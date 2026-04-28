Há um ano, milhares de casas em Portugal ficaram às escuras. Durante horas, o país confrontou-se com uma realidade que parecia distante: a eletricidade — esse serviço invisível, constante e quase inquestionável — afinal, pode falhar.

Mas o mais relevante desse episódio não foi o apagão em si. Foi o que mudou depois dele.

Estamos a assistir a uma alteração profunda na forma como a sociedade encara a energia. Durante décadas, habituámo-nos a tratá-la como um dado adquirido — algo que simplesmente existe, sempre disponível, sempre estável. O apagão de abril de 2025 quebrou essa perceção e expôs uma vulnerabilidade que, até então, passava despercebida.

E é precisamente aqui que reside o ponto central: a energia deixou de ser apenas uma questão de eficiência ou poupança e passou a ser uma questão de resiliência e continuidade.

Este não é um argumento teórico. É algo que já se reflete no comportamento dos consumidores.

No caso da Bling Energy, o interesse por soluções de backup energético cresceu quase cinco vezes desde o apagão. Ao mesmo tempo, sistemas com baterias — que até há pouco tempo eram considerados opcionais — representam hoje mais de metade das novas instalações e, em vários momentos de 2026, ultrapassaram os 70%.

Mais do que números, estes dados revelam uma mudança de prioridades.

Durante anos, a decisão energética em casa era simples: como reduzir a fatura. Hoje, essa lógica já não chega. A questão passou a ser outra: como garantir que a casa continua a funcionar, mesmo quando a rede falha.

Esta mudança tem implicações muito concretas no dia a dia. A casa moderna depende, cada vez mais, de um fornecimento contínuo de energia — seja para trabalhar remotamente, manter a conectividade, conservar alimentos ou garantir condições mínimas de conforto. Quando essa continuidade é interrompida, o impacto deixa de ser apenas um incómodo. Passa a ser uma disrupção real do quotidiano.

É neste contexto que surge um novo paradigma: a casa deixa de ser apenas um ponto de consumo e passa a assumir um papel ativo no sistema energético.

Com a integração de produção solar e armazenamento, o consumidor ganha algo que até há pouco tempo não estava na equação: controlo. Controlo sobre o consumo, sobre a dependência da rede e, sobretudo, sobre a capacidade de resposta em situações de falha.

Hoje, já existem soluções que permitem assegurar entre 7 a 10 horas de autonomia em contexto residencial — tempo suficiente para manter os consumos essenciais e evitar uma rutura total do quotidiano.

Este é um sinal claro de que o modelo tradicional, centrado exclusivamente no fornecimento de energia, está a evoluir. Em seu lugar, começa a emergir uma lógica mais abrangente, orientada para serviços que combinam produção, armazenamento, gestão inteligente e, acima de tudo, continuidade.

O apagão não criou esta mudança — mas acelerou-a de forma decisiva.

Um ano depois, a pergunta que os consumidores fazem já não é apenas “quanto posso poupar com energia?”.

É outra, mais fundamental: até que ponto consigo garantir que a minha casa continua a funcionar quando mais preciso dela?