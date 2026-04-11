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O Sporting volta ao campeonato, joga hoje em casa do Estrela da Amadora, sabendo que há margem zero para o erro. Este é um programa em que também fazemos as contas às subidas e às descidas na Segunda Liga. Destaques desta edição de "O Campeão É": hoje com a análise do João Pinto, do Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho e João Castro. Casa cheia, eu sou o João Costa e Silva. Começamos por centrar atenções no jogo de mais logo, Estrela da Amadora-Sporting, um jogo na Reboleira que marca o regresso, ou pode marcar o regresso, de Gyökeres, depois de ter estado lesionado um bom período de tempo. João Castro, um jogo difícil na Reboleira contra uma equipa que quer arrumar de vez também as contas da manutenção no campeonato. Vamos ter um Sporting na máxima força e com esse foco máximo no campeonato, como garantiu o Rui Borges. Bom dia.

Bom dia a todos. Claramente, vamos ter um Sporting na máxima força, já com o Ullman de regresso. Todos sabemos da importância deste jogo, com o último fim de semana, com essa Páscoa feliz de verde e branco.

Nem estiveste cá.

É a proporcionar claramente a animação do campeonato, com o empate do Porto dentro do Famalicão. Todos sabemos da importância deste jogo, um jogo difícil, na Reboleira. É uma equipa que também tem bons jogadores, uma equipa também muito física, que pode ser perigosa, obviamente. E sobretudo porque é um jogo pós-Champions, depois de um desgaste enorme contra o Arsenal, e depois com o resultado a ser infeliz mesmo no fim. Mas o Sporting tem que reagir e hoje expor o seu melhor futebol. Obviamente que o regresso do Suárez é importante para um jogo destes. O regresso do Suárez e Ullman importantes, sabendo também que se o Sporting vencer, vai colocar mais pressão para o jogo de amanhã do Porto na Moreira. E portanto, é isso que os jogadores têm que fazer, é vencer e deixar a pressão cair toda sobre o rival, que tem uma deslocação difícil. Hoje, se calhar, o Rui Borges poderá fazer uma alteração na defesa, sobretudo no eixo central. Acho que, se calhar, o Quaresma pode ser um candidato, até o próprio Debast, a serem titulares, para descansar um dos centrais. Vamos ver se será assim. De resto, acho que é o Sporting na máxima força, com o Suárez, Ullman, Morita, Pedro Gonçalves, Trincão, Geny, Fresneda, Maxi e o Rui Silva. Portanto, acho que só no eixo da defesa pode haver uma alteraçãozinha. De resto, é o Sporting claramente na máxima força na busca dessa vitória.

Já vamos confirmar com o Pedro Henriques, o homem dos palpites certeiros. Antes disso, João Castro, ontem foi tema do nosso campeão, uma questão de Ullman e de uma eventual transferência para o Manchester City. Fala-se que o Gouviana pode ser uma das peças-chave para esse negócio. É uma venda inevitável?

Eu acho que sim. Não estou a dizer que seja para o Manchester City.

Sim.

Estou a dizer que acho que pelas promessas feitas, pelo desejo mesmo do jogador, pela monta na Champions este ano, acho que o Ullman sim, poderá realmente sair. E também sei que o Sporting já está no mercado atrás de dois médios que garantam que a substituição do Ullman, que a substituição do Morita.

Muito bem. Voltamos ao jogo de mais logo na Reboleira contigo, Luís Pinto, um dos interessados num possível deslize do Sporting. Este Estrela, jogando em casa, apesar de estar aqui numa forma um bocadinho irregular, tanto goleia como depois perde, vem de uma derrota frente ao Nacional. Mas pode ser aqui um osso duro de roer para o Sporting entre partidas de Champions?

Olá, bom dia. Eu acho que sim, o Estrela é uma grande equipa, hoje vai ter muitos adeptos, vai estar motivada. Acho que será um jogo perigoso para o Sporting, principalmente pela questão de ser entre os dois jogos com o Arsenal, obviamente, e o Estrela também precisa de pontos. Também há essa questão nesta parte final do campeonato, jogos que teoricamente poderiam parecer um pouco mais simples, que complicam-se por causa da luta pela manutenção e o Estrela está a precisar de pontos, tem alguns jogadores interessantes que podem desequilibrar no um pra um, pois também como o João disse, é uma equipa também fisicamente poderosa e isso pode deixar algumas marcas, porque o Sporting jogou terça-feira, um jogo muito intenso. Acho que vai ser um jogo complicado para o Sporting, é favorito, mas acredito que possa acontecer uma surpresa.

João Pinto, um dos fatores que joga muito a favor do Sporting são os gols. É o melhor ataque do campeonato, tem o melhor marcador, Luís Suárez, que está de regresso. É um fator que também pode deixar aqui Rui Borges mais descansado pra esta partida ou o descanso e o cansaço destes jogos também acumulado, também pesa?

Pesa um bocado, porque realmente aquilo que o Sporting tem e que o diferencia em relação a esses gols todos é a velocidade no jogo, é essa capacidade de estarem sempre em sprints, especialmente em movimentos verticais muito fortes dos extremos. E para tu fazeres sprints, para correres a essa velocidade toda, tens que ter uma disponibilidade física muito grande. E, portanto, nesse aspecto, sim, até porque há o regresso do Kenda, mas ainda não está em forma. O Luís Guilherme também continua encostado e, portanto, são sempre os mesmos a ir a jogo e é sempre aos mesmos que se pede o pique, a velocidade, o esticar do jogo. E ainda por cima o campo do Estrela parece que a parede é logo ali ao lado, portanto também não dá muita vontade pra correr. Mas tirando isso, acho que o Sporting o que vai ter que fazer é começar forte, é tentar marcar o mais cedo possível pra depois ir gerindo o jogo, e o Estrela vai jogar nisso. Se o Estrela conseguir aguentar o jogo um bocado, enervar o Sporting e depois o Sporting ter que ir atrás do resultado e o cansaço começar a acumular, aí sim, o Estrela pode ter uma hipótese, mas diria que são 75% de hipóteses pro Sporting sair com os três pontos.

Uma previsão otimista. Pedro Henriques, o Sporting está na máxima força e com foco neste campeonato. Aliás, foi o que disse Rui Borges em conferência de imprensa. É fácil prever o 11 e qual é o grau de dificuldade deste jogo de mais logo?

Em primeiro lugar, Gonçalo Inácio e Diomande, se virem cartão amarelo, não jogam contra o Benfica, mas também não adianta estar a pensar no jogo do Benfica se o Sporting não ganhar ao Estrela. Portanto, esse jogo fica completamente, não fica sem interesse, porque é sempre o Sporting-Benfica e depois fica ao segundo lugar, mas naquilo que é a perspetiva do Sporting, partindo do princípio que ganha o Estrela, que ganha o Tondela, que é o jogo em atraso, não faz muito sentido estar a pensar mais à frente. É que agora é que não faz mesmo sentido, nesta questão de gestão dos jogadores, sob o ponto de vista de ou por causa do cartão ou por causa da questão de colocar melhores jogadores no jogo mais difícil. Difícil é agora. Depois há um aspeto também que é sempre uma pergunta que se faz.

Pedro, vou só pedir para estares atenção ao microfone. Estás a fazer aqui um pequeno ruído.

Ok.

Agora já me parece melhor.

A questão também desta gestão. Eu ontem ouvi o André Franco, que foi jogador do Foco do Porto na Sport TV, falar em direto e colocaram exatamente essa questão, se os jogadores pensam nisso. E ele deu esta resposta que eu estou a dar e disse que quando o apito soa, o jogador obviamente que está a pensar é dividir a bola, sacar a bola, cortar a bola. Isto sob o ponto de vista de quem defende. E não está a pensar: "Ah, e se eu agora meter o pé, depois levo amarelo, depois fico de fora." Depois disso acontecer é que eventualmente pode ser pensado nessa questão. Por isso, é um jogo de grau de dificuldade, obviamente. Em relação ao 11, eu não ouvi completamente bem, mas eu concordo com aquilo que disse aqui o João, mas eu acho que é o mesmo 11. Portanto, o Rui Silva, o Fresneda e o Max Araújo nas alas. Eu ponho o Diomande a fazer dupla com o Quaresma, acho que foi isso que também foi dito aqui. Eu não percebi foi a questão do meio-campo, que eu aposto no Umann com o Bragança. Não sei se foi isso que foi dito pelo João.

Não, ele disse Maurita.

Pronto. Honestamente, a única dúvida que tenho aqui é quem é que vai fazer companhia ao Umann, que acho que o Umann neste momento ainda por cima esteve parado pelas circunstâncias que sabemos, e eu colocava o Bragança. E depois à frente, acho que não há dúvidas, o Sporting não tem outros neste momento, Catano, Trincão, Pote e Luís Soares, sendo que pode ser que hoje tenhamos alguns minutos já do regresso do Kenda, que eu acho que também vai ser importante ele ter minutos em competição.

Muito bem. Vamos ter emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador a partir das 20h10. Estrela da Amadora Sporting. Vai estar também nos comentários o Mário Cajica, o Nuno Mourão e o Pedro Henriques para analisar todos os lances de arbitragem. Ontem, no arranque da jornada 29, empate entre duas equipas do Minho, Famalicão um, Muridense também um. O Famalicão, que pode aqui ter deixado fugir por entre os dedos a possibilidade de ainda chegar ao quarto lugar, tem 47 pontos, o Braga tem 49, sendo que o Braga ainda joga esta jornada com o Arouca e tem um jogo em atraso com o Casa Pia. Vamos passar aqui a um tema. Nós geralmente não temos muito tempo para falar sobre isto, porque há sempre temas da atualidade que nos tiram aqui mais tempo e o campeão é. Mas é também importante perceber, ao nível de subidas e descidas da Segunda Liga, quem é que pode estar presente no próximo ano neste principal escalão do futebol português. Neste momento, e quase a chegar ao intervalo, uma surpresa, temos o Penafiel a vencer. O Penafiel está a vencer em casa o Académico de Viseu por 3-1. O Penafiel que está aqui no lugar dos aflitos e, portanto, uma vitória vem mesmo a calhar. O Académico de Viseu está no segundo lugar, ainda a alguma distância do Marítimo, que tem 57 pontos. Começo por ti, João Pinto. Temos aqui contas complicadas para se fazer. O Marítimo parece ser a equipa mais bem lançada nesse sentido de conseguir chegar à Primeira Liga e depois no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui estes primeiros lugares, muita indecisão, assim como na descida e com clubes históricos aqui à mistura.

Sim, quer históricos, quer os novos que descem, quer depois daqueles que podem subir da Liga 3, que ainda há para aí o Belense, a Académica e o Amarante a querer subir, mas o Belense e a Académica, especialmente. Mas sim, a subida do Marítimo, para mim, eu habituei-me a tratar o Marítimo como clube de primeira e portanto, vejo como natural a subida do Marítimo à primeira divisão e até é um clube que faz falta. Depois, em relação ao outro lugar, aos outros dois lugares, há ali um duelo que para mim é difícil, porque é entre as regias da Família Viseu, as Boas Gentes de Leiria e a justa promoção do Torriense, o Las Vedras em grande. E depois, mais duas notas. Primeira para as equipas B, que já fecharam o ano.

Estão com todas seguidinhas.

Exatamente, estão ali no mini torneio entre elas, mas que é um campeonato à parte. E por fim, a última nota para o Algarve, que se arrisca a descer em força à Liga 3, de onde podem vir esses tais dois históricos, mas é sempre uma nota triste a descida do Algarve à terceira liga.

Luís Pinto Coelho, vou-te perguntar em quem é que tu apostas as tuas fichas para estas contas. Aqui na luta pelo segundo, terceiro, quarto lugar, vamos dizer assim, temos aqui uma luta muito interessante entre Académico de Viseu, que está neste momento a perder e pode relançar aqui a luta também pelo segundo lugar, o Torriense, a União Desportiva de Leiria, o Vizela. Em quem é que apostas as tuas fichas?

Olha, pelo coração, gostaria que fosse o Vizela. Gosto das equipas do Minho.

Mais uma do Minho, não é?

Mas eu, se tivesse que apostar, apostava no Torriense. Eu acho que o Viseu está a dar sinais que pode quebrar nesta parte final.

O que não é novo, o Académico tem tido algumas dificuldades nestas últimas épocas, nestas partes finais.

Sim, porque na semana passada perdeu com o Felgueiras, que está na luta pela manutenção. Hoje está a perder agora aqui quase ao intervalo 3-1 também com o Penafiel, uma equipa que estava a lutar pela manutenção e duas derrotas seguidas nesta fase pode deixar marcas. E outro apontamento, gostava muito que o Paços Ferreira se mantivesse na Segunda Liga, porque é um clube que eu gosto bastante, é um clube também histórico do futebol português, mas para a subida aposto no Torriense.

João Castro, as tuas previsões para a Segunda Liga, descidas, subidas, quem é que parece estar mais aqui em apuros?

Olha, há aqui uma luta interessante, que é a luta entre o Algarve e a zona aqui de Paços Ferreira, Penafiel e Felgueiras. É uma luta para ver quem é que sobrevive. Ou seja, ou vamos ter duas equipas do Algarve a descer, ou vamos ter um mix, ou vamos ter aqui equipas desta zona do móvel e dos sapatos.

Sim, Oliveirense está no último lugar, 27 pontos.

Esse já será mais difícil, mas mesmo assim ainda obviamente tem aqui uma possibilidade de se safar, mas é complicado. Depois para subir, obviamente o Marítimo acho que sobe. Acho que o Académico de Viseu está em quebra. Vamos ver esta segunda parte contra o Penafiel e o Penafiel bem precisa desta vitória. E depois eu aposto no Torriense também. Acho que o Torriense merece até pelo que estão a fazer também no futebol feminino. Acho que é um clube que está aqui a crescer com alguma sustentabilidade. E reitero as palavras também do Luís sobre o Paços Ferreira, um clube que eu também admiro, clube esse que está com muitas dificuldades financeiras e que a SAD está à venda. Vão vender a SAD por 80%, acho que é o que eles querem, ou como maioria. Portanto, é um clube que está mesmo com muitas dificuldades financeiras e acho que vai ser uma oportunidade para quem investir lá, face às condições infraestruturais que esta equipa tem, este clube tem, acho que poderá ser uma boa aposta.

Acho que tem boas condições de trabalho. Quem pegar naquilo tem público, tem condições de trabalho, é interessante.

Tem campos de treino, tem boa formação. Acho que quem pegar no Paços Ferreira tem aqui, além da localização, que também é ótima.

Há trabalho para fazer lá.

E acho que está mais ou menos ao preço de um T2 aqui em Lisboa.

Muito bom. Bem, Pedro Henriques, parecem-me aqui unânimes os elogios ao Torriense. O Luís Pinto ainda falou aqui do Viseu. Vão no mesmo sentido as tuas apostas também?

Sim, até porque o Torriense, eu há dois anos fiz uma época inteira a colaborar com o Torriense na área da arbitragem, até por causa das certificações e, portanto, muitos dos campeões ao sábado ou domingo eram feitos de lá. Até perguntavam: "Então como é que está o resultado, como é que estava o jogo?" Portanto, colaborei com eles e conheço a realidade. Qual é a realidade que falta ao Torriense? É que a cidade, em termos de público, não casa com a quantidade de pessoas que vão ao estádio. Eu, por exemplo, nessa época tivemos lá o Benfica feminino a meter 1500 pessoas num jogo Torriense-Benfica e o Torriense feminino não estava como está agora. E depois a seguir tínhamos um jogo dos seniores com 1100 pessoas. E falta o quê? Falta a questão dos projetos que estão no papel, em termos de infraestruturas, para realmente dar o salto. A cidade é grande, portanto, neste momento há população, há pessoas, mas falta essa questão que não acontece, por exemplo, com outros clubes, que normalmente a nível do Norte, nesse aspecto, consegue-se fazer mais e melhor nesse tipo de casamento. Depois é como está aqui a ser dito, o Torriense claramente a aparecer aqui perante a queda do Académico de Viseu a poder não só, porque o terceiro lugar, como nós sabemos, dá aquele playoff. E neste momento o Torriense, se porventura o Académico de Viseu hoje perder, e sendo a parte emocional, fica a quatro pontos e se ganhar o jogo deles, podem encurtar a distância. Mas diria que o Torriense, Leiria e Viseu, como já foi dito aqui, todos eles pelo menos na possibilidade do terceiro lugar para o playoff, mas com esta quebra do Académico de Viseu, até podem ir mais longe. Acho que o Marítimo vai ser campeão. A sul, tudo pode acontecer. É pródigo mesmo o Oliveirense, que está com 27 pontos, mas que neste momento pode olhar para Felgueiras e Paços Ferreira e o próprio Penafiel, que se ganhar hoje, que já tem um jogo a mais e, portanto, poderá encurtar essas distâncias. E aquilo que já foi dito aqui pelo João Pinto, que realmente, em termos históricos, ficamos todos, acho eu, portimonense e farense, porque cada vez mais o jogo se concentra a norte, depois Lisboa e depois tínhamos este oásis, praticamente este deserto até lá abaixo, depois só tínhamos equipas do Algarve e agora se desaparecer o Algarve, ficamos com metade do país sem representatividade no futebol profissional, o que deixa a pensar e é triste, obviamente.

Tarefa difícil para o Farense e para o Portimonense nesta fase final da época. Tempo de intervalo no Penafiel 3, Académico de Viseu 1. Vida difícil para o Académico de Viseu a jogar fora em casa do Penafiel. Ainda hoje temos Farense-Sporting B, Chaves-Torreense. Jogo importante para o Torreense, que em caso de vitória pode ficar apenas a um ponto, isto a confirmar-se a derrota do Académico de Viseu. E há ainda o Benfica B, também a União Desportiva de Leiria. O Leiria que também se pode aqui posicionar nos lugares de playoff e ficar também mais perto do Académico de Viseu. Só mais um destaque antes das vossas notas, até porque me esqueci disto há pouco. O Real Madrid ontem voltou a meter água, empate a uma bola e pode ficar a nove pontos nesta jornada do Barcelona, que joga hoje frente ao Espanyol. Faltam sete jogos até o final, sendo que ainda vamos ter um Barcelona-Real Madrid em maio. Portanto, ainda muito pode acontecer, mas de facto começa a ficar a vida muito difícil para este Real Madrid. Não sei se está ou não nas vossas notas de campeão, mas é para lá que vamos. Começo por ti, João Pinto.

Eram duas notas de campeão, uma para o Tottenham, que está nos lugares de descida da Premier League com a vitória de ontem do West Ham e, portanto, é um histórico inglês.

Dos Big Six.

Exatamente, que está para descer e, portanto, só aí se nota o quão falharam na gestão desportiva e o quão competitiva é a liga inglesa. E a segunda nota era para o Real Madrid, realmente essa queda, e abre-se agora a possibilidade do Barcelona até ser campeão em casa contra o Real. E, portanto, há essa possibilidade do Real Madrid.

Algo que não é muito agradável para os adeptos do Real Madrid.

Exatamente. Eu já vivi na pele e sei que não é fixe.

Não é. Luís Pinto Coelho, vamos a isso, vamos às tuas notas.

Eu vou ficar na La Liga, vou dar um 20 para este fim de semana da La Liga, o fim de semana retro com camisolas a relembrar os antepassados. E depois tudo que é envolvente. Há pouco estava a ver um vídeo do Girona que fez ontem. Está muito giro, penso que só há duas ou três equipas que não conseguiram fazer os equipamentos ou não puderam em termos comerciais. Mas acho que é um fim de semana engraçado e que poderia ser replicado aqui no nosso futebol, que acho que era bastante interessante.

Eu também apoio essa ideia. João Castro.

Deixa-me dizer que até os logos da televisão são os antigos nestas transmissões. A minha nota vai para o Campeonato Português, para esta jornada disputada muito na zona de Lisboa, com o Sporting a ir à Amadora e o Porto a ir à Linha. Portanto, acho que é uma jornada que pode ser decisiva realmente também para o campeonato. E depois a minha nota, vou variar um pouco, vou ao basquete com o nosso Nemeia Schetta a fazer o seu primeiro triplo na NBA, ele que está a evoluir muito e, portanto, nota 18 para ele.

Pedro Henriques.

A minha nota de 20 vai para a comemoração do aniversário da Federação Portuguesa de Futebol, ontem, 112 anos. É obra. E para o seu presidente, Pedro Proença, muitos falaram, muitos falam, mas o Pedro Proença faz mais uma coisa. Falou nas suas apostas, naquilo que eram as suas promessas de descentralização e pela primeira vez, e muito bem, instalações novas. Onde? No Porto. Faz todo o sentido. É lá que está a grande potência também do nosso futebol, a norte, toda a região do Minho, como já fomos aqui falando. E, portanto, a descentralização também passa por isso e passa por levar a casa da Federação para uma zona que é extremamente importante e alicerce do nosso futebol. E por isso, parabéns à Federação, foi uma festa bonita. Parabéns ao Pedro Proença, porque uns mandam bitaites e os outros concretizam no papel. E essa é a grande diferença.

Notas positivas nesta edição de "O Campeão é". Não se esqueça que mais logo há essa emissão especial de desporto, o Estrela da Amadora Sporting, logo depois do jornal das 20:00. Relato e análise aqui em direto na Rádio Observador. Um abraço a todos e bom fim de semana.