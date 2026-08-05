Em maio de 2014, um veículo de combate de infantaria ucraniano avançou a toda a velocidade em direção a uma barricada em Mariupol. «Acelera!», ordenou o comandante do batalhão, Mykhailo Drapatyi, ao condutor, e o veículo arrasou a barricada. Este episódio é frequentemente citado para ilustrar a determinação do novo comandante das Forças Armadas ucranianas. Doze anos depois, Drapatyi não pode resolver os problemas institucionais do exército como se fossem apenas mais uma barricada.

A sua principal tarefa é melhorar a cultura de liderança, a delegação de tarefas e a responsabilização no seio das forças armadas, enquanto as reformas relativas à mobilização de recrutas, aos processos de aquisição e à geração de capacidade de combate devem ser implementadas em colaboração com o Ministério da Defesa e o Presidente. Mykhailo Drapatyi pode reformar a mentalidade das forças armadas, mas não as estruturas sociais fundamentais que a limitam. A nomeação pode satisfazer os críticos nas áreas em que ele tem autoridade, mas deixa intocada a economia política da defesa nacional, onde reside a maior parte dos problemas.

A guerra que Drapatyi herda

Na Ucrânia e entre os seus parceiros, existe a tentação de encarar a nomeação de Mykhailo Drapatyi como uma ruptura com a era do agora ex-Comandante-Chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, que se caracterizou por uma iniciativa reprimida e uma progressão na carreira baseada na lealdade. Mas um chefe do exército não pode moldar a guerra que herda de acordo com a sua própria visão. Drapatyi irá enfrentar a mesma escassez de efetivos, a mesma dependência dos abastecimentos ocidentais e a mesma superioridade russa em termos de efetivos e poder de fogo. Todos os comandantes ucranianos devem, acima de tudo, manter as linhas da frente, ao mesmo tempo que atacam alvos russos para além da linha de contacto.

Os primeiros meses deverão, portanto, ser marcados pela continuidade e não pela mudança. Sob o comando do antigo ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, os ataques com drones de médio alcance evoluíram para algo semelhante a interdição aérea no campo de batalha: ataques a estradas, depósitos, postos de comando, posições de defesa aérea e reservas, com o objetivo de isolar as forças russas nas profundezas da sua zona operacional. Sem superioridade aérea e incapaz de alcançar um avanço significativo no terreno sob vigilância constante por parte dos satélites russos, a Ucrânia passou a utilizar um grande número de drones relativamente baratos. Estes estão agora a desempenhar tarefas de combate que as forças ocidentais normalmente realizariam utilizando aeronaves e mísseis guiados de precisão.

Esta abordagem de Kiev explora uma fraqueza na arquitetura da defesa aérea russa. Os sistemas antiaéreos da Rússia, que são poderosos por si só, foram concebidos principalmente para combater um número limitado de aviões e mísseis dispendiosos, e não para travar um fluxo contínuo de drones dispersos e baratos que perseguem todos os alvos em movimento perto das linhas da frente. Para Drapatyi, tal como para o seu antecessor, esta é a estratégia-chave para defender a Ucrânia e alcançar sucessos operacionais significativos sem a necessidade de um avanço decisivo no terreno.

Será que o Estado-Maior ucraniano consegue aprender?

Na medida em que esta estratégia operacional se mantém dominante, as mudanças mais significativas sob o comando de Drapatyi deverão envolver a forma como as decisões são tomadas. Comandantes de brigada que anteriormente serviram sob o comando de Drapatyi disseram a Rob Lee, do Foreign Policy Research Institute, que o novo comandante das Forças Armadas ucranianas lhes perguntou de que apoio precisavam e ouviu a sua avaliação da situação nos respetivos setores. Isso soa a liderança competente.

No entanto, este estilo de gestão exige, entre outras coisas, que os subordinados tenham permissão — e sejam capazes — de dizer toda a verdade. Se o quartel-general castiga as más notícias, os exércitos operam com base em informações distorcidas. Drapatyi deve recompensar os relatórios verdadeiros e, assim, criar um ambiente em que os comandantes possam comunicar com segurança os problemas que as suas unidades enfrentam.

Espera-se também que Drapatyi reduza a microgestão do Estado-Maior e conceda maior autonomia aos comandantes de corpos e brigadas. Poderia ainda repensar o sistema de promoções e recompensar os oficiais que mantêm as suas unidades em boas condições e resolvem problemas, em vez de promover aqueles que evitam contradizer os seus superiores. Nada disto, por si só, garante uma melhor tomada de decisões, mas melhora as hipóteses do exército de identificar erros e desafios antes que se transformem em falhas operacionais.

A tecnologia é a segunda área cujo desenvolvimento merece especial atenção. Drapatyi apoiou publicamente as reformas de Fedorov e destacou a «Drone Line» — um programa que concentra unidades e recursos especializados em drones em setores prioritários da frente — como um exemplo de como uma decisão governamental pode alterar rapidamente a situação nas linhas da frente. Reconheceu também que muitas iniciativas valiosas têm sucesso «apesar do sistema» e não porque o antigo sistema soubesse integrá-las.

Fedorov acelerou a inovação no campo de batalha ao substituir redes de aquisição fechadas por concursos públicos. Este modelo produziu resultados, mas também criou adversários poderosos no seio do complexo militar-industrial. O apoio público de Drapatyi indica que ele defenderá esta abordagem contra a resistência institucional — não só as próprias inovações tecnológicas, mas também a reforma do sistema de aquisições que as tornou possíveis em primeiro lugar.

Como chefe do exército, estará em melhor posição para articular as inovações desenvolvidas em unidades individuais com o planeamento operacional em toda a frente de batalha. Os robôs terrestres e os drones pesados podem transportar mantimentos através de áreas onde a mobilização de um veículo ou de um grupo de soldados se tornou excessivamente perigosa.

O objetivo geral é claro: sacrificar drones e robôs em vez de soldados. Isto redefine o conceito de «desgaste». A Ucrânia não pode vencer uma disputa com a Rússia apenas com base no número de tropas, mas pode absorver as perdas ao utilizar sistemas distribuídos e economicamente eficientes.

Reformas sob o olhar atento do presidente

No entanto, as reformas não ocorrerão num vácuo político. Politicamente falando, Drapatyi poderá considerar a tarefa, em alguns aspetos, mais difícil do que Syrskyi. Ele ascendeu ao cargo de chefe do exército graças aos «cartazes de cartão» dos recentes manifestantes. Isto poderá levar parte do establishment militar e político a vê-lo como uma figura imposta pelas ruas. Na realidade, ele é um oficial de carreira que serve há mais de vinte anos, não um outsider.

A sua popularidade, no entanto, constitui uma vulnerabilidade. A experiência de Valeriy Zalushny demonstrou a rapidez com que um comandante admirado pode tornar-se um fardo político se a sua popularidade exceder um nível confortável para o Presidente. Syrskyi, menos popular, gozava de maior proteção por parte do Presidente, mas via-se prejudicado pelo cepticismo público. Drapatyi, por outro lado, começa com elevadas expectativas por parte do público, mas esta popularidade poderá tornar-se um problema se continuar a crescer.

As circunstâncias da sua nomeação agravam esta vulnerabilidade. Drapatyi não foi selecionado através do processo normal para suceder a Syrsky, mas sim para atenuar a reação negativa que se seguiu à demissão de Fedorov. Como argumenta a Chatham House, a sua nomeação foi amplamente interpretada como um meio de manter a orientação «tecnologia em primeiro lugar» associada ao antigo ministro. Isto confere a Drapatyi um mandato inicial invulgar, mas também limita a sua margem de erro. Qualquer atraso na integração de drones, na reformulação dos procedimentos de aquisição ou na reorganização da proteção das tropas poderá ser visto como prova de que o antigo sistema persiste.

A primeira prova do sucesso de Drapatyi provavelmente não será visível num mapa. Será evidente na medida em que for concedida autoridade real aos estados-maiores dos corpos de exército; na capacidade dos comandantes de comunicarem que uma missão é inviável sem comprometerem as suas carreiras; e na forma como as promoções e demissões refletirem o alto desempenho, em vez da proximidade à liderança do Exército. Outro indicador será a prontidão para o combate e o funcionamento interno das forças armadas: rotações mais previsíveis, melhor preparação dos sucessores e menos soldados destacados para tarefas que poderiam ser realizadas por drones ou robôs terrestres.

O progresso nestas áreas depende também do sucesso da reforma da mobilização em curso. Se estes indicadores evoluírem positivamente, a nomeação de Drapatyi poderá marcar uma mudança genuína na forma como a Ucrânia combate. Caso contrário, poderá herdar não só o exército de Syrskyi, mas, em última análise, também a culpa decorrente desse mesmo sistema.

O que se segue?

As melhorias operacionais de Drapatyi poderão reduzir o número de baixas através de uma melhor coordenação. A informação poderá ser transmitida de forma mais honesta ao longo da cadeia de comando, enquanto os jovens oficiais poderão ser promovidos de forma mais rigorosa com base no seu desempenho. Isto também exerce pressão sobre Zelenskyy para que resolva a elevada taxa de rotatividade no Ministério da Defesa.

Mesmo que Drapatyi melhore as operações, poderá deparar-se com um obstáculo se os procedimentos de mobilização e aquisição não mudarem suficientemente. Poderá ser criticado por «não reformar o suficiente», enquanto Zelenskyy consolida os poderes do Ministério da Defesa sob o controlo presidencial. Se isso acontecer, a remodelação terá transferido a responsabilidade sem transferir a autoridade. A Ucrânia terá mudado o seu comandante, mas não o sistema que ele foi nomeado para reformar.