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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Está dominado o incêndio de Setúbal. O fogo teve origem numa viatura e alastrou-se depois a uma zona de mato. À Agência Lusa, fonte da Proteção Civil diz que o incêndio foi dado como dominado à 01:00. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o fogo causou 10 feridos ligeiros, oito bombeiros e dois civis. Além dos feridos, este incêndio chegou a obrigar a evacuação de 25 habitações. Um total de 60 pessoas foram retiradas de casa, ainda que por precaução. Mais acima no mapa, está em curso o incêndio de Vouzela, em Viseu. Este é um incêndio que lavra há quase 48 horas. Deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela e propagou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda, em Tondela. O incêndio foi, no entanto, circunscrito e a A25 esteve cortada entre os nós de Vouzela e Reigoso. Foi reaberta ainda antes da meia-noite. Informação confirmada pela Proteção Civil e pela GNR de Viseu à Agência Lusa. No incêndio de Vouzela, nove pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau e um outro de 34, com traumatismo craniano, após uma queda de uma carrinha que transportava água para o combate ao fogo. Ambos foram transportados de helicóptero pelo INEM para hospitais da região. O líder do CHEGA pede ao primeiro-ministro que aprenda com os erros do ano passado na gestão dos fogos rurais. O apelo de André Ventura, numa conferência em Lisboa, organizada pelo grupo político Patriotas pela Europa. O líder do CHEGA critica a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa época crítica de incêndios no país.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

Já sobre Portugal ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas mal feitas. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões centro e sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre, na conferência de imprensa da Proteção Civil ao início da noite desta sexta-feira. No norte, o estado de prontidão também aumentou do nível dois para o nível três. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana pede maior rigor e responsabilidade aos responsáveis políticos, após as acusações de eleitoralismo feitas pelo líder do Partido Socialista. José Luís Carneiro acusou o governo de estar a guardar casas prontas para entregar apenas num futuro ciclo eleitoral, durante uma visita a 10 moradias em Azenheira dos Barros, no Conselho de Grândola. O líder socialista afirmou que os imóveis estão concluídos há dois anos e aguardam função social. Em resposta, o IHRU esclarece que as casas em questão não se destinam à habitação permanente, ao contrário do que foi alegado. Estes alojamentos integram a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e servem para acolher de forma transitória pessoas em situação de vulnerabilidade, como vítimas de violência doméstica, de tráfico humano ou pessoas em condição de sem-abrigo. O instituto público sublinha ainda que a entrada em funcionamento destas habitações depende de certificação da Segurança Social e da existência de uma entidade gestora. Esta resposta do IHRU está em linha com as justificações da Secretária de Estado da Ação Social, que classificou as acusações do PS como completamente infundadas. Na atualidade internacional, o Supremo Tribunal Federal do Brasil estendeu a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da defesa do antigo presidente brasileiro, Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022, cumpre prisão domiciliar desde março, na sequência de problemas de saúde. O tribunal considerou que continuam a existir razões humanitárias para manter a medida, sem fixar novo prazo para a revisão da decisão. Na mesma determinação, o STF ordenou ainda a apreensão das armas de fogo registadas em nome de Bolsonaro e dá 48 horas ao antigo presidente do Brasil para entregar o armamento pessoal Na Venezuela, subiu para 2645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12.600 feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta também que cerca de 15 mil pessoas ficaram desalojadas. Quanto ao número de desaparecidos, os dados continuam incertos. As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar um balanço oficial, mas as Nações Unidas estimam que o número de pessoas desaparecidas ronde as 50 mil. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu, nesta sexta-feira, para 89, segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há ainda a registar 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. No Mundial, a Colômbia é a última equipa qualificada para os oitavos de final do Mundial de Futebol. Os sul-americanos eliminaram o Ghana, de Carlos Queiroz, por 1 x 0. Está assim concluída a ronda dos 16 avos de final da competição. Estão apuradas as 16 seleções sobreviventes do mata-mata. Quanto ao quadro da próxima fase, já hoje, pelas 18h, jogam Canadá e Marrocos. Mais tarde, às 22h, Paraguai e França medem forças. Ainda nos oitavos de final, haverá Brasil, Noruega, México, Inglaterra, o jogo de Portugal e Espanha, então às 20h de segunda-feira, Estados Unidos, Bélgica e Argentina e Egito e, por fim, o jogo entre a Suíça e a Colômbia, que carimbou hoje a passagem a essa segunda fase. A fechar este jornal das 17h. Ouvimos Taylor Swift porque Taylor Swift e Travis Kelce já deram o nó. A superestrela da música pop e o jogador do Kansas City Chiefs casaram-se esta sexta-feira, numa cerimônia realizada no Madison Square Garden, em Nova York. O casamento foi oficializado pelo humorista e amigo do casal, Adam Sandler. Tanto a noiva como o noivo não tiveram damas de honor nem padrinhos. Em vez disso, o irmão de Taylor Swift, Austin Swift, foi o padrinho da cantora e Jason Kelce foi o padrinho de Travis. Depois de o casal ter sido oficialmente declarado marido e mulher, os ecrãs gigantes no exterior da arena exibiram a notícia: "Just and T casaram-se". Ponto final neste jornal das 17h. Temos ainda tempo para ouvir um cadinho de Taylor Swift, antes de ouvirmos a repetição do Contracorrente desta sexta-feira aqui na Rádio Observador.