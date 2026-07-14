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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, espaço em que trazemos os destaques da imprensa ucraniana e da imprensa russa. Hoje com a Laura Figueiredo. Laura, boa noite. Começamos pela imprensa ucraniana. O Parlamento da Ucrânia aprovou a demissão da primeira-ministra. Está aberto o caminho para uma profunda remodelação do governo.

A demissão de Yulia Svyrydenko desencadeou a queda automática de todo o governo. A decisão foi apoiada por 258 deputados na sessão plenária. A renúncia da primeira-ministra acontece na sequência de uma reestruturação governamental delineada pelo presidente Volodymyr Zelensky. De acordo com o jornal "Pravda", a primeira-ministra rejeitou a oferta feita pelo presidente para assumir o cargo de embaixadora em Washington, depois de deixar este cargo. Para já, de acordo com vários jornais ucranianos, o principal nome apontado para liderar o governo é o do CEO da empresa petrolífera estatal Naftogaz.

Volodymyr Zelensky foi hoje aplaudido em Paris enquanto militares ucranianos desfilavam nos Campos Elísios no Dia da Bastilha.

Sim, o presidente da Ucrânia foi recebido com aplausos à chegada à Praça da Concórdia, em Paris, para assistir às celebrações do Dia da Bastilha. Tanto o chefe de Estado ucraniano como a primeira-dama foram aplaudidos pelos cerca de 20 líderes internacionais presentes na tribuna oficial. A Ucrânia assumiu este ano um papel de destaque no desfile militar, com a participação de 25 militares ucranianos. A cerimónia arrancou com nove aviões Alpha Jet escoltados por dois Mirages 2000B, pilotados por franceses e copilotos ucranianos formados em França. Também desfilaram cerca de 500 militares da chamada Coligação das Vontades, que se comprometeu a apoiar militarmente a Ucrânia e enviar tropas para o terreno depois de um eventual cessar-fogo.

E para amanhã está prevista uma visita do presidente da Comissão Europeia à Ucrânia.

É o que adianta o Kyiv Independent. De acordo com o jornal, Ursula von der Leyen vai marcar presença em Kiev no Dia da Independência da Ucrânia. Segundo a mesma fonte, a Comissão Europeia está a preparar um pacote de apoio para a Ucrânia no valor de até 18 mil milhões de euros. Até agora, a Comissão Europeia ainda não divulgou nenhuma agenda oficial sobre o dia de von der Leyen durante a estadia em Kiev.

Laura, na última noite, vários mísseis balísticos russos atingiram a capital ucraniana.

Sim, a Rússia lançou na última noite 135 drones e 10 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia, a maioria dos quais mísseis balísticos. De acordo com o Ukrinform, que cita o presidente da Ucrânia, 16 instalações em Kiev ficaram danificadas. Volodymyr Zelensky adianta que sete pessoas ficaram feridas na região de Kharkiv, incluindo uma criança. Diz também o presidente que edifícios residenciais, um posto de abastecimento de combustível e infraestruturas ferroviárias ficaram danificados. Zelensky acrescenta ainda que três pessoas ficaram feridas na região de Chernihiv e dá conta também de que o Kremlin danificou um edifício residencial e instalações da rede eléctrica, tendo deixado milhares de famílias sem electricidade. A Rússia atacou também infraestruturas críticas nas regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr e Odessa.

As principais notícias dos jornais ucranianos com a Laura Figueiredo. Voltamos já a seguir com a imprensa russa.