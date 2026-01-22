As eleições presidenciais, pela natureza singular do cargo a que se referem, não podem ser compreendidas como um simples momento de competição partidária nem como um exercício de afirmação de identidades ideológicas em confronto. Constituem, antes, um instante constitucionalmente qualificado, no qual a comunidade é chamada a pronunciar-se sobre a leitura viva dos valores fundadores da República.

A Constituição da República Portuguesa concebe o Presidente da República como garante do regular funcionamento das instituições democráticas e como figura de moderação e de equilíbrio, investida de uma legitimidade própria que não se esgota no sufrágio direto, mas que se concretiza na capacidade de exercer o poder com contenção, responsabilidade e fidelidade ao espírito constitucional. Essa fidelidade não se traduz numa neutralidade vazia ou numa equidistância artificial, mas numa adesão substantiva aos princípios estruturantes do Estado de Direito democrático.

A história da democracia portuguesa confirma esta exigência de forma inequívoca. A consolidação do regime democrático não se limitou à substituição formal de um sistema autoritário por eleições livres e pluralistas; implicou a construção paciente de uma cultura política assente na liberdade, na responsabilidade e na aceitação do conflito como elemento inerente à vida democrática, desde que enquadrado por instituições sólidas e por regras comuns. Foi esta capacidade de transformar antagonismos em debate político e divergências em compromisso institucional que permitiu à democracia portuguesa afirmar-se sem ceder nem ao autoritarismo nem à tentação do radicalismo.

É precisamente este equilíbrio que hoje se encontra sob pressão. Não porque estejamos perante uma rutura iminente da ordem constitucional, mas porque se tem vindo a instalar, de forma gradual e persistente, uma lógica de desgaste democrático que opera sobretudo ao nível da linguagem, da deslegitimação simbólica das instituições e da normalização de discursos que substituem a responsabilidade política pela exploração do medo, da divisão e do ressentimento.

Neste contexto, a moderação assume um significado que importa sublinhar. Longe de representar indecisão ou conformismo, a moderação democrática é uma posição que parte do reconhecimento da complexidade do real. É uma atitude que entende a política como espaço de responsabilidade coletiva e que recusa a instrumentalização do medo como ferramenta legítima de mobilização.

Esta tradição moderada encontra raízes profundas numa conceção humanista da sociedade, que atravessa a história política e cultural portuguesa e que dialoga, de forma natural, com uma matriz cristã e católica assente na centralidade da pessoa, na dignidade intrínseca de cada ser humano, na ideia de comunidade e na ética da responsabilidade para com o outro. Estes valores não se confundem com confessionalismo político nem com imposições morais; traduzem-se, antes, numa visão da vida pública que rejeita a humilhação, a exclusão e o ódio como instrumentos legítimos de ação política.

É precisamente por isso que discursos de divisão, de estigmatização e de medo jamais poderão reclamar para si esta herança. Não porque a fé ou a tradição cristã imponham uma uniformidade de pensamento, mas porque assentam, no seu núcleo essencial, numa ética da tolerância, do respeito e da abertura ao outro, incompatível com projetos políticos que vivem da desconfiança permanente e da corrosão do laço social.

A Constituição não é um mero manual procedimental. A CRP incorpora uma determinada conceção de sociedade, fundada na ideia de que a liberdade individual só é plenamente realizável num quadro de direitos fundamentais efetivamente protegidos, de instituições robustas e de uma cultura cívica que reconhece o outro como sujeito de igual dignidade. Qualquer projeto político que trate estes elementos como obstáculos circunstanciais ou como concessões dispensáveis coloca-se, inevitavelmente, em tensão com o próprio núcleo do constitucionalismo democrático.

É neste quadro que a segunda volta das eleições presidenciais adquire um significado particular. Nesta fase, não escolhemos partidos, nem alinhamentos táticos, nem a fragmentação ideológica que caracteriza o debate político quotidiano. Escolhemos, de forma clara e consciente, um núcleo de valores fundamentais que antecede e transcende a disputa partidária. Escolhemos a fidelidade à Constituição, à ideia de República como espaço comum e à pátria entendida não como instrumento de exclusão, mas como comunidade política fundada na liberdade, na dignidade e na pluralidade.

Escolher, neste momento, é também assumir uma responsabilidade histórica. Quando falamos, por isso, de um Futuro Seguro, não falamos de um futuro blindado pelo medo nem protegido pela exclusão. Falamos de um futuro humano, no sentido mais exigente do termo: um futuro em que a liberdade não é sacrificada à ansiedade coletiva, em que a dignidade não é relativizada em nome da eficácia política e em que a pátria continua a ser entendida como uma comunidade de cidadãos livres e iguais, unidos por valores comuns e não por ressentimentos mobilizadores.

É nesse horizonte que os democratas e os moderados são chamados a escolher. Não um partido, não uma fragmentação ideológica, mas uma visão de país ancorada na Constituição, nos valores humanistas, na tolerância e numa tradição política que recusa o ódio, a divisão e o medo como instrumentos legítimos de ação pública. O futuro mais humano, o futuro livre e o futuro que os democratas querem para a sua pátria está, hoje, com António José Seguro. Não como promessa de ruptura, mas como garantia de continuidade democrática, num tempo que exige, acima de tudo, sentido de responsabilidade histórica.