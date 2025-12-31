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Gabinete de Guerra na Rádio Observador, programa em que analisamos dois dos principais conflitos ativos no globo. Hoje com Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Bernardo Valente, bem-vindo. Obrigado por se juntar à Rádio Observador. Nesta véspera de Ano Novo, aproveitamos para fazer um balanço do que estes últimos 365 dias representaram para estes dois principais conflitos que marcam a atualidade. Bernardo Valente, começando pela guerra na Ucrânia, neste primeiro ano da nova presidência Trump, hoje estamos mais perto do fim do conflito do que estávamos há um ano?

Olá, boa tarde. Parece-me que estamos, pelo menos, num cenário de relações internacionais e de olhar para o tabuleiro geopolítico um pouco diferente daquilo que era o pré-Trump. Portanto, percebemos que o Donald Trump é muito errático, como já sabemos, mas Zelensky tem conseguido, de alguma forma, jogar as suas cartas mesmo quando está em posições desfavoráveis. Ora vejamos, em fevereiro tem aquele episódio na Casa Branca, um pouco bizarro, diria eu, quando é humilhado pela sua elementaria pela administração Trump. Depois disso, temos em agosto as tais reuniões bilaterais, sendo que estavam enquadradas no multilateralismo fatiado. Primeira reunião bilateral com Putin no Alasca e depois a reunião bilateral com Zelensky. Apesar de toda a pompa com que Trump acaba por receber Putin, exatamente porque se reveem naquilo que é a sua posição no tabuleiro internacional, que é uma posição revisionista, iliberal, até expansionista, de alguma forma, de ambos os líderes, tanto do líder americano como do líder russo, a verdade é que em agosto Zelensky já consegue levar um bocadinho de água ao seu moinho. Já consegue explicar a Donald Trump que mesmo no Donbass não é assim tão claro que se a Rússia ficar com o Donbass, que as terras raras possam reverter, possam resultar em dividendos para os Estados Unidos. E por aí, Zelensky acaba por ir jogando as suas cartas, até que acabamos neste último encontro em Mar-a-Lago, em que não discutimos os 28 pontos daquilo que seria o plano de paz, um plano russo-americano de paz. Discutimos, sim, os 20 pontos de Zelensky e acho que essa tenha sido a grande surpresa da arena internacional, a grande surpresa também para a Europa no último ano, que é a capacidade política de Zelensky perante casos de corrupção, não seus, mas de pessoas próximas da sua administração, perante a desinformação que vai grassando também da Rússia, principalmente nos países bálticos e países vizinhos da Ucrânia. Zelensky tem tido a capacidade de, com os poucos recursos que tem, tanto do ponto de vista diplomático, como do ponto de vista económico, conseguir acompanhar aquilo que tem sido o esforço de guerra ucraniano também na arena diplomática. E por aí, parece-me que poderíamos ter como parceiros europeus, como aliados europeus, e aqui também falamos da questão portuguesa, claro, parece que podemos ter alguma esperança relativamente àquilo que é a relação entre a administração Trump e Zelensky para 2026.

E se bem estou a entender, entendo que, ao contrário do que era a previsão de muita gente, muitos analistas até, Volodymyr Zelensky acaba por sobreviver e até chegar bem ao fim do primeiro ano de Donald Trump, neste regresso à Casa Branca.

Sim, Zelensky está numa posição muito frágil desde o início do conflito. Recordo que mesmo dentro da própria Ucrânia, Zelensky não era um líder unânime. Zelensky, antes de chegar à liderança na Ucrânia, só falava russo. E por aí também Putin usou esse argumento para explicar que há ali todo um passado histórico russófono dentro da Ucrânia que merece ser explorado e que por isso a Rússia devia, em parte, tomar alguns dos territórios que têm essa herança russófona. E a verdade é que Zelensky, o que consegue fazer, apesar desta posição de fragilidade, são estes périplos pela Europa, em que vai negociar quase individualmente com os líderes políticos, principalmente com aquela coligação das vontades e com Macron, que tem sido também, indubitavelmente, o líder europeu que olha para as fronteiras ucranianas como as fronteiras da segurança europeia. E Zelensky, portanto, ao cativar estes parceiros, ao cativar também a Turquia, recordo que quando começámos a falar destas invasões do espaço aéreo europeu por parte da Rússia, em setembro, outubro, Zelensky encontrava-se na altura na Turquia, que também, principalmente no âmbito da NATO, é um parceiro geoestratégico fundamental pela sua posição geográfica. E Zelensky, estando numa posição fragilizada, como disse, porque está desde o início do conflito, principalmente porque é o líder, neste caso, do país agredido e não do agressor, portanto, estará sempre em desvantagem perante Putin, até porque sabemos que Putin tem esta relação um pouco perversa de amizade com Donald Trump. No entanto, Zelensky, apesar de todas estas previsões céticas, negativas, quanto àquilo que seria o futuro da Ucrânia e da própria União Europeia, tem tido a capacidade, mesmo através dos mecanismos e instrumentos legais, como é, por exemplo, esta referência que agora faz ao referendo, à possibilidade de eleições e por que não se podem convocar eleições no momento de guerra ou durante o estado de emergência. Portanto, acaba por recorrer-se também um bocadinho, perante o esvaziamento do direito internacional que Donald Trump traz à arena internacional, passe a redundância, porque é muito errático e instável, como dizia, Zelensky tem conseguido, fazendo referência a esses elementos do direito internacional, tem conseguido sobreviver politicamente. Agora, se, por exemplo, tivermos eleições num futuro próximo na Ucrânia, se se irá candidatar ou sequer candidatando-se irá ganhar, isso já é outra questão completamente diferente. No entanto, acho que tem a vantagem de pelo menos conseguir que numas próximas eleições, mesmo que não se candidate ou mesmo que não ganhe De afastar o fantasma russo. Ou seja, acho que afastou a possibilidade de termos na Ucrânia uma nova Bielorrússia através de um candidato eleito democraticamente, mas aquela democracia, como sabemos, das antigas repúblicas soviéticas.

Volodymyr Zelenskyy, já antes de se ter encontrado com Donald Trump aqui há uns dias, dizia que dessa reunião iriam sair decisões importantes ainda antes do fim do ano. Já elencou aqui algumas delas. O que lhe pergunto é: o que é que este próximo ano pode trazer? Podemos acreditar que a resolução para a guerra na Ucrânia vai chegar nos próximos 12 meses?

Acredito que não uma resolução definitiva, mas poderemos ter, a certo ponto, algo semelhante ao que tivemos também em Gaza, ou seja, consubstanciar estes 20 pontos, ou mesmo os outros 28 pontos, num plano de cessar-fogo que pelo menos mitigue as hostilidades dentro da Ucrânia. Isso parece-me que é uma possibilidade. Esse congelamento do conflito traz também aqui um aspecto negativo, que é podermos ter o perpetuar de uma situação como tivemos, por exemplo, na Geórgia, em que ainda hoje o conflito ficou congelado, porque a Rússia tomou, de fato, a Ossétia do Sul e a Abecásia, portanto, territórios que pertenciam à Geórgia antes, e ainda temos população na Geórgia que acredita que aquele território pertence à Geórgia, e no direito internacional, normalmente é reconhecido como território russo. Portanto, poderemos ter esta possibilidade, tanto na linha de congelamento como no próprio Donbass. O cessar-fogo, parece-me, como dizia, possível a certo momento do próximo ano, mas será sempre um cessar-fogo que é uma paz podre. Portanto, o objetivo de Putin é um objetivo expansionista, uma Rússia dos cinco mares, quase da Catarina a Grande. Portanto, por aí, teremos também que ter a noção que como parceiros europeus, quanto menos Putin conseguir tirar do Donbass, melhor para a Europa, porque o precedente que estamos a abrir aqui no direito internacional é que a potência agressora pode, de fato, levar a sua avante. E, portanto, quanto mais a Rússia ficar de território ucraniano, está também mais próximo de Kiev, está mais próximo dos líderes europeus, está mais próximo da União Europeia, e isso deve assustar todos os líderes europeus. No entanto, parece-me que há aqui várias coisas que precisam ser pensadas, principalmente é que tendo um cessar-fogo, até um eventual processo de paz, o que é que a União Europeia vai fazer quanto à Ucrânia? Principalmente, e aqui digo, se tivermos uma zona econômica livre dentro do Donbass, que é o que está agora planeado. Portanto, se tivermos essa zona econômica livre dentro do Donbass, ao aceitarmos a Ucrânia dentro da União Europeia em 2026 ou em 2027, vamos ter uma zona econômica livre dentro da União Europeia que funciona com regras completamente diferentes daquelas que são as regras do mercado europeu. E aqui parece-me também que é um dos grandes obstáculos do apoio à Ucrânia, que a Ucrânia tem muita vontade de entrar nas instituições internacionais, o que faz todo sentido e é legítimo. No entanto, por não querermos assustar a Rússia, e aqui falo não querermos assustar dos aliados europeus e da própria NATO, por não querermos assustar a Rússia, não aceitamos a entrada da Ucrânia dentro da NATO e, portanto, criamos um artigo quinto à parte, garantias de segurança à parte daquilo que seriam as garantias de segurança da NATO, apesar do artigo quinto funcionar da mesma forma, tanto fora como dentro da NATO. E depois, por outro lado, a Europa, a União Europeia, tem falado muito do apoio à Ucrânia, das fronteiras da Ucrânia como as fronteiras da Europa, de apoiar a todo o custo o esforço de guerra ucraniano e de ir incluindo a Ucrânia aos poucos, paulatinamente, principalmente devido aos casos de corrupção, paulatinamente ir mitigando esses casos de corrupção e deixar então a Ucrânia entrar no espaço europeu. Só que agora há uma decisão que se tem que tomar, que é exatamente essa. Mas estamos então dispostos a deixar entrar a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia tenha dentro de si uma linha de congelamento do território que implica, literalmente ou de fato, ter a Rússia dentro do território europeu? Há aqui uma série de desafios que precisamos a calcular para 2026.

E já falamos aqui de Zelenskyy, antes de virarmos a página para o Médio Oriente, perguntava-lhe também por Vladimir Putin, hoje fez a mensagem pro próximo ano, garantiu que a Rússia vai vencer na Ucrânia. Como é que chega o presidente da Rússia a este novo ano? Em que posição, em que situação?

Putin tem a vantagem para si e desvantagem para o povo russo de ser um autocrata e com a guerra ter extremado a sua autocracia. Portanto, no plano interno, irá sempre ter mais legitimidade, nem que seja legitimidade pela força, do que Zelenskyy tem, por exemplo, na Ucrânia, numa Ucrânia que se tenta democratizar. Portanto, o que me parece a mim é que o objetivo de Vladimir Putin, o objetivo não só de Vladimir Putin, mas do Kremlin e de pessoas no Kremlin que estão ligadas a Vladimir Putin, têm até, se calhar, uma linha mais dura de expansionismo para o espaço soviético ou para o ex-espaço soviético. Parece-me que a ideia será de lutar até o último homem ou de continuar a mostrar força até o último homem, acreditando que o último homem russo irá capitular sempre, até por questões demográficas, irá capitular sempre depois do último homem ucraniano. E, portanto, não me parece a mim que Vladimir Putin tenha interesse na paz. E daí vem também esta questão do ataque à sua residência, logo a seguir à conversa entre Zelenskyy e Donald Trump. Creio que Vladimir Putin, a certo momento, percebe que há uma aproximação entre Zelenskyy e Donald Trump, depois de Mar-a-Lago, e ao compreender essa aproximação, o que faz é colocar o ónus da guerra novamente na Ucrânia, porque estes 20 pontos de Zelenskyy, se têm algo de positivo, é colocar o ónus da guerra na Rússia. E a Rússia tem interesse em perpetuar o conflito, no entanto, não tem interesse em que a narrativa internacional seja que é a Rússia que está a tentar perpetuar o conflito.

Olhando agora para o Médio Oriente, este ano tivemos o início de um cessar-fogo, mas ainda há muita tensão nesta região. Bernardo Valente, o que falta para haver uma paz definitiva entre Israel e Palestina, se é que faz sentido usar este termo?

Estes planos de paz inventados assim ad hoc, inventados um pouco de forma espontânea por Donald Trump, têm este problema que é: são pontos que parecem essenciais para o início do cessar-fogo, mas depois não dão corpo àquilo que será um processo duradouro. Parece-me a mim claro, isto numa opinião bastante subjetiva, que o que podemos esperar na questão de Gaza e de Israel e da Palestina é uma continuação das hostilidades, mesmo que sejam estas hostilidades em menor quantidade, principalmente comparando com, por exemplo, o verão, em que a questão do Irão trouxe uma nova dimensão ao conflito, quando os Estados Unidos atacaram o Irão também um pouco a bordo de Israel, da boleia de Israel. Parece-me que agora temos estas hostilidades mais controladas, mas são umas hostilidades que não irão cessar. Por quê? Porque o Hamas é um grupo terrorista e um dos pontos essenciais do plano de paz é desarmar o Hamas. Ora bem, um grupo terrorista sem armas deixa de ser um grupo terrorista. Portanto, o que se está a pedir ao Hamas é que capitule naquilo que é a sua existência, naquilo que é a sua gênese. Isso será sempre muito difícil de fazer, porque me parece a mim que não só o Hamas, mas também outros movimentos de guerrilha que existem desde os anos 70, 80, em Gaza e na Palestina, não estarão dispostos a entregar as armas. E a questão que se coloca aqui e que estes grupos colocarão sempre é: a quem é que serão entregues as armas? E parece-me a mim que estes grupos têm muito medo que essas armas sejam entregues a Israel ou a um parceiro de Israel. E depois, por outro lado, precisamos de uma comissão de transição no âmbito destas fases do processo de paz. Precisamos de uma comissão de transição que garanta não só a segurança da população palestiniana, mas, em simultâneo, que garanta que estão reunidas as condições para uma paz e até para uma transição democrática duradoura. A verdade é que não sabemos ainda sequer quem são os tais burocratas palestinianos de quem se falava no plano inicial e, para além disso, Israel tem alguma dificuldade em aceitar, e Netanyahu e as pessoas que o rodeiam foram bastante vocais quanto a isso, que é a dificuldade em aceitar que, por exemplo, um país como a Turquia ou aliados históricos do mundo árabe possam participar, mesmo com botas no terreno, neste processo de paz, porque têm ligações à Irmandade Muçulmana e a outros proxies que foram proliferando não só no Médio Oriente, mas também um pouco algumas reminiscências no mundo ocidental nos anos 70 e 80. E, portanto, este passado histórico não pode ser ignorado e parece-me que em 2026 eu gostaria muito que o conflito terminasse. Estamos mais próximos do que em 2025, sem dúvida, principalmente por termos um plano de paz ou um plano de cessar-fogo minimamente duradouro. No entanto, não parece que seja ainda em 2026 que possamos ter uma paz definitiva.

E temos pouco tempo, queria apenas perguntar-lhe, Bernardo Valente, como é que avalia o papel de Donald Trump, primeiro para chegar a esta solução e depois desde aí, para tentar chegar a essa paz mais duradoura.

Eu diria que Donald Trump tem que, apesar de toda a incompetência, falta de estratégia, se calhar até há um aspecto um pouco maquiavélico da sua personalidade, Donald Trump trouxe um aspecto positivo às relações internacionais. E o aspecto positivo é: não precisa de instituições internacionais, não precisa de burocracia, não está preocupado com isso, ele está preocupado é em estabelecer a paz o mais depressa possível. Isto para o início da paz, para o início do cessar-fogo, faz sentido. O problema é que isto também traz aspectos negativos, que é por não ter esse apoio das instituições internacionais, por não ter essa consolidação do direito internacional, depois de alcançado um cessar-fogo, nós não sabemos, nem na Ucrânia, nem em Gaza, com o que é que se parece um plano de paz duradouro ou até o estabelecimento de uma democracia em Gaza. E quando falo de Gaza, falo também da Cisjordânia, por exemplo. Portanto, se tem um aspecto positivo, que é esta ideia de que podemos fazer um plano de paz a todo o custo, muito rápido e eficiente e terminar com a guerra, que é o início das conversações, depois tem o aspecto negativo, que é essas negociações normalmente não se consubstanciam em nada. Por outro lado, é preciso olharmos para esta ideia de Donald Trump dentro das relações internacionais como revolucionária no mau sentido, em que agora temos uma arena internacional dividida em esferas de influência, e não queria entrar neste conflito, claro, mas daí também o interesse de Donald Trump na Venezuela. Mas essas esferas de influência baseiam-se num princípio que há muitos anos que não era o princípio balizador daquilo que são as relações entre países, que é o princípio transacional e económico. E Donald Trump, nisto, é muito mais claro que todos os outros presidentes americanos, que é estar interessado naquilo que lhe puder trazer alguns dividendos, algum benefício económico. Portanto, mesmo esta reunião que temos agora entre Netanyahu e Donald Trump, Donald Trump não estabelece a paz à borla, não há almoços grátis. Donald Trump estabelece a paz, sim, mas sempre com a perspectiva do que é que pode ganhar daí, o que é que pode advir daí.

Averigüemos o que nos traz o próximo ano. A si, Bernardo Valente, desejo-lhe uma boa entrada em 2026. Obrigado por ter estado conosco neste que foi o último Gabinete de Guerra do ano de 2025.