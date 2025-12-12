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Segunda parte da Guerra Traduzida na Rádio Observador, ainda com a jornalista Diana Rosa. Diana, vamos falar agora dos destaques da imprensa russa. A Rússia rejeitou a realização de um cessar-fogo sob qualquer pretexto, incluindo a organização de um referendo sobre o futuro do Donbass.

É o que adianta o porta-voz do Kremlin, citado pela Ria Novosti. Dmitry Peskov diz que se o objetivo é criar um pretexto para exigir um cessar-fogo, uma trégua ou uma pausa na frente de batalha, isso não vai funcionar. A Rússia diz que quer trabalhar pela paz, não por um cessar-fogo. O porta-voz do Kremlin afirma ainda que o cessar-fogo seria uma farsa e uma manobra para enganar o povo. Ao mesmo tempo, a paz na Ucrânia deve ser assegurada por garantias confiáveis.

E o conselheiro do Kremlin sugere que as forças de autoridade russas vão policiar o Donbass mesmo depois do processo de paz.

Depois das reticências demonstradas esta manhã quanto ao acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, o conselheiro presidencial de política internacional do Kremlin deixou mais avisos esta tarde. Numa entrevista ao jornal russo Kommersant, Yuriy Ushakov afirmou que tanto a polícia russa quanto a Guarda Nacional vão permanecer para supervisionar a região, mesmo que um acordo de paz ponha fim à guerra. Alerta que Moscou só vai aceitar um cessar-fogo depois das forças ucranianas se retirarem da linha da frente. Diz que é perfeitamente possível que não haja tropas no Donbass, nem russas nem ucranianas, no cenário pós-guerra, mas vai haver essa autoridade, essa guarda nacional, que vai fazer tudo o que for necessário para manter a ordem e organizar a vida das pessoas.

A Rússia que afirma, Diana, que sete pessoas ficaram feridas a noroeste de Moscou depois de um ataque ucraniano.

Os detritos de um drone ucraniano provocaram um incêndio num prédio de apartamentos. O ataque noturno foi lançado em Tver, cidade localizada a cerca de 180 km da capital russa, e aconteceu no meio de uma intensificação desta campanha, destes ataques de drones por parte da Ucrânia. O governador da região, Vitaly Korolyov, disse no Telegram que seis adultos e uma criança ficaram feridos. Mas há mais. Há cerca de 20 pessoas que tiveram de ser retiradas do prédio de apartamentos na cidade com mais de 400 mil habitantes. Um vídeo publicado na imprensa internacional, gravado no local, mostrou um bloco de apartamentos danificado, com janelas queimadas em vários andares, enquanto imagens de câmeras de segurança durante a madrugada mostraram um drone a colidir com o edifício. Há relatos de grandes incêndios, um circo que também foi atingido. O exército russo afirmou ter interceptado 90 drones ucranianos durante a noite.

Já o Banco Central Russo ameaça a União Europeia na sequência do uso de ativos congelados.

O banco comunicou esta sexta-feira que a utilização dos recursos russos congelados é ilegal. Para evitar essa violação, a instituição mostra-se disponível a avançar com queixas em tribunal. Diz que os mecanismos de uso direto ou indireto dos ativos do Banco da Rússia, bem como quaisquer outras formas de uso não autorizado destes ativos, deste dinheiro, são ilegais e não respeitam o direito internacional. Além disso, a instituição diz que está a processar num tribunal de Moscou o Euroclear, com sede na Bélgica, onde estão depositados grande parte dos ativos. O banco russo acrescenta que a implementação destes planos seria levada aos tribunais nacionais, autoridades judiciais de Estados estrangeiros, organizações internacionais, tribunais arbitrários e outras instâncias judiciais.

Fica por aqui a Guerra Traduzida. Está de regresso já na próxima semana.