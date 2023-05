“Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” (Steve Jobs)

Recorrentemente, somos confrontados com notícias que mostram que Portugal é um dos países do mundo onde a saúde mental apresenta piores indicadores, fenómeno preocupante e que deveria merecer, de todos, a máxima atenção. A reboque desta discussão, nas últimas semanas apercebi-me que o tema serve de desabafo em redes sociais como o Twitter e LinkedIn, onde passou a ser motivo de empatia a partilha aberta de certas fragilidades ou experiências passadas. Curiosamente, nenhum desses desabafos explora um dos fenómenos mais preocupantes dos nossos tempos: o impacto das redes sociais na saúde mental e na sociabilidade dos internautas excessivamente expostos às suas interações, tema que tive oportunidade de discutir no início deste ano, num seminário que teve lugar em Peniche, em debate com o Professor Rui Miguel Costa, do ISPA, sobre as implicações do Metaverso.

Este não é, em qualquer caso, um tema novo, sendo vários os autores que, nos últimos anos, têm alertado para os perigos das redes sociais para o equilíbrio psíquico dos usuários. O mais mediático será provavelmente, Tristan Harris, ex-funcionário do Google que, entretanto, se tornou um dos maiores críticos da forma como temos vindo a desenhar as redes sociais. Co-fundador do “ Center for Humane Technology ”, Tristan Harris tem vindo a denunciar como as redes sociais são projetadas para serem viciantes, e os impactos negativos que tal pode ter na saúde mental. Harris explica com detalhe como as redes sociais são projetadas para serem aditivas, para maximizar o tempo que os internautas despendem nas suas interações, num conceito que batizou de “capitalismo de atenção”. Para manter os usuários conectados, as redes sociais usam várias táticas de design de produto, como notificações constantes, a mecânica de “scroll infinito” e táticas para a libertação de dopamina associada aos “likes” e comentários: tudo é desenhado para estimular comportamentos aditivos. Harris defende, ainda, que as redes sociais são pensadas para distorcer a perceção temporal dos usuários, fazendo com que passem mais tempo nas plataformas do que originalmente planearam. As redes sociais são também estruturadas para contribuir para a polarização e a desinformação, ao mostrar aos usuários conteúdo que reforça as suas crenças e opiniões preexistentes, um fenómeno conhecido como “câmaras de eco” (ideia igualmente explorada por Eli Pariser, no seu livro, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You ). Por tudo isto, Harris sugere que o uso excessivo das redes sociais tem contribuído para problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Tal pode ser exacerbado pela comparação social, cyberbullying e pela sensação de que se tem de estar sempre conectado e disponível (num fenómeno muitas vezes designado de “FOMO” ou “fear to miss out”). Essas ideias foram amplamente discutidas no documentário “ The Social Dilemma ”, no qual Tristan Harris teve um papel importante. O documentário destaca muitos dos problemas associados ao uso de redes sociais e encoraja os espectadores a repensarem a sua relação com a tecnologia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente. Uma parceria com: Com a colaboração de: