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É um clube que adora ganhar, tem a mentalidade de ganhar independentemente do que aconteça. Por isso, claro que os aliados é um objetivo muito grande a concretizar.

Palavra de capitão tem peso no balneário e Diogo Costa dava o mote no início da temporada. Depois de o Futebol Clube do Porto ter ficado quatro anos sem se sagrar campeão nacional, o objetivo era regressar o mais rapidamente possível aos aliados. E assim foi, e muito se deve ao homem que defendeu as redes do Dragão.

Luís Soares já fugiu, atirou, que defesa incrível! Que defesa inacreditável de Diogo Costa, que remate ao ângulo Diogo Varela, pareceu um pássaro o guarda-redes do Porto.

Já são cinco anos a titular na baliza do Futebol Clube do Porto. Diogo Costa estreou-se na equipa principal dos Dragões na temporada 2019-2020. Duas épocas depois, destronou o argentino Marchesin. Esta temporada, atingiu a marca dos 150 jogos na Liga Portuguesa e dos 200 com a camisola azul e branca. A atual temporada começou de feição para o Futebol Clube do Porto. Onze vitórias nas primeiras 12 jornadas e uma baliza fechada a sete chaves. Os Dragões tinham sofrido apenas três golos e Diogo Costa dividia os louros com o restante plantel.

Não é um mérito só meu, aliás, é de toda a equipa, todos os dias juntos, os 26, 27 jogadores e mais miúdos da equipa B que vêm cá, é mérito de toda a gente.

Se a dupla de centrais Chiquinho e Órben Narek contribuiu de que maneira para o sucesso defensivo do Porto, também é inegável a importância que teve o guardião. Diogo Costa é quase totalista de minutos no campeonato, falhou apenas 45, e é por isso o segundo guarda-redes da liga com mais minutos somados e com muito sucesso. A porcentagem de remates defendidos está acima dos 80% e são mais de 20 o número de jogos em toda a época em que não sofreu qualquer golo.

Atenção, está perto da grande área. Entrega para o cruzamento rasteiro. Atenção, grande defesa! Mas que parada do Diogo Costa. Ia sendo autogolo, mas Diogo Costa salva o Porto.

É uma defesa de classe mundial.

O desempenho de Diogo Costa fez com que, em dezembro, a direção de André Villas-Boas lhe desse mais um voto de confiança. O internacional português renovou contrato até 2030 e não escondeu a felicidade dele nem da família.

Estamos muito felizes por continuar essa história na nossa casa. Encontro imensas razões para esta renovação. Acho que todos os portistas sabem o que podem esperar de mim e espero que no futuro eu continue a ajudar o clube da melhor maneira.

E a renovação do guarda-redes tinha também a aprovação do treinador Francesco Farioli.

Foi um grande passo para o clube. A renovação do Diogo foi muito bem recebida por todos os jogadores e é claro que nós não discutimos a posição de guarda-redes na nossa equipa. Ele tem crescido muito em termos de liderança, usa a braçadeira de capitão de forma única.

Diogo Costa, um capitão que transmite liderança aos colegas de equipa, nas palavras de Farioli, e dentro de campo, a qualidade do guardião continua à mostra.

Pode isso, Riða, atira! Que defesa! Que defesa do Diogo Costa!

Com o Futebol Clube do Porto em primeiro lugar no campeonato, na eliminação da Liga Europa frente aos ingleses do Nottingham Forest ou diante do Sporting na Taça de Portugal, faziam as ambições do capitão abanar.

Sinto que estamos a construir algo de muito positivo. Temos todos os portistas, todos os nossos adeptos, todos os funcionários do nosso clube, tudo mesmo. Estamos com muita força de querer mudar a vida do Futebol Clube do Porto.

Até porque Diogo Costa faz questão de explicar o que diferencia o Futebol Clube do Porto dos restantes rivais.

A diferença é que nós queremos ganhar. E por isso é que a gente corre sempre muito mais que os outros, a nível de duelos e quilómetros, e isso é o que é o Porto.

E assim foi, o Futebol Clube do Porto acabou por ser a mais forte das equipas a jogar em Portugal e também porque tem um dos melhores do mundo, Diogo Costa. Na minha opinião, estamos a falar de um dos três melhores guarda-redes do mundo e acho que o Diogo Costa o mostra entre os postes, com os pés e principalmente com a sua personalidade. A pergunta que fica no ar é se este verão que Diogo Costa, aos 26 anos, dá o salto para um gigante europeu ou se vamos continuar a ter o privilégio de ver um dos grandes guarda-redes da atualidade a jogar em Portugal.

É uma grande defesa de um grande guarda-redes