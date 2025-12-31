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E no último Gabinete de Guerra do ano recebemos o Coronel José do Carmo. Muito bom dia.

Bom dia. É uma honra estar aqui a fechar o ano do gabinete.

Agradeço a disponibilidade do Coronel José do Carmo. Vamos começar por esta notícia conhecida nas últimas horas. A Rússia alega ter mobilizado para a Bielorrússia a sua mais recente tecnologia nuclear. Esta manobra ou alegada manobra militar, ainda não confirmada, estará relacionada com a alegada tentativa de ataque à residência de Vladimir Putin, na cidade de Novgorod. Até que ponto são credíveis estas informações, Coronel José do Carmo?

É credível que a Rússia anda há uns tempos com a clara intenção de colocar mísseis, os Oreshnik, na Bielorrússia. Ou seja, esta questão do alegado ataque à residência de Putin, que não foi confirmada por ninguém, é verificável tecnicamente e ninguém confirmou isso, é claramente um pretexto para a Rússia continuar a sua intimidação, porque o Oreshnik está a cinco ou seis minutos de Bruxelas, de Europa. Tem a Europa toda ao alcance em 10 minutos. Portanto, é um míssil de alcance intermédio, daqueles que foram banidos na Europa, pelos tratados há muito tempo, mas que a Rússia obviamente continuou a construir e agora colocou ali como manobra intimidatória. No fundo, é para tentar mostrar ou tentar criar impressão aos europeus, a terrorizar, para que deixem de apoiar a Ucrânia e deixem de colocar-se detrás da Ucrânia e torpedear as intenções russas, que continuam a ser as mesmas, obviamente. É um míssil balístico, pode levar carga nuclear e pode levar carga convencional. E é só isso que é. A Rússia não tem muitos lançadores, será para dois ou três, neste momento, que se saiba. Mas é um míssil que se for lançado sobre uma cidade ou sobre um alvo remunerador, não há muitas hipóteses de interceptar, porque a trajetória é curta, a impressão dali é muito curta, e atingirá o alvo quase de certeza. Os Patriots podem de alguma maneira alcançá-lo, mas é preciso um bocado de sorte também.

É uma tentativa clara de dinamitar as negociações em curso. É isso, Coronel José do Carmo?

Sim, acho que todos percebemos isso. Toda a gente percebeu isso. À Rússia não interessa estas negociações, este plano não lhe interessa nada, porque este plano vai torpedear, vai colocar em causa todos os seus objetivos, apesar de conter algumas previsões que até não seriam más para a Rússia. Se ela estivesse interessada em parar a guerra. Mas não, a Rússia não quer parar a guerra e vai continuar nesta manobra de intimidação, de fazer crer que é imparável, tem poder fantástico, pode acabar com toda a gente. Porque percebe que isto intimida, sabe que os países europeus intimidam-se, os líderes europeus intimidam-se e não reagem, não agem preventivamente, reagem apenas à Rússia de uma forma que não é igual, é sempre abaixo do que a Rússia faz. Isso, enquanto um bullying, enquanto continuar no recreio a fazer isto, sem ninguém confrontar seriamente, vai continuar a fazer. É assim que vai ficar.

Sem o confrontar seriamente, esta alegada manobra militar de colocação de mísseis de médio alcance na Bielorrússia deve, na sua opinião, levar a Europa a reagir de forma mais musculada, ouviamente?

Neste momento, não há nenhum país da Europa que tenha mísseis balísticos de alcance intermédio. Não têm. Temos alguns de cruzeiro, os franceses lançados navios, mas são coisas mínimas. O problema é esse, a Europa não tem. Aliás, na Europa, nem ninguém na Europa, neste momento, nem os Estados Unidos têm mísseis balísticos desta dimensão. Foram todos banidos num tratado. Há uns anos, a Rússia instalou mísseis deste tipo, embora com outro nome, que era o SS20, por exemplo, instalou-os na Europa a apontar as capitais europeias, foi no fim da década de 80 do século passado. Os Estados Unidos contrapuseram, instalando na Europa mísseis Pershing, que tinham o mesmo alcance e portanto teria uma resposta equilibrada. Neste momento, não há. Portanto, neste momento a Rússia pode fazer estas manobras porque não há uma resposta ao mesmo nível. E não havendo, está a mostrar que tem uma arma que os outros neste momento não têm. É só isso.

Coronel José do Carmo, o ano fecha com o novo foco de tensão entre Taiwan e a China. Até que ponto é para levar a sério as manobras militares realizadas nos últimos dias nesta zona do mundo?

Muito a sério. Neste momento, a China está a treinar aquilo que de fato deverá fazer, que é um bloqueio total à ilha. Falou-se muitas vezes que a China atacará Taiwan, mas atacar Taiwan não é fácil. Taiwan é uma espécie de porto espinho. Também tem mísseis e armas capazes de atingir a China. E, portanto, o que a China deverá fazer, não sei se será desta vez, acho que não, não será ainda o caso, mas de qualquer maneira está a treinar a manobra. A China irá fazer de fato é isto, é um bloqueio completo à ilha, ou seja, não deixar entrar e sair nada. E para levar à asfixia. Não creio, não parece, não há indícios de que seja agora, embora haja quem tema que isto é um exercício e depois do que aconteceu na Rússia, do exercício passa-se para a ação sem linha bem definida. Eu não creio que vá acontecer agora, mas creio que é esta a estratégia que a China irá utilizar no momento em que decidir passar à ação. Será o bloqueio completo à ilha. E depois, contando ainda com este novo padrão internacional que é os Estados Unidos impõem a sua ordem No seu continente, no seu hemisfério, a Rússia impõe a sua ordem ou pelo menos parece estar autorizada a fazê-lo de uma forma quase implícita pela América no seu hemisfério ou na sua área de proximidade, e a China fará o mesmo. Parece-me que está-se a desenhar uma ordem deste tipo, que é a ordem dos fortes. E os líderes dos três principais países, das três principais potências militares, pelos vistos, estão de acordo com esta visão partilha. São homens fortes.

O que está a acontecer em Taiwan ou os acontecimentos em Taiwan poderão ser precipitados por um acidente, coronel José do Carmo?

Sim, eu creio que Taiwan não irá, obviamente, desencadear-

E acidente aqui entre aspas, obviamente.

Sim, um incidente. Nessas coisas é sempre assim, quando há muita pólvora junta, às vezes basta uma chispa. Agora, nem a China, nem Taiwan têm interesse numa guerra quente, digamos assim, porque uma guerra quente com os meios que estão ali reunidos e que Taiwan também tem... E lembre-se que agora a China usa isto como um pretexto também para pressionar, porque os Estados Unidos agora forneceram ou comprometeram-se a fornecer muito material, uns biliões de dólares em material a Taiwan. Material que torna Taiwan ainda mais difícil de conquistar ou pela via militar. E a China, no fundo, está a querer mostrar que tem meios para tornar isto difícil e tem meios para impor o seu poder quando quiser fazer. Quando a China o quiser fazer, sim, poderá desencadear um pequeno incidente ou poderá fazê-lo sem incidentes. Mas eu também não creio que vá por aí. A China tem um exército grande, forte, umas Forças Armadas muito poderosas, cada vez mais poderosas, mas ainda não estão testadas em combate. E atacar uma ilha como aquela e desembarcar ali não é uma coisa fácil. Por muito poder que se tenha, não é uma coisa fácil. Aquilo é um porco-espinho armado até aos dentes. Não é muito fácil para a China. A China preferirá, obviamente, com uma estratégia chinesa desde sempre, Sun Tzu e tal, preferirá obviamente que aquilo caia maduro. Será provavelmente com um cerco deste tipo, um bloqueio a toda a volta da ilha.

Coronel José do Carmo, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Gabinete de Guerra. Votos de um feliz 2026. Muito obrigado.

O mesmo para si. Obrigado.

Obrigado.