Há palavras que chegam atrasadas aos dicionários. Tokenização é uma delas. Usada hoje quase exclusivamente no contexto da blockchain — como representação digital da propriedade de um ativo — a palavra está a gritar por um significado muito mais amplo. Porque, antes de ser financeira, a tokenização é cognitiva. E sem a compreender, não é possível entender nem a inteligência artificial (AI), nem a forma como a mente humana (NI, natural intelligence) lida com o mundo.

Um token é, no sentido mais simples, uma unidade discreta. Algo que pode ser contado, manipulado, classificado. Isto parece trivial, mas é decisivo: todos os processos lógicos, humanos ou artificiais, só conseguem operar sobre unidades discretas. A realidade é contínua, ambígua, não determinista; o pensamento lógico não é. Para pensar, é preciso discretizar. Tokenizar.

Na inteligência artificial, este processo é explícito. Modelos de linguagem transformam texto, imagens ou sons em tokens — fragmentos mínimos de informação — aos quais são atribuídas probabilidades. A AI não “entende” conceitos; calcula relações estatísticas entre tokens. O significado emerge da frequência, do contexto e da correlação. É um processo poderoso, mas estritamente determinista no seu mecanismo interno.

Na inteligência natural, a tokenização é mais subtil — e mais profunda. O ser humano também tokeniza o mundo: palavras, símbolos, gestos, normas sociais, ideias morais. Mas há uma diferença essencial. O humano não se limita a processar tokens; apropria-se deles. Um mesmo token — “liberdade”, “família”, “dinheiro”, “Deus” — tem significados diferentes consoante a história, a cultura, a experiência vivida. Aqui entra o elemento não determinista: o julgamento, o valor, o compromisso pessoal.

É neste espaço que surge aquilo a que podemos chamar matriz cultural: um campo dinâmico onde humanos e máquinas “trocam” tokens. A AI extrai tokens da cultura humana; os humanos reapropriam-se dos tokens produzidos pela AI. Mas enquanto a máquina apenas recombina, o humano interpreta, aceita, rejeita, transforma. O token é o mesmo; o significado não é.

Sem compreender este duplo processo de tokenização — determinista na máquina, não determinista na mente humana — a discussão sobre AI fica inevitavelmente empobrecida. E mais: continuamos sem perceber como o ser humano consegue lidar com elementos semânticos que não podem ser totalmente formalizados.

Tokenização não é uma moda técnica. É uma chave conceptual. Talvez esteja na altura de lhe dar lugar nos dicionários — e no debate público.