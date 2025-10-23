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Uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Noite marcada pelo velório de Francisco Pinto Balsemão. Estiveram presentes várias figuras dos diversos quadrantes políticos. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto, devido à longa fila de pessoas que às 10 da noite ainda aguardavam para prestar uma última homenagem ao antigo primeiro-ministro. As três figuras do Estado marcaram presença. O presidente da República e o primeiro-ministro chegaram no mesmo carro por volta das 19h e saíram igualmente juntos cerca de uma hora depois, sem prestar declarações à comunicação social. Antes, esteve também o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, no Mosteiro dos Jerónimos. À saída do velório, o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes, destacou o papel de Pinto Balsemão na conquista da democracia, liberdade e independência da comunicação social.

Acho que se poderia dizer que a ação dele foi uma ação de respeito. E creio também que se poderá dizer, sem exagero, que ele tem direito a permanecer na memória dos justos.

De um antigo presidente da República, passamos para um candidato. Luís Marques Mendes também esteve no velório de Francisco Pinto Balsemão. Fala numa personalidade incontornável na história democrática do país.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Eu acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

E o candidato António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão por ter consolidado a democracia portuguesa no Mosteiro dos Jerónimos. O candidato à presidência da República recordou o papel que Pinto Balsemão teve na defesa da liberdade em Portugal.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro, ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da Ala Liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o "Expresso" e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que o vem despedir, também de uma pessoa muito agradável no trato.

No velório, marcaram ainda presença várias personalidades políticas, como os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. À saída, para além dos vários elogios deixados a Pinto Balsemão, Passos Coelho realçou o papel que o antigo primeiro-ministro teve na aproximação de Portugal às ex-colónias.

Na frente externa, teve também um papel muito relevante na reaproximação de Portugal com as suas ex-colónias, portanto, com os países africanos de língua oficial portuguesa. E isso nem sempre também é lembrado devidamente. E ele, à frente do governo, teve realmente uma importância muito grande no reaproximar. Foi a primeira grande reaproximação do governo português com os governos desses países. Portanto, é uma figura que marca, evidentemente, de uma forma muito significativa nestes planos todos, aquilo que foi a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa, a democracia portuguesa.

Do atual governo passaram pelos Jerónimos alguns ministros, como Paulo Rangel, Joaquim Miranda Sarmento, Rita Alarcão Judas, Margarida Balseiro Lopes, entre outros. Francisco Pinto Balsemão morreu ontem aos 88 anos. Para esta quinta-feira está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral que vai ser reservado à família de Francisco Pinto Balsemão. Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades. Em reação à renúncia do conselho de administração da Carris ao cargo, a recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória não permitiam a continuidade da atual presidência e, por isso, elogia a responsabilidade do conselho de administração missionário.

O relatório que foi apresentado não permitia a manutenção imediata deste conselho de administração. O próprio conselho de administração teve a responsabilidade de perceber que assim era. Pena seja que o presidente da Câmara de Lisboa não tenha tido essa noção.

Alexandra Leitão sublinha o sentido de responsabilidade de um conselho de administração sem condições para continuar e que até já tinha pedido para não ser reconduzido. Critica, por isso, o que diz ser a inação de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais graves.

Hoje, na reunião de Câmara, Ana Correia, ou ainda a vereadora Ana Correia, informou que o próprio conselho de administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. Ou seja, no fundo, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um conselho de administração que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo, Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades

Declarações de Alexandra Leitão, a vereadora do Partido Socialista. O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, apresentou a renúncia ao cargo num encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. O relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção desse elevador e de outros na cidade de Lisboa. No desporto, o Sporting venceu o Marselha por 2x1, na terceira jornada da fase da Liga dos Campeões. Em Alvalade, os Leões acabaram por conseguir dar a volta ao resultado, com os franceses reduzidos a 10. Pelo Marselha marcou o brasileiro Igor Paixão aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu a reviravolta com gols de Geny Catamo aos 69 e Alisson Santos aos 86, dois jogadores que saíram do banco, numa altura em que o Marselha já estava em inferioridade, com a expulsão de Emerson no final da primeira parte. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, reconheceu que o gol sofrido na primeira parte do jogo mexeu com a equipa, mas defende que o Sporting jogou bem, principalmente no segundo tempo.

Na segunda parte, claro, com 10, a equipa teve um espírito enorme. Não deixamos o Marselha sequer crescer muito, só nestes últimos cinco minutos, também já mais cansados, um pouquinho de preocupação também a querer acabar o jogo para ganharmos. Por isso, não podia estar mais feliz por tudo aquilo que deu a equipa, não só por ganhar, por tudo, que foi a atitude competitiva do início ao fim do jogo.

Com este resultado, os Leões, que tinham vencido em casa o Kairat Almaty e que foram derrotados em Nápoles, passam agora a somar seis pontos em zona de playoff de acesso aos oitavos de final. O Sporting venceu o Marselha esta noite por 2x1. Está aprovado um novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. Foi aprovado por unanimidade e inclui a proibição de compra de gás natural liquefeito. O anúncio foi feito pela presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. A proibição da compra de gás liquefeito à Rússia vai ser introduzida em duas fases e prevê um impedimento total até o primeiro dia de 2027. O Hamas acusa as forças israelitas de estarem a fugir às obrigações de deixar entrar ajuda humanitária no enclave. Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz do grupo palestiniano afirma que Israel não está a cumprir totalmente o acordo de cessar-fogo acertado com a intervenção norte-americana, do Egito e do Qatar. O Hamas acusa ainda as forças israelitas de causarem a morte dos reféns e atrasar os fornecimentos de equipamento pesado para retirar os desaparecidos sob os escombros. E é a notícia de fecho neste Jornal da Uma. A informação está de regresso à 01h30. Até já.