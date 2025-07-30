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Gabinete de Guerra hoje com a análise de Miguel Baumgartner, especialista em Relações Internacionais. Olá Miguel, bom dia, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Olá, Maria João, muito bom dia.

Bom dia. Trump lançou o novo ultimato a Putin, diz que será a 8 de agosto que poderá aplicar sanções à Rússia, caso Moscovo não entre em negociações para terminar com a guerra. Miguel, qual poderá ser a reação do Kremlin, que já disse ter tomado nota desta nova data? Mais uma reunião em Istambul para calar Donald Trump?

Donald Trump brinda-nos sempre com essas alterações em absolutamente tudo aquilo que diz, o que de alguma forma tira sempre credibilidade à própria posição do presidente dos Estados Unidos. O que Donald Trump precisa é de alguma coisa que possa acontecer neste conflito.

Mais concreta.

Exato, mais concreta. Nós vamos ter que nos lembrar que logo antes, quer durante a campanha, quer logo após ter iniciado este segundo mandato, disse-nos que isto seria resolvido em dias, em horas, por causa da sua excelente relação com o presidente Putin. E depois isto não aconteceu. A partir do momento do telefonema de 3 de julho, em que é Putin que se afasta completamente de Trump e o deixa de lado da própria ideia de solução para a Ucrânia, quer na questão das negociações, quer mesmo naquilo que poderia ser um possível cessar-fogo, Trump tem vindo a tentar marcar a agenda e tem vindo a tentar impor à Rússia uma data. Primeiro, foram 60 dias, porque Trump ficou calado nos primeiros 10, depois vem falar dos 50 dias e como o que saiu de Istambul foi uma mão cheia de nada, Trump tenta agora lançar novamente, marcar a agenda. Neste período de silly season e vem falar outra vez de 10, 12 dias. O que são esses 10, 12 dias? Qual é a diferença desses dias para aquilo que já nos foi imposto? Donald Trump sabe que impor estas tarifas e estas sanções adicionais, embora o Kremlin até já tenha afirmado que continuará a ofensiva militar, porque tanto o Kremlin como o próprio Donald Trump sabem que vai ter grandes dificuldades de impor estas sanções. E vai ter dificuldades por dois pontos que são muito importantes. Primeiro, a falta de coragem não só da Europa ao aplicar estas sanções adicionais, porque muitas dessas sanções adicionais teriam que ser aplicadas também à Europa, porque parte dos países europeus continuam a comprar os hidrocarbonetos que vêm da Rússia. E depois é a questão da China. Quem é que neste momento vai ter condições de impor estas sanções adicionais à China? Sabendo que sabemos hoje que a China está completamente ao lado da Rússia, mas é um grande parceiro também global, quer dos Estados Unidos, quer da Europa. Dos Estados Unidos, a China é, neste momento, o país que possui a maior parte da dívida dos Estados Unidos, portanto, tem um grande peso sobre os Estados Unidos. E em relação à Europa, a Europa continua a precisar, depois deste acordo trágico que assinou com os Estados Unidos das tarifas, continua a precisar desse mercado. E será muito difícil essas sanções adicionais. Não esquecer, Maria João, a questão do Sul global e dos BRICS, que já vieram dizer também que se querem afastar da utilização do dólar, utilizando uma moeda comum para as suas transações, até a possibilidade da criação de um sistema adicional ao sistema Swift. Tudo isto vai dificultar a aplicação de sanções. Donald Trump sabe isso, mas continua para dentro de portas, principalmente para dentro de portas, principalmente para a questão do movimento MAGA. Veja-se que J.D. Vance não tem falado, não tem aparecido. Donald Trump está a perder um certo apoio no movimento MAGA, nomeadamente na ala ultraconservadora, que vê grandes concessões por parte dos Estados Unidos no exterior, apesar destes ganhos, quer da Europa em comprar todo o material militar aos Estados Unidos, que depois vai entregar à Ucrânia, quer mesmo até agora este acordo, mas que na questão substancial não há uma vitória internacional. Não há uma vitória internacional em Gaza, continuamos na situação em que estamos e não há uma vitória internacional na Rússia. Todo aquele ímpeto quase reformista internacional que Donald Trump nos apresentou logo no início do seu mandato cai por terra. E Donald Trump tem esta necessidade de impor datas.

Marcar a agenda, como disse.

Exato, mas não vai ter o impacto que ele gostaria que tivesse.

Entretanto, depois da reunião com Donald Trump, o primeiro-ministro do Reino Unido convocou o Conselho de Ministros restrito para discutir a paz em Gaza. Keir Starmer diz que vai reconhecer a Palestina em setembro caso Israel não assine um cessar-fogo até lá. Netanyahu diz que a teimosia do Hamas é o grande obstáculo a um acordo. Miguel, o cerco está cada vez mais apertado para Israel. O que podemos esperar nos próximos tempos?

O cerco está mesmo apertado para Israel porque a barbaridade que acontece em Israel já não é possível justificar. E se sim, se partimos do ponto de princípio de que realmente houve o ataque terrorista a 7 de outubro e portanto isso não se pode negar e não se pode de alguma forma esquecer isso, mas hoje já não se consegue justificar mais. Porque hoje nós não estamos mais a falar só da questão do Hamas, estamos a falar de um povo. E estamos a falar numa situação em que Se não quisermos utilizar a palavra genocídio, porque algumas pessoas não a querem utilizar, porque acham muito forte, então nós poderemos pelo menos falar de uma questão humanitária gravíssima que passou todas as fronteiras. Quer Macron a tentar marcar o passo da Europa, que não conseguiu, porque depois a Alemanha continua a assobiar para o lado nesta questão, quer Keir Starmer, querem fazer duas coisas. Macron, que também esteve nesta conferência que houve nos Estados Unidos, onde se tentou, de alguma forma, criar a possível solução dos dois Estados. Esta conferência foi copresidida, curiosamente, pela Arábia Saudita. Israel e os Estados Unidos boicotaram o evento, rejeitando até a sua legitimidade e a posição sobre os dois Estados. Mas a ideia, o que é que nós podemos esperar? É a comunidade internacional continuar a fazer este peso. Primeiro, tentando marcar uma posição diplomática aqui. A Europa já poderia ter até aplicado sanções ou ter suspendido o acordo de associação de Israel. Não o fez, porque neste caso, como eu disse há pouco, a Alemanha tem imenso peso e a Alemanha tem um problema histórico com Israel e que não quer, de alguma forma, criar aqui um problema novamente. O que, na minha opinião, não faz absolutamente sentido nenhum. Nós temos que separar e a Alemanha tem que virar a questão da página da Segunda Guerra Mundial com Israel e nós estamos a falar de coisas completamente diferentes.

Mas Miguel, não é curiosa a posição de Keir Starmer depois de ter reunido com Trump, a quem agradeceu muito pelo que tem feito pela paz em Gaza?

Claro, eu creio que sim. Os Estados Unidos não podem puxar o tapete a Israel, porque é o grande apoio de Israel e de alguma forma, neste mundo partido em dois blocos, como nós o temos agora, também Israel tem essa parceria com os Estados Unidos. E portanto, possivelmente o que poderá ter acontecido é Trump pedir a Keir Starmer para ser ele, de alguma forma, mais um país a levantar esta questão do reconhecimento do Estado da Palestina, que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que reconhecer, porque se nós não tivermos esse passo diplomático significativo com a criação dos dois Estados, a pergunta é a seguinte: vai o mundo negociar com quem? Continuamos a negociar com o Hamas, que é uma entidade terrorista que nós conhecemos, ou nós vamos criar, digamos assim, até um comitê de transição sob os auspícios da Autoridade Palestiniana? Sim, nós sabemos que está enveredar em questões de corrupção, nós sabemos que Mahmoud Abbas está com 90 anos, tudo isso é verdade, mas mesmo assim é preferível haver essa negociação e é preferível que Donald Trump até tenha pedido a Keir Starmer e depois até de ter visto a posição por parte de Macron, de que este forcing diplomático e principalmente destes países que são parceiros importantes de Israel, o fazerem naquilo que será a Assembleia das Nações Unidas em setembro, porque Donald Trump tem esta dificuldade de o fazer por causa da ligação que os Estados Unidos têm e também daquilo que tem sido a posição dos Estados Unidos em relação ao Irão. E portanto, o que nós vamos ver, acredito, é continuar este ponto de pressão. Agora, veja, um ponto aqui importante.

Só para concluir, Miguel, por favor.

Mesmo para concluir, como é que o governo de Israel, que também está preso por arames, porque nós sabemos que aquilo é uma coligação em que temos uma ala ultraconservadora e ultraradical religiosa que apoia Netanyahu e que não vai aceitar de maneira nenhuma, primeiro, que se parta para uma negociação da possibilidade de reconhecer o Estado da Palestina e muito menos quer que Netanyahu pare com esta intervenção militar e espera que o IDF possa realmente entrar em Gaza e ocupar Gaza completamente.

Miguel Baumgartner, muito obrigada pela sua análise. É um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada, um bom dia.

Obrigado, Maria João. Bom trabalho. Obrigado, adeus.