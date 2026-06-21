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Está no ar o Diário do Mundial. Aqui está tudo o que se passa no Campeonato do Mundo. Todos os dias recebemos o Miguel Cordeiro, é o nosso enviado especial do Observador ao Mundial das Américas. Miguel, bem-vindo.

Olá, João.

Portugal continua a preparação para o jogo de terça-feira com o Uzbequistão, mas desde sábado fica uma longa conferência de imprensa de Diogo Dalot, que revelou um plano dos jogadores para blindar o plantel.

Sim, é uma conversa. Diogo Dalot falou sobre isto na conferência de imprensa. Disse que os jogadores tiveram a oportunidade, antes de chegar ao Mundial, de ter uma conversa sobre isto. Estas foram as palavras de Diogo Dalot, defesa da seleção portuguesa, que falou à imprensa este sábado. Foi questionado sobre os ataques que os jogadores estão a ser alvo, principalmente nas redes sociais. E quando foi questionado sobre isto, acabou por revelar um pouco dos bastidores da equipa, da forma como a equipa se une, da forma como a equipa se organiza. O Observador sabe que esta não foi uma conversa planeada pela Federação Portuguesa de Futebol. Acabaram por ser os próprios jogadores a preparar-se para o que viria, a preparar-se para as críticas, para as ondas de choque que surgem também a partir das redes sociais. E Diogo Dalot falou sobre isto. Falou até da naturalidade de muitos jogadores serem estrelas mediáticas, incluindo, naturalmente, Cristiano Ronaldo, e que quando se tem Cristiano Ronaldo no plantel, é preciso estar preparado para o alarido fora do normal. E aqui já estou a citar Diogo Dalot, que disse: "Daí termos tido esta conversa, daí a mensagem de que o grupo está blindado. Sabíamos que íamos passar por isto e acabou por acontecer". Foi isto que disse Diogo Dalot nesta conferência de imprensa. O Observador apurou que todos os jogadores participaram nesta reunião, que aconteceu em Palm Beach, logo nos primeiros dias do estágio nos Estados Unidos da América, quando começaram a chover críticas sobre a presença de jogadores na praia. Diogo Dalot disse que o lado positivo é que tudo isto aconteceu cedo e que assim também conseguiram matar o assunto e seguir em frente. Frases de Diogo Dalot nesta conferência de imprensa deste sábado. Também a informação de que Tomás Araújo continua de fora a fazer trabalho específico.

E Miguel, para hoje, qual é o plano de Portugal?

O plano deste domingo é semelhante ao deste sábado. Conferência de imprensa às 15h15, já estou a falar na hora de Portugal continental. 15h15, depois treino aberto às 16h, também no horário de Portugal.

No que toca ao Mundial propriamente dito, temos mais uma equipa apurada e tivemos também um sábado com algumas surpresas.

Sim, Curaçao conseguiu um ponto. Curaçao conseguiu pontuar neste mundial. É uma surpresa autêntica, um empate a zero. Sim, mas sabe mesmo a vitória para esta seleção e tem aqui uma história muito curiosa. Temos novamente o efeito Vozinha, podemos dizer. O guarda-redes de Curaçao, com 37 anos, também já um veterano, tal como Vozinha. Eloy Romm fez uma exibição que podemos apelidar de monstruosa contra a seleção do Equador. Vamos a números: o Equador teve 23 remates e Romm, este guarda-redes, defendeu 15. Portanto, defendeu os remates que foram à baliza, 15 remates. É o primeiro ponto sempre para o Curaçao. Consegue Romm também levar o prémio de homem do jogo, exatamente como Vozinha. E mais uma vez está a ter também repercussão no Instagram. Tinha cerca de 20 mil seguidores e nós fomos ver, passadas duas horas, já estava para lá dos 700 mil e vamos ver o que acontece agora ao longo deste domingo e também nos próximos dias. É mais uma das estrelas neste mundial. Depois temos a Alemanha, a poderosa Alemanha, está apurada. Bateu a Costa do Marfim num jogo difícil. Começou a perder, começou a dar a volta no segundo tempo e o gol surgiu já nos descontos. Venceu por 2-1 a seleção da Alemanha frente à Costa do Marfim. Vamos olhar aqui para contas desse grupo. Portanto, a Alemanha segue apurada com esta vitória sobre a Costa do Marfim, consegue já somar seis pontos. É também importante para a Alemanha começar já a resolver esta situação. A Costa do Marfim surge depois, tem três pontos, e a seguir a Equador e Curaçao. E surpreendentemente, Curaçao, na segunda jornada, tem hipótese de se apurar, vai jogar com a Costa do Marfim na próxima jornada. Também em destaque neste sábado, uma goleada olímpica. Podemos dizer que a Suécia, afinal, não acaba aos quatro, acaba aos cinco, porque os Países Baixos conseguiram golear durante este sábado por 5-1 a Suécia. É um resultado surpreendente. 5-1, cilindrada autenticamente. Os Países Baixos conseguem um ótimo resultado depois de não terem conseguido uma vitória na primeira jornada, conseguem agora vencer a Suécia por 5-1. Destaque também para o Tunísia-Japão e destaque porque este é o jogo mil da história do Mundial. Japão-Tunísia é um jogo que acontece no México e assinala este momento histórico. Dado curioso, como forma de celebração, a FIFA fez com que os jogadores utilizassem Um detalhe com o número 1000 nas mangas das camisolas e criou também um equipamento especial cor-de-rosa choque para os árbitros, também com esse número 1000.

Miguel, ontem acabamos por não falar disso, mas uma das notícias que marca este mundial é a estreia da Lei Prestianni.

Sim, aconteceu com Almirón, jogador do Paraguai. Nós sabemos que depois do caso Prestianni começou a ser introduzida uma regra, os jogadores deixaram de poder dirigir-se a outros jogadores, a outras figuras dentro do relvado a tapar a boca, seja com a camisola, seja com a mão. E Almirón fez isso. Almirón fez isso neste mundial, fez isso com Ülkü Aydoğan, jogador da Turquia, tapou a boca com a mão. O árbitro viu, o jogador turco queixou-se dessa situação, o VAR foi analisar e Almirón acabou expulso. É a estreia da Lei Prestianni neste mundial de 2026.

No que toca ao calendário, à agenda deste mundial para este domingo, há mais quatro jogos e com destaque para os Tubarões Azuis.

Sim, quatro jogos com destaque para um. Há um destaque importantíssimo. Cabo Verde volta a jogar, conseguiu o empate histórico frente à Espanha, campeã da Europa em título. E agora Cabo Verde vai jogar em Miami, frente ao Uruguai. O jogo é às 11 da noite, no horário de Portugal. E nós, no Observador, fomos acompanhar a festa da comunidade cabo-verdiana. Este sábado, em Fort Lauderdale, muito perto já do estádio de Miami, vimos centenas, temos de dizer milhares de cabo-verdianos, pessoas curiosas que queriam vivenciar também esta festa, portugueses que estavam por perto, festejaram num parque nesta região de Fort Lauderdale. Houve funaná, houve cachupa, provámos cachupa, houve muitos cânticos, brindes, camisolas, cachecóis, chapéus a serem oferecidos. Um grande evento, chuva torrencial a meio do evento, mas nada parou a festa dos cabo-verdianos. É, de facto, uma das histórias bonitas deste mundial e o Observador está cá também para acompanhar. Aliás, vamos estar nesse jogo, no estádio Hard Rock em Miami, para acompanhar a partida entre Cabo Verde e Uruguai e também para ouvir os jogadores no final desse encontro. Também nesse grupo há o Espanha-Arábia Saudita. A Arábia Saudita empatou na primeira jornada com o Uruguai. A Espanha empatou com Cabo Verde, portanto, têm todas as equipas um ponto neste grupo. E dizer que esse jogo acontece às 17h, na hora de Portugal, Espanha-Arábia Saudita. Depois, às 20h, no horário de Portugal também, Bélgica-Irão e há ainda Nova Zelândia-Egito. O Bélgica-Irão é às 20h, o Nova Zelândia-Egito é já durante a madrugada no horário de Portugal, será já dentro de segunda-feira, à 1h.

E está feito o diário do mundial. Voltamos a conversar com o Miguel Cordeiro amanhã, para sabermos mais novidades sobre o Mundial 2026, que acontece nos Estados Unidos, no México e também no Canadá.