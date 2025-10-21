Pedro Passos Coelho foi quem deu primeiro o alerta, logo em 2017, quando o Governo de António Costa resolveu consagrar a famosa declaração de interesse como via para se entrar legalmente no país. Resolveu-se na altura ignorar o parecer do então SEF, assim como optar por não debater o tema e acusar quem queria falar dele de ser xenófobo e racista.

Foi-se resistindo até mesmo em 2024, quando Pedro Passos Coelho em Faro, em plena campanha eleitoral, relembrou o que tinha dito em 2017. “Na altura o Governo fez ouvidos moucos”, disse, e “hoje as pessoas sentem-se inseguras”. Na altura caiu o Carmo e a Trindade porque era “uma bandeira do Chega” e há três anos ainda era proibido falar dos problemas que a imigração descontrolada estava a gerar nas comunidades, sem ser acusado de ser do Chega ou de ser racista e xenófobo. Nessa altura, em Fevereiro de 2024 já a imigração tinha ultrapassado a barreira de um milhão, como se pode ver nas estatísticas da AIMA.

E Luís Montenegro tentou evitar o tema. Não fosse perder eleitorado, mostrando que também não estava a ver o que se estava a passar pelo país. Mas, enfim, corrigiu a orientação e na governação tem acabado por adoptar medidas que regulam a imigração que tanta falta faz ao país.

O problema é que neste momento, levando em conta os dados, pelo menos 14,5% da população portuguesa é imigrante. Numa perspetiva de copo meio cheio, o que pode mitigar os problemas de integração está relacionado com o facto de pouco mais de um terço serem de Países de Língua Oficial Portuguesa, com o Brasil a assumir um peso esmagador. Falar a mesma língua e ter raízes culturais comuns torna a integração mais fácil, em princípio.

Mas lendo o relatório da AIMA verificamos que “o subcontinente indiano” foi um dos grupos regionais, a par da CPLP e Europa, que cresceu mais. E a Índia foi, em 2024, o país com mais imigrantes em Portugal. Embora o peso seja relativamente pequeno – o continente asiático está quase com o mesmo peso que o africano –, aí os desafios são bastante maiores, não só pela língua como pelas diferenças culturais. Por ser a cultura, que em geral explica melhor a rejeição dos imigrantes do que a economia, como se pode ler neste trabalho de Alberto Alesina e Marco Tabellini.

Seja como for, o retrato da nossa imigração permite alimentar a expectativa de que, depois das medidas que foram adoptadas que vão moderar novas entradas, há margem para políticas de integração dos grupos que se afastam mais das características culturais do país, mitigando assim as atitudes de rejeição. Basta para isso que as comunidades locais, através nomeadamente das câmaras e das juntas de freguesia, prossigam políticas que aproximem os nativos dos imigrantes.

Há, contudo, um problema que subsiste e que não é de fácil solução no curto prazo: a pressão sobre os serviços públicos como a saúde e a educação e a falta de habitação. É que, a par da liberalização da imigração por via do modelo da “declaração de interesse”, o Governo de António Costa não investiu nos serviços públicos e esqueceu-se da habitação. É mais um exemplo da nossa incapacidade de planear. Aparentemente ninguém se lembrou que mais imigrantes significa maior pressão sobre o SNS e sobre a Educação, para não falar de outros serviços que começam com tudo o que tem a ver com a sua legalização. Como parece que todos ficaram agarrados àquela ideia, que existiu antes desta onda migratória, de que o envelhecimento da população iria libertar muitas casas e, por isso, não nos devíamos preocupar com isso.

A distribuição regional da nossa imigração coloca desafios de integração, mas que acabam por ser menos graves do que o de outros países europeus onde o peso de outras religiões, como o islamismo, é maior. O desafio está na pressão da imigração sobre os serviços públicos. Se os dados forem conciliáveis, cruzando os números da AIMA com os do INE, estamos perante a diferença de podermos ter sido apenas 9,2 milhões em 2024 ou 10,7 milhões pessoas como fomos, ou somos, com mais de 1,5 milhões de imigrantes.

Há várias lições que se podem retirar deste boom imigratório. Uma delas é a nossa incapacidade de planear. A outra, mais importante, mostra-nos a importância de debater os temas com argumentos quando alguém nos alerta para eles, em vez de usarmos selos. Se em 2017 António Costa tivesse ouvido Pedro Passos Coelho, em vez de usar os selos da xenofobia e do racismo, poderíamos estar com menos problemas por causa da imigração.