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Bom dia, eu sou a Teresa Freire. Comigo está o jornalista Martim Madeira. Vamos partir para a crônica do jogo entre o Paraguai e a Austrália do grupo D. Martim, como é que correu este jogo?

Não quero ser mau, mas foi um aborrecimento total. Um jogo que foi pouco mexido, parecia que nenhuma das duas equipas queria ganhar o jogo, estavam confortáveis com o empate, passavam de qualquer maneira as duas para a próxima fase, se fossem em segundo ou em terceiro lugar. Também dizer que essa forma de estar e essa confortabilidade que tinham, tinha a ver com o fato de tanto o segundo lugar como o terceiro não apanharem ninguém. Quer dizer, o terceiro apanha a Alemanha e portanto o Paraguai tentou dar um pouquinho mais de luta no final por causa disso, não queria apanhar a Alemanha na próxima fase. Já a Austrália está mais confortável, pode apanhar uma equipa no papel mais fácil, mas mesmo assim melhor do que a Austrália seria o Irã, o Egito, a Bélgica ou a Nova Zelândia. Aqui um jogo um pouquinho parado, não muitas oportunidades pros dois lados, algumas defesas por parte dos guarda-redes, mas nada de especial. Um jogo bastante físico, muito aguerrido, muita garra das duas equipas, uma equipa sul-americana com muita garra. Os australianos também normalmente têm muita garra porque sabem que têm pouca qualidade, então geralmente têm jogadores muito físicos, muito altos, apostam muito nas bolas paradas e isso acabou por não resultar pra Austrália e também pro Paraguai. Apostaram muito nos remates de longe, como também fizeram contra a Turquia, que foi assim que marcaram o gol e também não resultou. Um jogo muito físico, um dos jogadores até acabou por partir a cabeça e sair com sangue e depois teve que ligar a cabeça. Só pra mostrar a fisicalidade deste jogo. Um jogo muito físico que nenhuma das duas equipas pareceu querer ganhar.

Vamos então às notas. Começamos pela pérola, quem é que foi pra ti o melhor?

Pra mim, o melhor jogador em campo e o jogador que também foi nomeado o melhor em campo, foi o guarda-redes do Paraguai. Orlando Gil, de fato, fez uma boa partida, fez algumas defesas que foram importantes para impedir a Austrália de marcar. Fez pelo menos cinco defesas em cinco remates à baliza da Austrália, os cinco foram defendidos por Orlando Gil. Normalmente, um guarda-redes quando faz mais de três defesas já é um bom jogo e Orlando Gil, de fato, teve um jogo bom porque impediu que a Austrália marcasse. A Austrália esteve por cima do Paraguai durante muito tempo, esteve mais tempo à procura do gol do que o Paraguai, o que deveria ter sido ao contrário, porque o Paraguai estava em terceiro. Mas a Austrália procurou marcar mais do que o Paraguai, mas Orlando Gil não deixou.

E quanto ao joker, o que foi improvável neste jogo?

A exibição de Galarza. Galarza no jogo anterior contra a Turquia marcou o gol aos dois minutos de jogo com remate fora da área e hoje também esteve muito sólido. O extremo esquerdo desta equipa, este médio esquerdo, extremo esquerdo, que tem uma posição na esquerda muito proeminente, faz uma espécie de papel defensivo muito forte no lado esquerdo, depois está sempre a ir buscar as costas dos adversários, às vezes entra por dentro, outras vezes vai por fora. É um jogador que tem um muito bom remate de fora da área e também tentou usufruir dessa valência que tem. Teve alguns cruzamentos precisos, passes no meio-campo adversário, por exemplo, fez 21 e acertou 18. No meio-campo teve uma taxa de passes de 100% em 20, acertou 20 e depois também nos remates fez alguns, mas acabou por não conseguir marcar como marcou contra a Turquia. Pra mim foi uma joker.

E agora temos a sentença, o que é que fica deste jogo?

Fica que o Paraguai passa em terceiro lugar, a Austrália vai passar em segundo. A Austrália que vai ter mais facilidade, vai apanhar uma equipa teoricamente mais fraca, que é capaz de ser melhor do que a Austrália, mas teoricamente mais fraca do que a que o Paraguai vai apanhar. Parece-me que o Paraguai vai ser eliminado nas eliminatórias, portanto na próxima fase o Paraguai vai enfrentar a Alemanha. E se a Alemanha no primeiro jogo deu 7 a 1, eu tenho medo do que o Paraguai vai apanhar.

E fechamos com a mentira, o que é que deveria ter acontecido, mas não aconteceu?

Nenhuma das duas quis ganhar. Esperava-se que pelo menos o Paraguai, estando em terceiro, quisesse ir à procura do resultado e tentar ganhar e tentar marcar um gol, mas com esta nova regra, esta nova bênção dos melhores terceiros, o Paraguai ficou confortável e decidiu: "bem, não preciso de ganhar, vou passar de qualquer maneira". Com esta forma confortável de passar em terceiro, o Paraguai deveria querer pelo menos ganhar e acabou por não querer. E este empate mostrou isso. Está entre as duas equipas, nenhuma delas quis ganhar.

O jornalista Martim Madeira com a crônica do jogo entre o Paraguai e a Austrália do grupo D.