A procura por suplementos para melhorar concentração, memória e desempenho cognitivo entre estudantes tem aumentado de forma significativa nos últimos anos. Períodos de exames, pressão académica constante e ambientes competitivos criam um contexto onde qualquer ferramenta que prometa “mais foco” ou “melhor memória” rapidamente ganha atratividade.

À primeira vista, esta tendência pode parecer natural. Se o esforço físico pode ser apoiado por estratégias nutricionais específicas, por que razão o esforço mental não poderia beneficiar do mesmo princípio? A questão relevante não é se a suplementação pode ter um papel no desempenho cognitivo. A questão é em que condições, com que compostos e com que expectativas.

O cérebro é um órgão metabolicamente exigente. Consome uma quantidade significativa de energia, depende de um fornecimento constante de glicose, oxigénio e micronutrientes, e está profundamente ligado ao sono, ao estado emocional e ao equilíbrio hormonal. A performance cognitiva não é apenas uma questão de “estimulação”, mas de integração entre múltiplos sistemas fisiológicos.

Grande parte dos suplementos direcionados para estudantes baseia-se em três categorias principais: estimulantes, compostos com potencial efeito na memória ou atenção, e micronutrientes associados à função neurológica.

Os estimulantes são, provavelmente, os mais utilizados. A cafeína é o exemplo clássico. Existe evidência sólida de que doses moderadas podem melhorar estado de alerta e reduzir a perceção de fadiga. No entanto, a relação dose-resposta é crítica. Quantidades excessivas podem comprometer qualidade do sono, aumentar ansiedade e, paradoxalmente, prejudicar o desempenho em tarefas que exigem precisão e raciocínio complexo.

O problema não está na cafeína em si, mas na forma como é utilizada. Tomar mais não significa funcionar melhor. Em contexto académico, a privação de sono associada ao consumo elevado de estimulantes é frequentemente mais prejudicial do que benéfica.

Outra categoria comum inclui compostos como L-teanina, alguns extratos vegetais tradicionalmente associados à memória, ou nutrientes envolvidos na síntese de neurotransmissores. A investigação existente é heterogénea. Alguns compostos mostram resultados promissores em contextos específicos, com doses e populações bem definidas. Outros apresentam evidência limitada ou inconsistente.

Mais uma vez, o padrão repete-se. Ingredientes com potencial científico são frequentemente incorporados em fórmulas com doses abaixo das utilizadas em estudos clínicos ou combinados sem um racional fisiológico claro. A presença de um ingrediente com evidência não garante eficácia na formulação final.

Existe ainda um aspeto frequentemente ignorado: a base nutricional. Défices de ferro, vitamina B12, vitamina D ou outros micronutrientes podem comprometer energia, concentração e humor. Nestes casos, suplementar não é “melhorar além do normal”. É corrigir uma insuficiência. A diferença é substancial.

Do ponto de vista científico, a melhoria do desempenho cognitivo em indivíduos saudáveis e bem nutridos é um objetivo muito mais difícil de alcançar do que a correção de um défice. A literatura é clara ao demonstrar que, em muitos casos, os efeitos observados são modestos e altamente dependentes do contexto.

Importa também distinguir entre reforço mental e compensação de hábitos inadequados. Privação crónica de sono, alimentação desequilibrada, sedentarismo e gestão inadequada do stress têm impacto direto na performance académica. Nenhum suplemento substitui estas variáveis estruturais.

A ideia de que existe uma cápsula capaz de transformar um estudante fatigado e ansioso num aluno altamente produtivo é sedutora, mas cientificamente frágil.

Isto não significa que a suplementação não tenha lugar. Pode ter. Em contextos específicos, com compostos bem estudados, doses adequadas e expectativas realistas. Pode também ser útil como parte de uma estratégia integrada que inclua sono consistente, nutrição adequada e organização do estudo.

O problema surge quando o marketing ultrapassa a evidência e cria a perceção de que desempenho cognitivo é uma questão de estímulo químico adicional.

O verdadeiro desafio na área do reforço mental não é encontrar novos ingredientes exóticos. É aplicar com rigor aquilo que já se sabe: otimizar sono, corrigir défices nutricionais, gerir carga cognitiva e, apenas depois, avaliar se existe espaço para apoio suplementar específico.

A ciência do cérebro é complexa. A sua simplificação em promessas rápidas raramente respeita essa complexidade.

Enquanto o mercado continuar a privilegiar narrativas de produtividade imediata em detrimento de fundamentos fisiológicos, a procura por reforço mental continuará a crescer, mas os resultados permanecerão inconsistentes.

O conhecimento necessário para fazer melhor já existe. A questão, como noutras áreas da suplementação, não é a falta de ciência. É a forma como escolhemos utilizá-la.