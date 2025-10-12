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É uma hora. As notícias com Matilde Malva Sabino.

Boa noite. O Presidente da República entende que não vale a pena fazer uma questão diplomática da passagem dos aviões militares com destino a Israel pela base das Lajes, nos Açores. A 23 de abril, três aeronaves F-35, vendidas pelos Estados Unidos a Israel, fizeram escala na base de Lajes, sem conhecimento prévio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Marcelo Rebelo de Sousa considera que está esclarecido sobre o que aconteceu e diz que não é motivo para elevar o assunto a uma questão diplomática.

Eu acho que ou se tratava de aviões já israelitas, e era preciso uma autorização específica para passarem, ou eram americanos, e aí o deferimento está certo. Depois pode-se discutir como é que a administração americana apresentou a questão. Falou que era para dar aos israelitas ou não falou, disse só que era passagem ou que ia para Israel. Bom, eu acho que não vale a pena fazer disso uma questão diplomática.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações esta noite de sábado à RTP3, à margem do jogo de qualificação para o Mundial de Futebol 2026, entre Portugal e a Irlanda. Questionado sobre se vai pedir explicações ao governo, o chefe de Estado respondeu que não. É dia de eleições autárquicas em Portugal. São mais de nove milhões de eleitores que vão escolher os órgãos dirigentes de mais de 300 câmaras e assembleias municipais e ainda mais de 3200 assembleias de freguesia. O Presidente da República apela ao voto e utiliza os fundos europeus como razão adicional. Marcelo Rebelo de Sousa falou na Sala das Bicas, no Palácio de Belém, para dizer que não votar nestas eleições é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. O chefe de Estado sublinha a importância de os autarcas aproveitarem os fundos de Bruxelas. Depois de descrever a campanha como intensa e civilizada, o Presidente da República afirma que os próximos anos vão ser fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda ainda o próprio percurso político para sublinhar a importância do poder local para o futuro da democracia.

Autarca como fui durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como que um edifício sem alicerces, é como que uma árvore sem raízes, é como que um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

O Presidente da República, na última mensagem de apelo ao voto nas autárquicas enquanto chefe de Estado. Foi a terceira vez que o fez, depois de 2017 e 2021. Este domingo pode votar das 08h até às 19h. Vai receber três boletins de voto, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e ainda um terceiro para a Assembleia de Freguesias. Destaque para as 37 freguesias que vão escolher o executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes. São mais de 9,3 milhões os inscritos para estas eleições, de acordo com a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A Rádio Observador vai acompanhar todas as incidências deste dia, de manhã à noite, sobretudo a partir das 18h, em permanência, com uma emissão especial que vai arrastar, certamente, noite dentro. No desporto, Portugal ainda teve de suar, mas venceu a República da Irlanda por 1x0. Valeu o gol de Rúben Neves no primeiro jogo da seleção nacional em solo português depois da morte de Diogo Jota. Golo com direito a dedicatória especial, o médio português, que agora utiliza a camisola 21, em homenagem ao antigo colega e amigo, foi decisivo ao responder de cabeça ao cruzamento de Francisco Trincão, já para lá dos 90 minutos. Uma partida que ficou marcada pela grande penalidade desperdiçada por Cristiano Ronaldo. O número sete português atirou para o meio e permitiu a defesa com o pé do guarda-redes irlandês. Portugal aproveitou a derrota da Arménia com a Hungria e pôde carimbar o apuramento para o Mundial já na próxima terça-feira, em caso de vitória, precisamente contra os húngaros. No final do encontro, o selecionador nacional admitiu que Portugal já teve melhores dias e destacou o que esteve em falta na equipa portuguesa.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o gol mais cedo.

Roberto Martínez, à RTP, no final do jogo, confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a lesão. Também em declarações à RTP, o autor do gol, Rúben Neves, recordou Diogo Jota e sublinhou a importância do triunfo.

Foi um gol com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um pouquinho do que era o Diogo Jota. Foi o que fizemos hoje: muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Rúben Neves, no final deste Portugal 1x0 Irlanda. Nos outros jogos europeus de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e que decorreram à mesma hora, destaque para a goleada da Turquia fora de casa contra a Bulgária por 6x1. No mesmo grupo, a Espanha venceu a Geórgia por 2x0, a Itália foi à Estónia vencer por 3x1 e ainda a Albânia, que derrotou a Sérvia em Belgrado por 1x0. Na Ásia, a seleção de Omã, orientada pelo português Carlos Queiroz, perdeu fora com os Emirados Árabes Unidos por 2x1. O gol do ex-Benfica, Caio Lucas, foi decisivo. Depois do empate frente ao Catar, Omã continua sem pontuar nesta última fase de apuramento antes do Mundial. Carlos Queiroz procura no quinto Mundial que lidera, depois de um com a África do Sul, um com Portugal e ainda dois com o Irã. Na atualidade internacional, o Hamas vai começar a libertar os reféns israelitas na manhã de segunda-feira, mas confirma que não participa na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A garantia foi deixada por um dirigente do grupo islâmico em entrevista à AFP. Osama Badran diz que o Hamas vai ser representado pelos dois mediadores do Catar e do Egito. O dirigente islâmico abriu o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz. Diz que vão ser mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza. Antes disso, referiu que estava fora de questão qualquer desmilitarização do Hamas. Na análise a esta decisão, o especialista em relações internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. À Rádio Observador, refere que esta ausência pode indicar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo, que não seja recuperarem os prisioneiros. Portanto, isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada neste momento. É um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira Coutinho, em declarações à Rádio Observador. Entretanto, o Hamas já confirmou que a libertação dos reféns israelitas começa na segunda-feira de manhã. Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2 mil detidos palestinianos. Para segunda-feira, é também certo que mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se no Egito para debater o processo de paz em Gaza. Donald Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer são presenças já confirmadas, assim como António Guterres. Recordamos o tema da frota humanitária interceptada antes da chegada à Faixa de Gaza. A atriz Sofia Aparício, que fazia parte da frota, deixa críticas à falta de apoio do governo português. Em entrevista à CNN Portugal, Sofia Aparício admite que vai pagar a conta ao Estado pelos custos de repatriamento de Israel para Portugal. Ainda assim, a atriz aponta o dedo ao executivo pelo pedido de pagamento. Diz que foi um ataque político contra Mariana Mortágua. Sofia Aparício queria que o executivo enviasse a conta para Tel Aviv.

Eu sou uma mera cidadã eleitora e eu confesso que esta maneira de fazer política, de baixar o nível ao máximo, enoja-me. Além disso, eu não fui para Israel de livre vontade, o meu destino era Gaza. Eu fui sequestrada e levada contra a minha vontade pelas forças terroristas de Israel para Israel. Portanto, eles cometeram dois crimes: sequestro e a interceção dos nossos barcos em águas internacionais. O mínimo, nem que fosse um gesto simbólico, era o nosso governo mandar a conta para Israel.

A atriz Sofia Aparício, em entrevista à CNN Portugal, recusa medos ou arrependimentos e diz que o governo português falhou no essencial: proteger cidadãos que foram sequestrados por Israel. Palavras de Sofia Aparício. A Ucrânia anunciou novas sanções a oito pessoas e 14 entidades que apoiam a máquina militar russa, uma expressão utilizada por Volodymyr Zelensky, que assinou um novo pacote de sanções. Trata-se de um alinhar de medidas ucranianas com aquelas que foram impostas pelo Japão no mês passado. O comunicado do gabinete de Zelensky informa que este movimento é mais um esforço para adicionar pressão econômica a Moscovo. O presidente ucraniano falou esta noite de sábado ao telefone com Donald Trump. Zelensky saudou o cessar-fogo em Gaza e pediu ao líder da Casa Branca que aproveite o momento para negociar a paz também na Ucrânia. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à 13h30. Até já.