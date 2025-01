Sexta-feira, 27 de Dezembro de 2024. Deito-me, pego no telemóvel, e já estou montado na sela do meu polegar rumo às catacumbas do Facebook. Desço a trote, lentamente, em modo de scroll inútil e letárgico, e babo-me de aborrecimento: nada de novo aparece até que… de repente, deparo-me com um “conteúdo patrocinado”, um vídeo que me arrebata da letargia pelas piores razões imagináveis.

Aguardei demasiado tempo pela bofetada de luva branca que me fez abandonar o Facebook, e ela veio nesse vídeo de dois segundos, carregada de força. O produto anunciado pelo “conteúdo patrocinado” era uma aplicação para pornografia deepfake. Ou seja, alguém pagou para promover um programa que possibilita a manipulação e criação de imagens de uma pessoa existente, ou inexistente, tirando-lhe a roupa através do recurso a bases de dados pornográficos. E o Facebook autorizou.

Razão número 1 para largar a Meta: Padrões de comunidade incoerentes

Chocado, denunciei imediatamente o anúncio por “violar os padrões da comunidade”. Segundo a Meta (antiga empresa Facebook): “Ao abrigo da presente política, removemos (…) imagens de nudez e atividades sexuais geradas por inteligência artificial ou computador e imagens digitais, independentemente de parecerem “realistas” (ou seja, parecerem uma pessoa real)”.

Certíssimo.

Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2025. Já obtive a resposta da Meta para a minha denúncia: “Não removemos o anúncio”. (…) Compreendemos que isto pode ser frustrante(…)”

É um pouco frustrante sim, Sr.ª Meta. Significa isto, portanto, que ainda anda por aí, orbitando o sem-fim do metaverso, um vídeo de dois segundos a ilustrar como funciona esta aplicação: primeiramente, mostrando a imagem de uma mulher com roupa, e em segundo lugar: mostrando-a sem ela. Alguém pagou por esse anúncio e o Facebook, além de o ter aprovado inicialmente, permitiu que continuasse ativo, mesmo após a denúncia. “Compreendemos que isto pode ser frustrante”. Compreendo que isso é um eufemismo absurdo.

Não é a primeira vez que se utiliza a tecnologia dos deep-fakes para produzir conteúdo pornográfico ou de cariz político, tampouco é a primeira vez que o Facebook tolera material deste tipo, por mais que “viole os seus padrões de comunidade”, (signifique isso o que significar).

Há precisamente um ano, o ex-PM inglês Rishi Sunak viu a sua imagem ser utilizada numa massiva campanha de scam: 100 vídeos com a sua imagem foram produzidos e partilhados no Facebook sob a forma de conteúdo patrocinado. Quem clicasse nos anúncios ouviria “Rishi Sunak” a promover uma plataforma criada por Elon Musk: investindo 200 libras no esquema, receberia 25.500 de volta. O dinheiro foi recebido sim, tanto pelas contas bancárias dos scammers, como pelas contas da Meta.

Há uns anos, os pervertidos mais investidos no ofício da perversão utilizavam o Photoshop a fim de satisfazerem os seus propósitos. A par disto, a manipulação da imagem era lenta e demorada face às limitações dos softwares de edição. Hoje, todas estas ferramentas se tornaram facílimas e acessíveis para qualquer amador. Mais, temos um espaço chamado Meta que nos convida a tirar partido delas e que as promove.

À medida que vou pensando na Meta, recordo-me de Florença (espero que me perdoes, Florença) e de uma falcatrua conhecida de muita gente, montada a olhos vistos: bem diante do Duomo e dos demais pontos turísticos florentinos. Uma série de “artistas de rua” expõe os seus “quadros” no chão, rente ao passo dos transeuntes, e faz dinheiro das pisadelas, exigindo pagamentos a quem mancha as fotografias com os sapatos. Sempre que a polícia aparece, os artistas de rua apressam-se a enrolar os pergaminhos e assobiam para o lado, como se nada tivesse acontecido. Nesses momentos, a vigarice cai toda por terra.

Pois bem, neste caso, é a própria Meta quem faz de polícia e simultaneamente assobia para o lado, deixando as pessoas a pisarem as suas próprias fotografias, à medida que retira margens de lucro colossais à conta de dados pessoais. Tudo isto, é claro, bem debaixo dos nossos narizes.

É a primeira vez, na história da humanidade, que cada indivíduo tem a oportunidade de se sentir em praça pública feita à sua medida: só para si, com lojas só para si, e gente só para si, e onde um sujeito anónimo lhe pode anunciar tranquilamente, através dum quadro no chão, que poderá investir 200 libras em troca de 25.500.

Razão n.º2 para largar a Meta: A opacidade

No Instagram e no Facebook, o controlo sempre pertenceu a uma espécie de Sr.Klamm — figura omnisciente no romance O Castelo, de Kafka, e que nenhuma das personagens do livro entende propriamente quem é, ou como funciona. O comportamento do Sr.Klamm é amplamente discutido e debatido por toda a parte: por mais que ninguém o conheça, é sempre presumido em razão de uma ou duas pistas que nunca levam a lado algum. Tanto a moderação do Facebook se comporta como um Sr.Klamm, como o temido e amado Algoritmo (sic) é um Sr.Klamm. Só o próprio Zuckerberg, um dos Drs.Frankenstein do Século XXI poderá, porventura, estar acima do Sr.Klamm na ordem hierárquica do Castelo.

No dia 7 de Janeiro de 2025, Zuckerberg anunciou, genuflectindo graciosamente ao recém-eleito presidente norte-americano, que se livraria dos fact-checkers da Meta. Qual o objetivo? Regressar a um edénico estado de maior compromisso para com a liberdade de expressão, afetada pelo viés das agências noticiosas. Assim, sem mais nem menos, deu um novo e cataclísmico empurrão em direção à aniquilação do jornalismo que, como se tem sentido um pouco por toda a parte, não tem tido a vida facilitada.

As insinuações do CEO da Meta foram graves e descredibilizaram o trabalho de investigação, não só aquele que foi levado a cabo pelas 90 organizações de fact-checking da empresa, como o trabalho do jornalismo como um todo. Não negando obviedades como a presença de vieses (a isenção absoluta é impossível), não afirmando que todos os fact-checkers fazem um trabalho exímio; a sua função é imperativa e necessária num mundo hiper-polifónico. Tanto é (era) urgente nas sanguinárias arenas digitais em que se transformaram o Instagram e o Facebook, como é urgente no seio das instituições democráticas, como é urgente junto das próprias agências noticiosas. A verificação dos factos e a partilha do veredicto final é o trabalho do jornalismo.

Não foi precisa mais do que uma simples declaração para que o cata-vento de Silicon Valley mandasse à fava toda a análise levada a cabo pelos fact-checkers: o confronto entre dados, o acesso a fontes verificadas e fidedignas, o uso de metodologias transparentes e a procura exaustiva por dados empíricos… nada disso importa quando se quer agradar a gregos e, quatro anos depois, a troianos com mau perder.

Se o objetivo era partir para um um estado de cacofonia em que a desinformação pudesse andar travestida de jornalismo à vontade do freguês, então atrevo-me a atirar a primeira pedra: Ontem vi o Presidente da República a comer um cão. É verdade: O Presidente da República come cães, e depois cospe os ossos para a capela de Évora. Quem estiver na dúvida pode ir ver o ossário que para ali vai.

Fora de idiotices, ao pretendender substituir o trabalho dos fact-checkers por notas de comunidade, como faz o X de Elon Musk, Zuckerberg escancara as portas para que, por exemplo, o (não)-acontecimento do Holocausto possa ficar a cargo da interpretação das massas nas redes sociais. “Ah, mas uma das políticas do X é justamente a proibição de negar o Holocausto”. Pois bem, foi preciso que o Museu de Auschwitz se dirigisse diretamente a Elon Musk, autoproclamado arauto da liberdade de expressão absoluta, para que fosse removida uma publicação que negava o Holocausto.

Será mesmo este tipo de espaços virtuais que queremos habitar? Será este o “grande compromisso para com a liberdade de expressão”: andar para aqui a discutir a validade do Holocausto? Estou em crer que somos capazes de diálogos bem mais interessantes, que só poderão ser fomentados em ambientes menos ruidosos.

Razão n.º3 para largar a Meta: A ilusão de que estamos no centro de tudo

Não querendo girar demasiadamente este disco riscado, tanto o Instagram como o Facebook, e também uma certa rede social muito útil e importante começada por L, e outra por T., e outra feita duma só letra; são infinitas vitrines de narcisismo, galerias a perder de vista onde milhões de narrativas diferentes convivem conforme a vontade e o apetite de quem as produz.

Dou a mão à palmatória: o meu L. enche-me de vergonha alheia de mim próprio: dá-me vontade de desenhar um daqueles L’s de Loser na testa. O meu L é uma pequena e simplificada versão de mim mesmo: uma reduzida palete de vaidade e exibicionismo. E dizem as boas línguas que assim mesmo que tem de ser, que não pode ser doutra maneira… Será? Será que estamos destinados a frequentar os espaços onde milhares de milhões de imagens se sobrepõem umas às outras e, num quid pro quo ensurdecedor, enchem de ruído quem o produz? Será esta a taxa a pagar pela poluição sonora? E valerá a pena?

As seguintes estatísticas abordam as questões de cima, mas valem o que valem: partindo dos media tradicionais, mansos, censores, obedientes e enviesados súbditos do mainstream:

86% dos jovens portugueses estão viciados nas redes sociais. — Observador.

3 em cada 4 jovens afirma já ter pensado em mudar a sua aparência por causa das redes sociais — Expresso.

A dependência das redes sociais está ligada a 55% dos casos de ansiedade em Espanha. — El País.

Tudo isto é triste. Os números são muito tristes. Por que razão continuamos a optar por viver em mundos virtuais feitos à nossa medida? Qual é o interesse de visitar um museu onde todos os quadros foram decididos e talhados, a priori, só para nós, por um Sr.Curador que nunca vimos e cujos interesses se mostram progressivamente mais perversos? Nesse metaverso, tudo o que se estende para lá da nossa avenida se torna sinistro e assustador. Infelizmente, a única maneira de respondermos a esse medo do lado de lá é com um fechamento ainda maior sobre nós próprios, sobre a nossa imagem.

No início, (nunca pensei vir a ser saudosista, mas há sempre uma primeira), tive a oportunidade de divertir-me à brava com estas redes sociais. Cheguei a ter uma página de memes com 15.000 seguidores no Instagram. No entretanto, a página foi-me aborrecendo profundamente: apaguei-a, e foram os meus perfis pessoais que começaram a esmagar-me. Tudo isto coincidiu, temporalmente, com as denúncias feitas pelos whistleblowers do Facebook. Decidi por isso, há quatro anos, apagar definitivamente a minha conta de Instagram. Agora, farto de dar mais partes de mim à boca da besta, resolvi apagar o Facebook. O Whatsapp é a “last app standing” da Meta no meus dispositivos.

“Compreendemos que isto pode ser frustrante”. É sim, e parece inútil. Mas não é. Sair destes espaços é uma lufada de ar fresco, e só desse modo poderemos explorar alternativas. Denunciar a Meta é frustrante, mas largá-la é urgente, e fazível!