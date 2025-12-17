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Gabinete de Guerra na Rádio Observador, espaço para olharmos para os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. Hoje temos conosco Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais no ISCSP. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco em estúdio. Começamos pela guerra na Ucrânia, como tem sido habitual. As autoridades russas admitiram hoje que os anseios do Kremlin não terminam na ocupação do território ucraniano. A Rússia assume que também quer a capitulação de Kiev e que o próprio povo ucraniano perceba que é russo. É isto que nós podemos ler hoje na imprensa. A ser verdade, isto é uma confirmação que, de alguma maneira, Vladimir Putin gostaria idealmente de voltar a ter uma União Soviética, cujo fim foi um dos seus maiores desgostos quando era um agente do KGB.

Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Parece-me que isto é prova cabal que aqueles 28 pontos do plano que eventualmente foram estabelecidos em Anchorage na altura, são exatamente aqueles que foram transpostos para um mês atrás e Putin não cedeu um milímetro em nenhum desses pontos. Portanto, continuamos aqui em negociações longas e duradouras, mas a verdade é que essas negociações longas e duradouras, no final, esvaziam-se nesta intenção de Putin de querer, não sei se uma União Soviética ou até um império russo da Catarina, a Grande. Quer ter acesso aos mares, sabemos que sim, quer fazer capitular o povo ucraniano. Povo ucraniano esse que, por exemplo, mesmo Zelensky, isto para explicar por que o povo também tem ali uma tendência natural para a Rússia, o povo ucraniano, principalmente no flanco leste. Zelensky, antes de começar o conflito, só falava russo em aparições públicas. Portanto, há ali uma proximidade, proximidade essa que Putin achou que conseguiria explorar mesmo dentro da Ucrânia. Infelizmente para ele, felizmente para os ucranianos, acabou por se deparar com uma força ucraniana que começou, do ponto de vista militar, com meios muito rudimentares e neste momento, ainda ontem acabou de atacar um submarino, o projeto 600 de Vladimir Putin, através de drones subaquáticos. Portanto, a Ucrânia em quatro anos estabeleceu um precedente quase inédito do ponto de vista do desenvolvimento de armamento, principalmente deste armamento de motricidade fina como são os drones. Agora, não deixa de ser preocupante que Vladimir Putin continue a insistir nesta ideia de uma futura União Soviética ou um futuro império russo, principalmente porque conseguiu fazê-lo, como sabemos, na Geórgia, na Abcásia e na Ossétia, em que através dessas duas localizações, dessas duas regiões, conseguiu ter acesso ao Mar Negro a partir da Geórgia e fará o mesmo nos portos ucranianos e tentará, porque como já disse aqui antes, Vladimir Putin, o Kremlin, primeiro, o Kremlin não morre quando morrer Putin, portanto, há ali muitos hardliners que continuam esta investida de Putin.

Alguns até mais duros do que o próprio Putin.

Claro que sim, tal igual como os Estados Unidos também têm alguns mais duros do que Trump na sua administração e os próprios ucranianos também o têm. E não me parece que Putin vá parar porque não está disposto a capitular, irá lutar até o último homem, provavelmente, é o que me parece. Será sempre mais difícil fazer capitular o último homem da Rússia do que o último homem da Ucrânia, exatamente porque estamos a falar de diferenças demográficas significativas.

Mas estas ambições colocam em causa a permanência em vigor de qualquer acordo de paz, mesmo que ele seja alcançado? Ou seja, mesmo que esse pacto possa vir a ser estabelecido, vai durar quanto tempo se a Rússia tem estas ambições, não é?

Claro, porque se congelarmos o conflito aqui, primeiro é muito difícil, falando de congelar o conflito e como é que podemos estabelecer aqui uma paz minimamente duradoura ou uma paz justa, como se tem falado. Congelar o conflito é difícil porque a linha de congelamento do conflito é muito dúbia neste momento, porque a Rússia tem aquela estratégia de infiltração, de enviar cinco, seis homens para uma localização, depois envia mais cinco ou seis para outra localização ligeiramente diferente, para ir tentando desmembrar o exército ucraniano e depois aí fazer as suas entradas rompando. Portanto, é sempre difícil por aí também estabelecer onde é que se encontra a linha neste momento. Se forem aqueles 80%, 20% do Donbass, como se fala agora, a verdade é que primeiro, abre-se um precedente gravíssimo do ponto de vista do direito internacional, porque estamos a favorecer o agressor, estamos a dar, ainda por cima, o Donbass, um complexo industrial e militar, ao agressor, que para o direito internacional, abre aqui um precedente que legitima uma atividade de Putin nos próximos cinco, 10 anos, ou neste caso do Kremlin, para que vá tentar Kiev e para que vá tentar depois ali os países do Báltico que veem esta ameaça de forma completamente diferente daquela que nós vemos.

Os Estados Unidos agora estão até a preparar um pacote de sanções à Rússia, um pacote adicional para aplicar à infraestrutura energética da Rússia, caso Putin não aceite um plano de paz. Pergunta-se se estas ameaças norte-americanas ainda surtem algum efeito junto do Kremlin.

Agora a tentativa, tanto dos Estados europeus como dos Estados Unidos, é procurar essa ideia de pelo mercado energético, vamos conseguir fazê-los capitular. Ora bem, o mercado energético europeu tem um problema à partida, que é nós não temos uma solução. Ou seja, podemos realmente deixar de importar o gás russo, petróleo russo até 2027, mas depois precisamos de encontrar outros parceiros. Se esses outros parceiros forem, por exemplo, a Índia, não adianta de nada. Por quê? Porque a Rússia está a vender à Índia e nós vamos comprar à Índia ainda mais caro. Portanto, estamos a beneficiar não só o esforço de guerra russo, mas saímos prejudicados porque vamos ainda comprar mais caro à Índia. Os Estados Unidos, o que é que estão a tentar fazer? Chega o inverno, sabem que o inverno é sempre um processo penoso, ou é sempre um período penoso, principalmente do ponto de vista energético, principalmente também naquela região, obviamente. E o que os Estados Unidos tentam fazer? Tentam agora impor essas sanções, só que enquanto tentam impor essas sanções, ainda há cinco ou seis dias, saiu um plano estruturado, foi o chamado leak, um plano estruturado dos Estados Unidos para, através das suas empresas, conseguirem reconstruir todo o setor energético da Rússia no pós-guerra E isso incluiria aqueles ativos russos que se vem falar muito que estão congelados na Bélgica neste momento. Enquanto Donald Trump vem à arena internacional dizer que sim, que vai impor sanções, por outro lado, faz exatamente o oposto dentro da sua administração e vai lançando estes documentos que são preocupantes.

Está a tirar com uma mão e a dar com a outra.

Exato. Que são preocupantes para todos os parceiros europeus, porque já se percebeu que mesmo em questão de reparações de guerra, por exemplo, não vai ser uma coisa fácil de resolver e além de não ser fácil, há a possibilidade ainda de serem os países europeus, aliados europeus, a própria Ucrânia, a pagar qualquer coisa à Rússia, que parece bizarro neste momento, mas tendo em conta esta volatilidade e o esvaziamento também do direito internacional e o papel dos Estados Unidos que não ajuda por ser também muito volátil, há a possibilidade de de repente os europeus saírem também prejudicados deste conflito, não só do ponto de vista de estarem a perder território, mas também do ponto de vista económico e energético.

Temos ainda uns instantes para falar no Médio Oriente, principalmente esta notícia que tem estado na ordem do dia, o ataque em Sydney. Este atacante foi formalmente acusado de perto de 60 crimes, incluindo de homicídio e de terrorismo. Foi um dos atiradores que levou a cabo este ataque terrorista e antissemita contra uma celebração do Hanukkah em Sydney. Este tipo de ataques podem prejudicar os esforços de paz no Médio Oriente, em particular aqui no que toca, por exemplo, à Faixa de Gaza?

Não sei se podem, de alguma forma, magoar esses esforços de paz, até porque os esforços de paz neste momento ainda são muito rudimentares. Enquanto não se decidir que comissão transitória de paz é aquela liderada supostamente por Donald Trump, será muito difícil termos um processo de paz, porque não sabemos quais são as nações que realmente Israel aceita que esteja no território e o próprio Hamas aceita que esteja no território.

Nomeadamente no que toca à solução dos dois Estados, que Benjamin Netanyahu tem estado sempre a negar. Isto pode ter alguma influência no discurso de Israel?

Claro, irá extremar o discurso, obviamente, porque há aqui esta percepção, e é uma percepção que não vem de agora, é uma percepção que vem principalmente também do fenômeno do Holocausto, que é esta ideia de que o antissemitismo está espalhado pelo mundo. Não é só no flanco oriental, não é só no Médio Oriente, é também no mundo ocidental que existe este antissemitismo. E isto aconteceu num dos países que também é um dos corações do mundo ocidental, e a Austrália, ao ter este ataque antissemita, agora a tentativa será sempre de se desculpabilizarem no sentido de "é um ato isolado". Sim, é um ato isolado, mas revela aqui uma tendência subjacente muito forte, que por um lado, é o crescimento do antissemitismo e, por outro lado, também o crescimento da islamofobia. Enquanto isto vai acontecendo, o conflito se vai desenvolvendo em Gaza, também vão crescendo estes dois polos, completamente antagônicos e que magoam as nossas próprias sociedades ocidentais, neste caso, porque vamos ter que colocar, a certo ponto, em cima da mesa uma discussão que é a discussão entre liberdade e segurança. E aqui falamos mesmo de liberdade religiosa e segurança. E este debate, estamos a tentar evitar e a tentar empurrar com a barriga este debate, mas terá que ser tido eventualmente, porque corremos o risco de daqui a cinco, 10 anos, se o conflito no Médio Oriente continuar, se nas redes sociais também continuarmos com este espírito aguerrido e polarizador, corremos o risco de daqui a cinco, 10 anos, não estarmos a falar de um ataque em Sydney, mas estarmos a falar de 5, 10, 20, 30 ataques no coração do mundo ocidental, porque é normal que seja multicultural, que tenha vários credos religiosos dentro de si, como a Europa tem, como a Austrália tem. No entanto, não acautelamos necessariamente esta situação num espírito de guerra. E o que estamos a fazer agora é tentar encontrar os mecanismos durante a guerra, durante o conflito, para mitigar também esta polarização que cresce muito nas redes sociais e os líderes europeus, na Austrália também não conseguiram resolver. Há um problema aqui, um vazio grande, que é esta polarização que vai entrando, que ninguém percebe como é que entra, muitas vezes por Telegram, sítios muito escuros da internet e da dark web, onde se compram também este tipo de armamento. E o problema é que não há uma administração pública capaz para saber lidar com este fenômeno que vai cavalgando.

Berdardo Valente, muito obrigada por ter estado aqui conosco em mais um "Gabinete de Guerra" que volta amanhã de manhã, nas manhãs 360.

Obrigado, boa noite.