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Sai sempre à sexta-feira. Esta edição extra do "Aprender a Comer", que responde a dúvidas de nutrição dos nossos ouvintes. Olá, Mariana Chaves.

Olá, Nelson.

E é este o e-mail para onde devem enviar as vossas dúvidas: marianachaves@observador.pt. Foi o que fez a Maria. A Maria lança aqui uma pergunta que eu também já pensei para mim próprio: a bebida kombucha é saudável e é por ser fermentada a partir do chá verde ou tem contraindicações ou até limitações de dose diária? Conta-me tudo sobre kombucha, Maria.

Isto é um tema e perguntas bastante pertinentes e profundas, porque ainda não temos resposta para tudo. Havemos de ter, é só uma questão de tempo.

A kombucha explodiu.

É verdade, sem dúvida.

Cada vez vejo mais embalagens com esse nome.

Sim.

E tive dificuldade em perceber no início o que era, por isso é que te perguntei a ti.

Exatamente. É uma bebida fermentada, normalmente é feita através do chá verde ou do chá preto. Temos que adicionar açúcar como alimento para as bactérias que lá colocamos também, que é uma colônia de bactérias e leveduras que chamamos SCOBY. Podia ser um Scooby-Doo.

Podia ser um Scooby, mas é SCOBY, só com O.

Exato. E é precisamente por ser fermentada que desperta tanto interesse.

Interesse, porque as pessoas associam isso a uma maior saúde intestinal?

Exato, Nelson.

Eu vou aprendendo umas coisas por aqui.

Isso mesmo, a lógica é essa. Sendo fermentado, pode ajudar a modular a microbiota intestinal, trazer aqui alguns benefícios também por outra parte, pela parte da fermentação, e também pelo facto de o chá verde ser fonte de fitoquímicos, de catequinas. Mas a parte de fermentação encaixa aqui numa tradição muito antiga. Várias civilizações tinham alimentos fermentados na sua alimentação, como o kefir, o kimchi, miso, chucrute e também entra aqui o kombucha. Portanto, não estamos a falar de uma invenção moderna, apesar de só ter entrado nas nossas vidas há pouco tempo, mas estamos a falar de uma alimentação com fermentados que já é muito antiga.

E quais são então os principais benefícios que podemos atribuir ao kombucha?

Os estudos sugerem potenciais propriedades antioxidantes, antimicrobianas e efeitos interessantes aqui a nível da inflamação, principalmente a nível da microbiota intestinal. Mas também há interesse, como eu dizia há pouco, desses compostos, as catequinas, é o que nós associamos mais ao chá verde, porque dizemos que o chá verde, e é verdade, é uma bebida saudável, que nos dá estes compostos como as catequinas e flavonoides, que têm uma ação antioxidante no nosso corpo. E portanto, como vem do chá verde, como é feita a partir do chá verde, também terá estes compostos. E com a fermentação, na verdade, temos uma biodisponibilidade maior destes compostos. Mas é importante não exagerar aqui nas conclusões, porque a maior parte das evidências ainda vêm de estudos em animais ou laboratoriais, e portanto, nós não podemos fazer essa afirmação para a população.

Por isso é que disseste potenciais propriedades antioxidantes.

É isso, é porque há potencial, mas ainda não temos as ditas provas robustas. Principalmente, estas imagens que passam da kombucha ser uma bebida milagrosa. Não falamos aqui em milagres.

É saudável, mas não convém fazermos aqui também muitas fantasias com a bebida.

É isso, exatamente. A kombucha vai ser uma opção viável, principalmente como alternativa a um refrigerante, sem dúvida.

Não era difícil também.

Sim, mas temos que ter alternativas.

Claro.

Porque a alternativa, se for beber água, muitas vezes perdemos as pessoas nesse ponto. Também é uma alternativa às bebidas alcoólicas, por exemplo, que tanto têm sido faladas como aumentante risco de algumas doenças. Tem um perfil diferente do refrigerante, claro. Terá menos açúcar do que as bebidas naturalmente adocicadas e gasificadas. Mas isto não faz do kombucha uma alternativa à água, que é este bem essencial. Portanto, é muito importante dizer isto, e não é para todos. Essa parte é muito importante. É natural, é fermentado, mas não é automaticamente associada a saudável, porque também não será para todos.

Falavas do açúcar, pode afastar muita gente. Se leva açúcar, já não quero, já não deve ser saudável.

Exato. Portanto, o açúcar tem que entrar nesta receita. Claro que vai haver receitas com mais e com menos açúcar. Ainda estamos no início destes produtos, mas durante a fermentação, uma parte importante desse açúcar é consumido pelos ditos micro-organismos que eu falava há pouco, as bactérias e leveduras, e é convertida noutros compostos, como o etanol, como o ácido acético. Portanto, o facto de levar o açúcar no início, não significa automaticamente que o produto final tenha uma carga muito elevada. Ainda assim, como eu disse, pode variar bastante de produto para produto.

É olhar para o rótulo, então.

É, e no sabor também, porque se experimentares kombuchas, vais ver que uns têm um sabor mais a cerveja, vamos dizer assim, também pelo etanol e pelo ácido acético produzido, mas que não notas de todo um sabor doce e depois experimentas outros kombuchas que sabem totalmente a doce. Portanto, aí consegues claramente ver a diferença.

Há pessoas que não devem, de todo, beber kombucha?

Sim, esse é um ponto mesmo importante. Por isso é que eu também acho que tem que ser cautela, porque quando nós falamos de uma bebida ou de um alimento ou de um produto alimentar e dizemos que é fantástico, isso vai ser ouvido por todos. E o que é fantástico para um, pode não ser para outro. Ponto importante: não é uma bebida neutra e há contraindicações para grupos mais vulneráveis. Ou seja, não deve ser bebido por grávidas, nem por mulheres a amamentar, nem por crianças pequenas, especialmente abaixo dos quatro anos, nem pessoas imunocomprometidas. Aqui temos de ter realmente cuidado, principalmente a população com HIV positivo ou com insuficiência renal. E às vezes também não pode ser esquecido que pode conter algum teor alcoólico e alguma cafeína, que vem da teína, que vem do chá preto.

O álcool não se vê.

Sim, porque é este etanol que se vai produzindo.

Sim, o álcool é açúcar. Alguém dizia. No final.

No final das contas. Exatamente. E quando é feito em casa, também é importante dizer isto, porque há muitas pessoas que fazem em casa, claro que não está totalmente controlado. O risco de contaminação, é sempre em termos de segurança alimentar, uma coisa que poderá ter aqui mais alguns riscos. A pessoa que está a fazer deve ter mesmo mais conhecimentos sobre o tema.

A Maria também tinha a questão da dose diária. Há aqui algum limite definido?

Convém sermos muito rigorosos, não há uma dose diária recomendada de kombucha. Que isto eu acho que era a pergunta da Maria. Não há aqui um valor oficial. Foi dado pela CDC, dos Estados Unidos, uma instituição que nos fala aqui de quantidades até as quais não há risco para a saúde. E eles falam de 120 ml por dia. Ora, aquelas garrafas costumam ter 330. Eles gostam de se defender para dizer que até aí é uma dose ok. Como existe para o álcool, supostamente, a dose para homem e a dose para mulher. A dose totalmente segura, mas daí a ser a dose recomendada, só para as pessoas não confundirem os dois termos.

Uma referência de segurança.

Até 120, tudo ok, desde que não seja aquela duplação que falámos. Mas depois de 120 a 300 já ninguém nos garante. Mas se calhar eu acho que aqui isto deve ser interpretado, isto já é a minha interpretação destes temas, é que um kombucha por dia é uma coisa, três e quatro já ninguém se arrisca a dizer que é uma coisa saudável.

Claro. E até porque não é para beber como se fosse água.

Exato.

Em que aí não há nenhum limite.

Exatamente. A água, sim, deve ser diária e em grandes quantidades, mas não é um substituto da hidratação e, portanto, não há essa lógica do quanto mais melhor, porque realmente eu tenho recebido algumas perguntas dessas. "Então quanto mais kombucha eu beber, melhor, porque mais fermentados eu estou a incluir." Não, calma, estamos a falar aqui de uma bebida que tem que ser introduzida na nossa alimentação de forma pontual. Não é igual a comer um iogurte, que sim, esse deve ser feito de forma regular, desde que toleremos.

Mensagem prática e final para quem gosta de kombucha?

Bebida interessante para algumas pessoas, como alternativa claramente aos refrigerantes ou a bebidas alcoólicas, mas sem cair aqui em promessas exageradas.

Até porque a ciência ainda está à procura de mais evidências sobre esta bebida. Respondemos às dúvidas da Maria em relação a kombucha no "Aprender a Comer Extra" desta semana. Continuem a enviar as suas dúvidas de nutrição para marianchaves@observador.pt. Uma vez por semana esclarecemos essas mesmas dúvidas aqui na Rádio Observador. Até para a semana, Mariana.

Até para a semana, Nelson.