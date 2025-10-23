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O Sporting consegue mais uma vitória na Liga dos Campeões, a jogar em Alvalade. Os Leões conseguiram bater os franceses do Marselha, a equipa que lidera o Campeonato Francês nesta altura. Já o Futebol Clube do Porto e o Sporting Braga jogam hoje na Liga Europa. São temas em destaque nesta edição de "New Champion". Olhando para estes jogos, são os temas fortes desta edição, que vai contar com a análise de João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Vamos começar por essa vitória do Sporting. João Pinto, o que achaste deste jogo? É óbvio que tivemos muitos casos de arbitragem, já lá vamos. O Pedro Henriques também nos vai ajudar a falar disso, porque houve, de facto, uma arbitragem pobre por parte do árbitro esloveno, mas o Sporting, na segunda parte, a jogar contra 10, fez exatamente aquilo que era preciso.

Olá, boa tarde. Sim, resumiste bem. Aquilo que o Sporting fez foi aquilo que as equipas na Liga dos Campeões têm que fazer em casa, que é jogar para ganhar. O Sporting tem uma primeira parte muito condicionada, com um jogo muito forte do Marselha. Mas depois, quando há a expulsão, e vou deixar essa questão do árbitro para o Pedro Henriques, o Sporting, a partir daí, assume-se e assume as rédeas do jogo. E aquilo que tinha de desorganização no meio, aquilo que tinha de alguma incapacidade de lidar com o Marselha sobre o centro do terreno, nas faixas, o Sporting foi vertiginoso, tem uma qualidade incrível. Tirando equipas como o Barcelona, o Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique, acho difícil não meter o Sporting, do ponto de vista das faixas, a um nível assim tão alto. E acabou por ser por aí, por essa velocidade nos corredores, que o Sporting acabou por resolver o jogo. Pela insistência, pela força, pela técnica, mas acabou por vencer e vencer com justiça.

Luís Pinto Coelho, o que te pareceu esta exibição do Sporting? A primeira parte não estava a correr propriamente bem, mas o Marselha, com esse erro de Emerson, claro, a ver o segundo cartão amarelo, que ia ser expulso, deixou a equipa numa situação muito frágil para o segundo tempo.

Sim, o Sporting aproveitou bem uma infantilidade do Emerson. O Sporting não tem culpa disso. Na segunda parte, aproveita bem, empurra o Marselha para o último terço e depois consegue chegar à vitória. Agora, eu acho que é preciso tirar algumas ilações da primeira parte. Acho que se percebe que o Marselha, 11 para 11, é uma equipa mais forte que o Sporting. E eu diria que é mais forte que os três grandes em Portugal, tal como o Newcastle também o é. Isto mostra um bocadinho a diferença das nossas equipas para estas equipas. Agora, obviamente, que o Sporting aqui aproveitou uma infantilidade, forçou um bocadinho também o erro do Marselha e conseguiu chegar à vitória. E uma vitória que pode ser extremamente importante. São três pontos que eu acho que podem ser fundamentais para o Sporting atingir o objetivo. Em três jogos, tem duas vitórias, coloca-se numa situação um bocadinho confortável, mas acho que pela segunda parte, o Sporting merece claramente a vitória.

Sim, olhando para a classificação, o Sporting surge nesta altura na 11ª posição, mas está ao lado de muitas equipas que têm esses seis pontos, como Chelsea, Liverpool, Barcelona, Newcastle, equipas que nesta altura têm seis pontos. Também o Qarabag e o Galatasaray estão nessa fasquia nesta altura. Pedro Henriques, foi um jogo muito pobre a nível de arbitragem e não fosse o VAR, estaríamos aqui perante uma situação muito polêmica em torno deste jogo.

Defendo um bocadinho a minha teoria, que é: as pessoas acham que os portugueses, quando jogam na Europa, sempre esta teoria. Normalmente, quando é o nosso clube, quando é o nosso país, somos sempre prejudicados, os outros são sempre beneficiados. E há sempre essa teoria. Não, nós somos sempre tão pequeninos, esquecendo que nós temos o melhor jogador do mundo, o melhor treinador do mundo, já tivemos o melhor árbitro do mundo, temos o melhor empresário do mundo e, portanto, as pessoas esquecem que nós somos uma verdadeira potência de futebol e, portanto, ainda achamos que somos pequeninos também nessa dimensão, que não é verdade. O que vem defender a minha teoria é que imaginemos que não havia VAR, toda a gente iria dizer que o Sporting, vou só dizer prejudicado, que é a expressão popular que se utiliza, porque é o Sporting, os portugueses. Não, é um ser humano, que naquele momento está em papel de árbitro e que errou, por falta de competência, por incapacidade técnica, má colocação, muitas vezes. O fato é que errou, pura e simplesmente, e ainda bem que há VAR para corrigir, tal como no passado, muitos erros que ocorreram a favor e contra. Eu relembro que uma das primeiras vezes que nós fomos ao Europeu foi com um penalti sobre o Xolana, que foi fora da área, mas claramente, depois o Jordão converteu em gol e isso levou-nos para o Europeu. Mas a malta essa já não se lembra. Só se lembra depois que o Rui Costa foi expulso, e bem expulso na altura, embora as pessoas ainda não tenham percebido isso, pelo segundo cartão amarelo. Mas isto para reforçar esta teoria que é: há árbitros, uns mais competentes do que outros e muitas vezes acertam, outras vezes erram. Neste caso concreto, foram realmente quatro momentos que transformavam o jogo numa autêntica verdadeira caos. Primeiro, anulou o penalti do Maxi, que na prática não fez penalti e, portanto, se calhar teríamos ali, eventualmente, o 2 x 0. Penalti não é gol. Mas não só não foi validado esse penalti, que poderia dar 2 x 0, como ainda, e acho que para mim é o momento decisivo do jogo, expulsou o Emerson.

Exato.

E, portanto, transforma o jogo completamente. E depois, aquilo que seria, e foi, o gol do Sporting, do Geny, seria anulado porque o árbitro assistente deu fora de jogo, num lance, enfim, mais ou menos no limite, e no fim, podia já não ter tanto impacto, nunca se sabe, porque ainda faltavam uns minutos, impediu a expulsão de Maxi. Portanto, são quatro momentos em que a equipa de arbitragem, isto é, árbitros e assistentes, vou aqui incluir o quarto árbitro, que tem papel menor, não conseguiram acertar uma. Felizmente que o VAR não acertou só uma, como duas, como três e como quatro, e acabou por repor aquilo que toda a gente sabe, que foi para isso que veio o VAR, foi para auxiliar na tomada de decisão e para repor, também não gosto muito dessa expressão, alguma verdade desportiva. E ontem repôs claramente Sobre o jogo, só dizer, isto já foi aqui dito, eu acho, honestamente, que 11 contra 11 o Sporting ontem não ganhava o jogo. Não sabemos, isto é um caso de futurologia. Vi uma equipa de Marselha que lidera a liga francesa, se não estou em erro, e está num grande momento de forma e percebe-se isso. Os jogadores estão frescos, estão soltos. Aquele gol que é marcado com aquela flexão para dentro e a bola ao ângulo, o Sporting teve uma igual e o Sporting não marcou. Portanto, quando tudo corre bem, corre bem e era uma equipa realmente suporativa. E concordo com o que foi aqui dito, eu acho que estes três pontos, olhando para o que falta jogar, e seis pontos pode não dar apreendo para nada, mas olhando para o que falta jogar, o Sporting consegue, acima de tudo, ser muito bom no resultado e fazer seis pontos que podem ser relevantes e importantes para o resto, porque o que vem a seguir, tal como ao Benfica, até é um bocadinho igual, tem uma escalada muito grande de montanhas que vem pela frente.

Já logo à noite temos o Nottingham, Futebol Clube do Porto. À tarde vamos ter ainda um Sporting Braga-Estrela Vermelha. Sobre o Futebol Clube do Porto, Luís Pinto Coelho. Confiante? Bem, não temos aqui o Luís Pinto Coelho, não sei se é falta de confiança. Eu acredito que sim.

Mas ele lavrou com a cabeça.

Agora sim. Confiante, não é?

Já estou aqui. Sim, confiante, estava aqui a ligar o microfone. Sim, confiante quanto basta. Acho que o Porto nunca ganhou em Inglaterra e isso pesa sempre um bocadinho, porque o Porto tem sempre dificuldades, o Porto e as equipas portuguesas a jogar em Inglaterra. Mas eu acho que hoje o Porto pode aproveitar este mau momento do Nottingham para quebrar esse enguiço. Embora eu queira lembrar que este plantel do Nottingham, eu já o disse algumas vezes, já o disse aqui também na Rádio Observador, olhando para a qualidade individual, em Portugal lutava pelo título. Se formos a ver jogador a jogador, se calhar a maioria deles eram titulares nas nossas grandes equipas. Agora, atravessa um mau momento, mudou o treinador. Eu preferia que tivesse mudado depois do jogo, porque pode sempre mentalmente trazer qualquer coisa nova à equipa, mas claramente é um jogo que o Porto pode aproveitar esse momento e fazer nove pontos e depois estar muito confortável com três jogos, três vitórias, mas será um jogo duro. É um jogo duro porque o Nottingham tem muito talento individual e pode resolver o jogo com esse talento individual.

Já o jogo do Sporting Braga, João Pinto, o que te parece? O Sporting Braga tem estado bem na Liga Europa. Hoje recebe o Estrela Vermelha. É um jogo que seria sempre muito mais difícil se fosse fora do que sendo em casa. Estrela Vermelha também jogou com o Benfica na época passada. O que te parece este desafio para o Sporting Braga?

E com o Porto este ano, já, se não me falha a memória. O que me parece é que o Braga começou muito bem. O Braga está muito bem lá fora, não tão bem cá dentro, mas está muito bem lá fora e portanto é manter, até porque os pontos do Braga têm servido para compensar os da outra equipa de vermelho e branco, que é a minha, que não está a correr assim tão bem. Portanto, força Braga. Acho que o Braga tem uma excelente hipótese. Joga em casa, joga com uma equipa teoricamente mais fraca, muito reforçada, mas teoricamente um bocado mais fraca. Vamos ver. É a tal coisa. O Braga tem sentido muita dificuldade a equipas que se fecham lá atrás, tem jogado melhor contra equipas que lhe dão espaço nas costas. Acho que o Estrela Vermelha sabe isso e, portanto, aquilo que o Braga tem que fazer é encontrar um atitude, marcar primeiro e depois levar o jogo para o campo que prefere.

Pedro Henriques, o que te parece? Se tens aí alguma previsão para o 11, o que te parece estes dois desafios e se tens previsões para os 11.

Por acaso só tenho para o Futebol Clube do Porto, não fiz o trabalho de casa para o Sporting Braga. Começando pelo Braga, é bom relembrar que o Porto teve alguma dificuldade para ganhar ao Estrela da Amadora. Ao Estrela Vermelha. É parecido, ao Estrela Vermelha. Acho que até foi mesmo a acabar o jogo. Foi aquele jogo mesmo a acabar.

Foram os dois jogos do Porto na Liga Europa.

Com o Estrela Vermelha foi a acabar e portanto, sabe bem que o contexto é diferente, o Braga agora joga em casa, mas vai ser um jogo que tem sempre um grau de dificuldade elevada, porque eu acho, e aqui posso estar enganado, mas é a minha perceção, tirando se calhar o Futebol Clube do Porto, e aqui excluo o Futebol Clube do Porto do ano passado, que não serviu de exemplo para nada, mas todos os outros Futebol Clube do Porto, nós tínhamos sempre aquela sensação que era das poucas equipas portuguesas que tinham uma determinada alma, postura e atitude em termos de competições europeias, diferenciada de todas as outras nossas portuguesas, em comparação muitas vezes com as equipas estrangeiras, que às vezes, não estando a fazer grandes ligas, grandes campeonatos, parece que colocam muito da sua alma e da sua velocidade, a intensidade, aquilo que nós aqui criticamos o Benfica no jogo da Champions, que lhe faltou e que os outros tiveram. E neste caso concreto, eu olho para equipas como o Nottingham, como a Estrela Vermelha, exatamente equipas assim. Ou seja, vêm às competições europeias, não tiram o pé do acelerador, depois têm as suas limitações e colocam muito essa velocidade e intensidade. E se tu, mesmo que sejas melhor do que o adversário, se não igualas nessa atitude, corres sérios riscos de não conseguir ganhar. O Braga tem dois jogos, duas vitórias e, portanto, jogando em casa, eu acho que pode dar aqui salto muito importante para já fazendo pontos, mas acima de tudo ganhar. E acho que é possível ganhar. Em relação ao Futebol Clube do Porto, o Porto está num grande momento, em 12 jogos só tem um empate, o resto é tudo vitórias. Apanha aqui o Nottingham, como disse o seu treinador, que agarrou nos papéis todos que tinha feito e foi tudo para o lixo, porque só se focaram agora a partir de terça-feira no novo treinador, isto é, aquilo que seria previsões, proatividade, perspectivas, foi tudo para o lixo, porque entretanto vem novo treinador que eventualmente tem, aliás, eventualmente não, tem de certezas ideias diferentes e que até causa dificuldade ao Futebol Clube do Porto naquilo que é a abordagem ao jogo. E eu acho que esse até vai ser o fator mais difícil para o Futebol Clube do Porto, é que Nottingham poderá estar do lado de lá, quando nós sabemos que essas alterações às vezes produzem efeitos muito imediatos em termos mentais. Em relação ao Porto, Diogo Costa, Alberto Costa, Pedro Harem, Kyor, Moura, Fraurol, Alan Varela, Gabri Veiga, PP, Samu e Borja Sáenz.

Muito bem, vamos às notas de campeão. Luís Pinto Coelho, começa desse lado, campeão do dia.

Vou dar uma nota 7 para a arbitragem de ontem do Sporting. Obviamente, uma arbitragem que foi infeliz, que não esteve ao nível de Champions. Depois, uma nota 18 também para o Sporting, cumpriu o objetivo, ganhou o jogo e conquistou três pontos importantes. E depois uma nota 20 para o nosso Gabriel Alves, que é aniversariante hoje, não está aqui conosco, mas um abraço para ele.

É isso mesmo. Muitos parabéns, Gabriel Alves, mais um dia de aniversário. João Pinto, campeão do dia?

Três notas, uma para o Gabriel, um grande 20, essa é que é a verdade. Depois uma nota também muito alta, um 18, um 19 para o regresso do Mateus aos jogos contra o Braga, um dos ídolos da torcida que hoje regressa à casa. E uma nota que eu não sei muito bem que nota é que hei de dar. Vou dar um 20 ou então um 10, não sei, ao debate entre os candidatos hoje. Não sei muito bem o que vai dar aquilo. Pode ser um momento de grande esclarecimento ou pode ser uma enorme peixeirada. Seja como for, venham as pipocas.

E seja como for, vai ser em canal aberto para todos poderem ver na BTV. Portanto, logo à noite, esse debate entre candidatos à presidência do Benfica. Pedro Henriques, a tua nota?

A minha nota também, basicamente duas notas, uma para o Gabriel Alves, não podia deixar de ser. E quando digo que não podia deixar de ser, não é porque estamos a fazer nenhum favor. Para nós é que é um prazer e uma honra imensa partilharmos tantos momentos, neste caso, de rádio. Se há alguém que é mestre em televisão, rádio, comentários, etc, é o nosso Gabriel Alves e portanto, para nós é sempre um momento, pelo menos no meu ponto de vista, de aprendizagem e até posso confidenciar aqui algo que não tem mal nenhum, bem pelo contrário, são muitas as vezes que o grande mestre Gabriel Alves, depois dos programas do Campeão e de outros programas, tem a amabilidade de me ligar e ficamos bastante tempo a falar por telefone, pessoalmente, sobre o que falámos, ou o que dissemos, ou outras coisas. Para mim são sempre grandes momentos de aprendizagem. Um forte abraço para o Gabriel Alves neste dia de aniversário. E obviamente para a arbitragem de ontem, só que eu vou dar duas notas, a média dá 10, ou seja, vou dar dois valores ao árbitro e aos seus assistentes e vou dar 18 valores ao vídeo-árbitro. Como isto se divide por dois, dá 10. Isto para dizer que realmente o árbitro esteve muito mal. Há decisões que ele tem que as conseguir tomar em campo, mas felizmente que há vídeo-árbitro, o vídeo-árbitro também faz parte da equipa de arbitragem e quando isto acontece, ainda bem, porque é sinal que o vídeo-árbitro cumpriu o seu papel. E para terminar, dizer só isto: se alguma vez as pessoas questionarem, tiverem dúvidas sobre a importância do vídeo-árbitro, para que serve, se vai estragar, se vai melhorar o futebol, agarrem neste jogo, vejam o resumo e ficam logo esclarecidas.

E fechamos com essa nota 20 para o nosso Gabriel Alves.