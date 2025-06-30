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Bem-vindos ao Aveiro 360, é o podcast semanal da Câmara Municipal de Aveiro. Esta semana com novidades de muitas obras a pensar no futuro do município. Venha daí. O Executivo Municipal de Aveiro decidiu abrir novo concurso público para a empreitada de remodelação do antigo edifício da Biblioteca Municipal de Aveiro. O objetivo é instalar aí o futuro Museu de Arte Cerâmica Contemporânea. O valor base do concurso é de € 4,8 milhões, ligeiramente acima do anterior, que ficou vazio por falta de concorrentes.

O projeto foi mantido em absoluto e aumentamos o valor para um valor ligeiramente superior aos 4,8 milhões de euros, incluindo o IVA também neste número, e um prazo de execução, que também não se mexeu, de 540 dias.

O projeto mantém o edifício original, mantendo a traça e identidade, prevê-se a remodelação das estruturas introduzidas durante o período em que albergou a Biblioteca Municipal. O projeto inclui ainda a construção de um novo volume, com uma linguagem arquitetônica moderna a implantar na zona dos antigos canteiros, que no início do século XX eram delimitados por um muro. Esta nova ala será revestida com azulejos. No fim de contas, trata-se do futuro Museu de Arte Cerâmica Contemporânea. No futuro edifício, será depositado o acervo municipal resultante das sucessivas edições da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, cuja 17ª edição se realiza este ano. O futuro museu está alinhado com o compromisso do atual Executivo em regenerar e dinamizar o centro da cidade. Novo concurso público também para a requalificação do Parque de Campismo de São Jacinto. É o terceiro concurso lançado pela Câmara Municipal de Aveiro por falta de propostas válidas apresentadas. É um projeto importante para o atual Executivo Camarário.

É uma obra importante, é um patrimônio que se vai degradando, mas obviamente que lutamos por ele. E há um ajustamento. Basicamente, o projeto não tem alteração nenhuma, o que tem alteração é o valor base do concurso. Vamos para 2,3 milhões de euros, somando o IVA também, e portanto, é essa a alteração, neste caso.

Sobe o valor de adjudicação, mas mantém-se o projeto: melhorar e qualificar o Parque de Campismo de São Jacinto, garantindo maior conforto, segurança e sustentabilidade ambiental. O projeto contempla a reorganização do estacionamento com uma zona específica para autocaravanas, a substituição das coberturas em fibrocimento por materiais adequados, como telha ou chapa metálica, a requalificação da vedação com remoção do arame farpado, a melhoria da iluminação, o reforço da arborização e zonas verdes, a substituição das infraestruturas elétricas e de águas residuais domésticas e a modernização da rede de proteção contra incêndios, entre outros melhoramentos. Com esta nova tentativa de adjudicação, a Câmara Municipal de Aveiro reafirma o seu compromisso com a melhoria da oferta turística de São Jacinto. Na Vera Cruz, para o edifício onde funcionou a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Aveiro lançou novo concurso para requalificar o edifício, que apresenta sinais evidentes de degradação.

Esta é daquelas do grupo das mais difíceis, porque não é uma grande obra e é uma obra com muitas especialidades, mas enfim, a nossa decisão foi fazer um ajustamento para elevar a base do concurso e procurar, nesta terceira tentativa, arranjarmos empreiteiro.

O valor base de adjudicação sobe para os € 809 mil, para assim seduzir o mercado a apresentar propostas. O edifício da antiga Junta de Freguesia de Vera Cruz e antiga Escola do Adro, apresenta sinais de evidente degradação resultantes de infiltrações e limite do tempo de vida dos materiais. Com esta empreitada, a Câmara Municipal de Aveiro prossegue o plano de requalificação do patrimônio edificado com forte carga simbólica e funcional do tecido urbano da cidade de Aveiro. A pensar na renovação de Cacia, mais concretamente, a Escola Básica de Sarrazola, foi aberto novo concurso público para ampliar e reabilitar o edifício, que tem cerca de 80 anos. O valor base é de quase 1 milhão e 900 mil euros. Vai ser tudo renovado: o telhado, os pavimentos, as paredes interiores e exteriores, bem como as redes de abastecimento de água, saneamento, gás, eletricidade e telecomunicações. Durante o período das obras, a escola vai encerrar, a Câmara Municipal de Aveiro assegura o transporte das crianças para as instalações provisórias.

A escola provisória, neste caso, a escola Jardim, ir para a escola sede, que além do mais é perto, na AV23, Renovo do Príncipe, em Cacia, e a Câmara fazer, como fez nas outras, um vai e vem de transporte para assegurar essa condição de entre a porta da escola que está em obras e a porta da escola provisória, haver essa mobilidade garantida por nós. Foi isso que fizemos também em Azurva e é isso que está perfectivado, porque obviamente este é o tipo de operação que não é compatível estar em obra e estar a escola a ser utilizada, como é óbvio.

O prazo de execução da obra de requalificação da Escola Básica de Sarrazola é de 540 dias. Depois de concluídas as obras, a comunidade escolar fica melhor servida. Mais curta é a obra do Centro Cultural de Esgueira: 180 dias. Afinal, são apenas obras de conservação do edifício.

É uma obra que não é muito pesada. O edifício está globalmente bem, tem algumas patologias, algumas questões para tratar, e é isso que se quer tratar. Questões de mobilidade, também. É uma obra pequena, mas entendemos que valia a pena seguirmos na luta e vamos, neste caso, na segunda tentativa para termos empreiteiro e aumentamos também a base dos 539 para 675, valor 1000€, mais o respetivo IVA.

O novo concurso público revê apenas o preço. O projeto para o Centro Cultural de Esgueira mantém-se inalterado. Serão criados acessos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada ao elevador já existente. Assim, terão acesso a todos os pisos, nomeadamente à biblioteca e aos espaços de ateliê de pintura e envelhecimento ativo. Está igualmente prevista a remoção de uma loja-armazém de roupa usada, atualmente instalada numa zona de passagem entre edifícios, impedindo a sua plena utilização. A fechar, foram aprovados os planos de pormenor do Parque Desportivo de Aveiro e Cais do Paraíso. O Parque Desportivo de Aveiro constitui uma intervenção de grande dimensão e impacto regional, com o objetivo de reforçar a competitividade do município no contexto turístico, social, cultural e económico. Prevê-se condições para a prática de desporto de base e de alto rendimento. Já o plano do Cais do Paraíso visa assegurar a reconversão de um vazio urbano estratégico, localizado numa das principais entradas da cidade de Aveiro, promovendo a qualificação e integração harmoniosa entre espaços urbanos e os canais da ria de Aveiro. Os planos de pormenor seguem agora para parecer das entidades, depois segue-se a habitual discussão pública da proposta e aprovação pela Câmara e pela Assembleia Municipal. Fica por aqui o Aveiro 360 desta semana. Se ainda não tem planos para os próximos dias, dê um salto até à Feira do Livro. Termina no dia 6 de julho, sexta-feira, com a apresentação, ao final da tarde, de um livro onde se conta a história da obra do novo Rossio de Aveiro. Apareça! Regressamos na próxima semana com mais notícias do município de Aveiro. Até lá.