante é o controlo dos fatores que pressionam os preços e a disponibilidade de casas. Aqui também as urbes europeias têm sido laboratórios de políticas arrojadas. Berlim e Paris avançaram com limites legais aos aumentos das rendas – tetos anuais ou congelamentos temporários – para travar a especulação e dar fôlego aos inquilinos, ainda que essas medidas suscitem debate intenso e desafios jurídicos. Barcelona, confrontada com um turismo massivo a ocupar grande parte do centro, decidiu tomar medidas drásticas contra o alojamento local: não só proibiu novas licenças de apartamentos turísticos, como planeia extinguir as atuais até 2028, libertando cerca de 10 mil casas hoje dedicadas a turistas para que regressem ao mercado de arrendamento residencial. A cidade catalã estima que essa decisão ajudará a aumentar imediatamente a oferta de habitação regular e aliviar a pressão nos bairros mais afetados. Em paralelo, muitas cidades têm recorrido a instrumentos para penalizar a ociosidade imobiliária – Berlim, por exemplo, taxa duramente os fogos vazios ou devolutos, incentivando os proprietários a dar-lhes uso habitacional. Viena e outras localidades apostam também na inovação arquitetónica para ampliar a oferta sem sacrificar qualidade: na capital austríaca têm sido construídos conjuntos de apartamentos compactos, bem desenhados e flexíveis, capazes de se adaptar ao ciclo de vida das famílias, enquanto Berlim promoveu a reabilitação intensiva de edifícios antigos, convertendo apartamentos grandes em vários mais pequenos para acolher mais residentes sem precisar de nova construção extensiva. Todas estas experiências mostram que não existe uma única bala de prata – é na conjugação de políticas públicas firmes, regulação inteligente e criatividade na execução que se encontra o caminho para cidades mais inclusivas.

Políticas integradas e o papel dos municípios

Uma lição transversal das experiências europeias é que a resposta à crise habitacional tem de ser integrada. A Habitação não pode ser tratada isoladamente; deve articular-se com o planeamento urbano, os transportes, o emprego, a educação, a ação social e tantas outras áreas. As cidades que lideram em acessibilidade à habitação geralmente articulam as políticas de habitação com o ordenamento do território, a gestão do solo urbano e a reabilitação urbana de forma coerente. Por exemplo, reservar solo para habitação acessível nos planos diretores municipais, acelerar licenciamentos para projetos com uma forte componente social, ou alinhar investimentos em transportes públicos com novos bairros de habitação a custos controlados, tudo isso potencia o sucesso das medidas habitacionais. Em Portugal, esta consciência começa a ganhar forma – como se vê nas Estratégias Locais de Habitação, ou, mais recentemente, nas Cartas Municipais de Habitação, que cada município está a desenvolver, identificando carências habitacionais no terreno e planeando respostas ajustadas. Essas estratégias locais materializam precisamente a necessidade de coordenação: envolvem municípios, institutos de habitação, segurança social e outros atores, garantindo que a oferta de casa vem acompanhada de infraestruturas e serviços de apoio.

Neste contexto, reforça-se a importância de empoderar os municípios no desenho e implementação das soluções. As cidades estão na linha da frente do problema e conhecem melhor as especificidades de cada comunidade, bairro a bairro. Experiências europeias bem-sucedidas, como Viena ou Helsínquia, demonstram que quando os governos locais dispõem de meios e competências para liderar projetos habitacionais – seja construindo diretamente habitação pública, seja mediando parcerias com promotores privados ou cooperativas – os resultados são mais eficazes e rápidos. Em Portugal, após décadas de excessiva centralização neste domínio, começa a verificar-se uma mudança: há financiamento nacional e comunitário a chegar aos municípios para programas locais de habitação, e legislações recentes (como o programa 1º Direito) que delegam na esfera municipal a iniciativa de realojar famílias carenciadas. Trata-se de um caminho a aprofundar. Reforçar as equipas técnicas municipais, dotá-las de formação e recursos, e agilizar a burocracia local ligada ao urbanismo e à habitação são passos essenciais para que cada autarquia possa ser um motor ativo de políticas de habitação. No limite, a casa adequada para cada família portuguesa terá sempre um endereço municipal – logo, faz sentido que seja ao nível do município que muitas soluções ganhem vida, com o apoio de uma estratégia nacional consistente.

Contributos do setor privado e da sociedade civil

Nenhuma estratégia de habitação acessível estará completa sem mobilizar todos os atores da sociedade. O Estado e os municípios possuem um papel insubstituível, mas o setor privado e a sociedade civil são parte integrante da solução. Em vários casos europeus, vimos promotores imobiliários e investidores privados a colaborar em parcerias para habitação acessível, seja através de quotas obrigatórias, seja por incentivos económicos. Com o enquadramento correto, os promotores privados pode direcionar uma parte da sua capacidade construtiva para segmentos de renda acessível ou venda a custos controlados, sem comprometer a viabilidade financeira – afinal, a estabilidade e a escala do mercado acessível podem até ser atrativas a longo prazo. Em Portugal, urge criar mecanismos que atraiam os privados para este esforço: parcerias público-privadas bem desenhadas, concessões de longo prazo para gestão de parques habitacionais a renda limitada, linhas de financiamento bonificado (como a linha recentemente aprovada com apoio do Banco Europeu de Investimento para construir ou renovar 12 mil casas a preços acessíveis), ou benefícios fiscais a quem reabilite imóveis degradados para arrendamento acessível. Também a banca e os investidores institucionais podem desempenhar um papel, canalizando fundos para projetos de impacto social na habitação – algo já visto noutros países através de fundos éticos ou obrigações sociais ligadas a habitação.

Por sua vez, a sociedade civil e o chamado “terceiro setor” trazem para a mesa inovação social e foco nas pessoas. Modelos cooperativos e associativos de habitação têm uma longa história de sucesso na Europa: em cidades como Zurique ou Viena, cooperativas de moradores construíram milhares de casas de boa qualidade a baixo custo, geridas sem fins lucrativos. Esse modelo – que no passado também existiu em Portugal, embora com menor expressão – merece ser revitalizado e apoiado, pois permite envolver diretamente os futuros residentes no desenvolvimento habitacional, criando comunidades mais coesas e resilientes. Além das cooperativas, há ONG e IPSS com trabalho relevante no apoio a grupos vulneráveis (sem-abrigo, idosos isolados, jovens precários) que podem ser parceiras do Estado na implementação de programas como o Housing First ou na gestão de habitação social com acompanhamento comunitário. Mesmo os cidadãos organizados coletivamente ou associações de bairro têm um papel: iniciativas da comunidade local podem identificar edifícios devolutos para reconversão, promover modelos de co-habitação intergeracional, ou pressionar por políticas públicas mais justas. Em última instância, a habitação digna é uma causa coletiva. Envolver toda a sociedade – empresas de construção, imobiliárias responsáveis, fundações filantrópicas, academia e movimentos cívicos – permite desbloquear recursos e ideias que o Estado sozinho talvez não alcance. De facto, este é um desafio que deve envolver-nos a todos, não apenas governantes, não apenas autarcas, mas entidades públicas, empresas privadas e a própria sociedade civil. Somente com esta aliança ampla será possível alcançar soluções duradouras.

Caminhos promissores para o contexto nacional

A partir das lições europeias e da realidade portuguesa, é possível delinear instrumentos promissores e exequíveis para enfrentar a crise habitacional em Portugal. Em primeiro lugar, impõe-se um reforço ambicioso da oferta de habitação acessível. Isto implica retomar em força a construção de habitação pública a custos controlados – algo que Portugal praticamente estagnou nas últimas décadas.

A recente aprovação, em Conselho de Ministros, de um ambicioso pacote de medidas “Construir Portugal” direcionado à habitação acessível representa um marco promissor para o país. No cerne deste pacote está a introdução do conceito de “renda moderada”, pensado para expandir a oferta de arrendamento a preços comportáveis para a classe média portuguesa. Diferenciando-se de programas anteriores pouco eficazes, esta nova abordagem visa alargar o acesso à habitação para franjas da população até agora desprotegidas, combinando estímulos fiscais robustos e gestão inovadora de recursos públicos.

Entre as medidas aprovadas destaca-se um reforço dos incentivos fiscais tanto para inquilinos como para proprietários que adiram às rendas moderadas. Por um lado, o valor máximo da dedução fiscal no IRS com despesas de renda será elevado para 900€ em 2026 e 1000€ em 2027, aliviando os encargos das famílias arrendatárias. Em paralelo, os senhorios dispostos a praticar rendas moderadas verão a tributação autónoma dos seus rendimentos descer significativamente (de 25% para 10% em IRS, com redução de 50% em IRC no caso de empresas). Adicionalmente, o Governo avançou com a isenção de impostos estratégicos: eliminou-se a tributação de mais-valias imobiliárias quando o montante da venda é reinvestido em habitação para arrendamento a valor moderado, e reduziram-se encargos indiretos como o IVA da construção para 6% em projetos habitacionais dentro de limites de preço definidos. Estes estímulos fiscais em conjunto revelam uma ambição inédita de tornar o arrendamento mais atrativo e equilibrado, incentivando novos investimentos privados sem descurar a proteção do arrendatário.

Outro pilar essencial do pacote “Construir Portugal” é a mobilização de terrenos e património públicos para fins habitacionais. Reconhecendo que o Estado detém imóveis subutilizados em localizações-chave, o Governo delineou um plano de concessionar dezenas de imóveis públicos através de parcerias público-privadas (PPP), com o intuito de os converter rapidamente em habitação a custos controlados. Ao mesmo tempo, lançou-se uma linha de financiamento, em conjunto com o Banco Europeu de Investimento, de 1,34 mil milhões de euros para construir ou reabilitar 12 mil habitações públicas nos próximos anos. Esta dupla abordagem – parceria com privados e investimento público direto – denota uma estratégia abrangente para aumentar a oferta de casas acessíveis, aproveitando recursos estatais sub-utilizados e canalizando capital para onde a carência é maior. Soma-se a isto a simplificação do licenciamento urbanístico: alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação prometem encurtar prazos de aprovação e reduzir burocracias. Estas medidas procuram desbloquear projetos e acelerar a entrada de novas habitações no mercado, algo crucial num contexto de urgência habitacional.

É importante sublinhar que a magnitude e diversidade destas iniciativas refletem uma vontade política forte de romper com a inércia que durante demasiado tempo travou soluções para a crise da habitação. Ainda assim, persistem desafios de execução, equidade e sustentabilidade que não podem ser ignorados. Do ponto de vista da execução, o sucesso dependerá da capacidade de implementar estes programas no terreno: a eficácia das PPP exige coordenação ágil entre Estado, autarquias e privados, tal como a gestão do novo stock público habitacional requer estruturas eficientes e transparência. Alguns observadores alertam que, apesar do avanço, as disponibilizações anunciadas podem revelar-se insuficientes face à dimensão do problema – uma crítica que resumiram na ideia de que tudo isto será apenas “uma gota no oceano” se não vier acompanhado de um esforço continuado e ampliado. Já no prisma da equidade, o conceito de renda moderada procura auxiliar famílias de rendimentos médios, mas é fundamental garantir que as camadas de menor rendimento não sejam excluídas deste progresso. Para esses grupos mais vulneráveis, continuam a ser vitais as políticas de habitação social e apoio direto, pelo que o novo pacote terá de complementar – e não substituir – essas respostas. Por fim, quanto à sustentabilidade, as medidas terão de provar a sua durabilidade a longo prazo. A redução de receitas fiscais (via benefícios concedidos) precisa de ser compensada por um aumento efetivo da oferta e moderação dos preços – em suma, pelos ganhos socioeconómicos de uma população mais bem alojada. Além disso, será essencial manter estabilidade nas regras do jogo e monitorizar abusos ou desvios: por exemplo, assegurar que os imóveis com benefícios fiscais se mantêm com rendas moderadas durante um período adequado, evitando que meros incentivos de curto prazo se convertam em mais-valias privadas sem contrapartida social duradoura.

Em conclusão, o pacote “Construir Portugal” para a habitação acessível surge como um passo significativo e encorajador, alinhado com muitas das lições retiradas da experiência europeia no setor. A combinação de incentivos económicos, mobilização do património público e simplificação regulatória configura uma resposta abrangente à crise, demonstrando que é possível articular medidas de mercado com responsabilidade social.

O desafio agora reside em materializar esta ambição: transformar leis e financiamentos em casas construídas, rendas realmente moderadas e vidas melhoradas. Com uma implementação rigorosa e ajustamentos atentos às necessidades no terreno, estas medidas têm o potencial de inaugurar um novo capítulo na política habitacional portuguesa, onde o direito a uma habitação digna e acessível deixa de ser uma exceção para se tornar regra, beneficiando presentes e futuras gerações.