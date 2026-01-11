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Uma hora. Boa noite, sou o Martim Madeira. Vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos nas eleições presidenciais. Luís Marques Mendes eleva a fasquia e aponta a vitória na primeira volta. Numa noite de banho de multidão em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela AD aponta uma vitória na primeira volta. Luís Marques Mendes mostra-se convicto, mas com uma visão democraticamente humilde. Destaca que a decisão cabe aos portugueses.

A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18, veremos quem tem razão. Com toda a franqueza, acho que a minha campanha está altamente mobilizadora, mas depois os portugueses é que decidem. Eu vejo isto sempre com muita humildade democrática. Agora, uma receção como esta aqui em Aveiro, eu já estive em Aveiro N vezes na vida, e é uma coisa extraordinária.

Declarações de Luís Marques Mendes em Aveiro, retiradas da RTP Notícias. Neste domingo, a caravana do social-democrata vai passar por Ovar, São João da Madeira e Lamego. Apesar do apelo dos apoiantes, António José Seguro não sobe o tom nas críticas ao primeiro-ministro e insiste que não vai ser um presidente de facção. Num comício em Paredes, distrito do Porto, perante sala cheia, Seguro falou do que o país espera do próximo presidente da República e quando uma pessoa gritou para que substituísse o primeiro-ministro, o candidato do PS respondeu assim:

O presidente da República não é um presidente, ou pelo menos eu não serei, um presidente de facção, nem um presidente partidário. Não serei sequer um primeiro-ministro sombra. Eu venho para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Depois, nas eleições, cada português decide como quer. Agora, nestas eleições presidenciais, eu quero ser o presidente de todas e de todos os portugueses.

No entanto, a André Ventura, António José Seguro deixa uma promessa que também pode ser um aviso.

O presidente da República não é-

Desculpe, o som está errado, vamos passar então pro som certo.

Em mim, ele terá sempre uma oposição aos extremismos e a querer acabar com a nossa democracia em Portugal. Terá aqui sempre! Enfrentarei. Chega! Chega de extremismos, que os extremismos não resolvem nenhum problema.

António José Seguro no final do dia de campanha, num comício em Paredes. O candidato a Belém insiste que será um presidente de mudança, mas de uma mudança tranquila e dispensa atacar de forma mais direta os adversários. Gouveia e Melo acusa Cotrim de Figueiredo ser um lobo disfarçado de cordeiro e recusa fazer pontes sobre pilares enterrados no lodo. É precisamente essa a expressão usada pelo almirante numa ação de campanha em Penafiel. Deixa críticas aos candidatos do sistema e prefere distanciar-se.

Falam em experiência. Mas que experiência? Experiência de andar a negociar favores? Experiência de trocar lugares na administração pública? Os tais lugares que depois dizem quando falham: "Ah, afinal não fui eu que o nomeei. Vamos trocar outra vez?" É essa a experiência? Não, eu não vou construir nunca pontes sobre pilares que estão enterrados em lodo. Eu vou construir pontes sobre valores. E não me venham com o mantra da estabilidade, porque o mantra da estabilidade é ter alguém que tem a cauda presa a N portas giratórias ou a N interesses partidários e não vai ter a liberdade para ajudar verdadeiramente o sistema partidário.

O almirante volta a defender que é o mais preparado para o cargo de Presidente da República e deixa um recado ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Se acham que o mercado resolve tudo, digam-no claramente, afirmem 30 vezes, 50 vezes, mas não andam a disfarçar-se de cordeiros quando são lobos. Nós precisamos de uma economia forte, mas uma economia com coesão social. Eu estou aqui para não deixar que a nossa sociedade se deslace mais, se torne mais desigual.

Declarações de Gouveia e Melo num jantar-comício em véspera de voto antecipado. O almirante reforça a importância de ir às urnas. André Ventura promete ser interventivo se chegar à presidência e reforça a vontade de ser diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato apoiado pelo CHEGA diz que é o único que defende uma presidência realmente ativa. Na guarda, durante uma arruada, Ventura diz mesmo que esta eleição gira apenas em torno de que tipo de presidência querem os portugueses.

Se as pessoas quiserem continuar o mesmo perfil de presidente da República, eu não vou ganhar. Parece-me evidente. Se quiserem o mesmo perfil que tivemos até agora, eu não vou ganhar. Não é esse o meu perfil. Se quiserem um perfil mais interventivo, mais de intervenção na condução do Estado do país, então aí é que eu posso vencer e aí é que essa mudança pode acontecer. Portanto, não temo, até acho o contrário. Eu acho que as pessoas neste momento, sobretudo depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, querem um presidente ativo, diferente, com energia, com espírito de mudança. Não é um bloqueio, mas é um presidente com energia, capaz de chamar o primeiro-ministro, chamá-lo à atenção, capaz de intervir.

André Ventura admite também que apesar de estar confiante na vitória nestas eleições, ainda não está a preparar a sucessão à liderança do CHEGA. Falta de grandeza é a acusação de João Cotrim de Figueiredo, a quem o acusou de tentar apropriar-se do nome de Sá Carneiro e de Pedro Passos Coelho. O candidato a Belém recusou mencionar nomes, mas os principais críticos têm sido Cavaco Silva, Luís Montenegro e Marques Mendes. Ora, João Cotrim de Figueiredo diz que já tem defeitos suficientes e não é preciso inventar mais.

Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho

Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que de fato se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não. Falta-lhes a grandeza para isso.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal respondeu ainda a quem o critica por falta de experiência, diz que em termos de resultados tem mais experiência que muitos candidatos juntos. António Filipe deixa críticas aos candidatos que apoiam a legalização do lobbying, dá como exemplo as privatizações da TAP, da EDP, dos CTT e da REN. Considera António Filipe que os cinco candidatos à frente nas sondagens pactuam com a promiscuidade entre a política e o setor privado.

Foram os candidatos do consenso neoliberal, a que entretanto se juntaram os da extrema-direita, a liberal e a populista, que pactuaram com a corrupção que envolveu estas privatizações e que se alimenta da promiscuidade entre o poder económico e o exercício de poderes públicos, e que agora vêm a saudar a legalização do tráfico de influências, por via da legalização do lobbying, que apresentam hipocritamente como se fosse uma fantástica medida de combate à corrupção.

É o entendimento de António Filipe. No domingo há novo comício, desta vez em Lisboa e mais uma vez com a presença de Paulo Raimundo. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, quer tirar o país dos braços da direita e devolver equilíbrio político. Chegou o momento de passar à ofensiva, sublinha Jorge Pinto.

Eu estou farto de estar apenas na defensiva. Este é o momento em que nós passamos para a ofensiva. Este é o momento, aqui desde Almada, vamos começar a dar a volta a isto. Vamos começar a recuperar o nosso país e a trazê-lo de volta para onde ele deve estar. Um país da liberdade, um país da democracia, um país da dignidade, um país sim da esquerda progressista, um país ecologista, todos nós aqui representados. Já chega, já basta de ter um país tão destinado à direita, vamos recuperá-lo agora.

Num discurso no jantar-comício na Academia Almadense, em Almada, Jorge Pinto diz que é tempo de colocar pessoas reais na política com mais sensibilidade. Três pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio no apartamento em Almada, distrito de Setúbal. É o que adianta a Proteção Civil à Rádio Observador. O alerta foi dado pouco depois das 20h de sábado. Não há registro de feridos na sequência deste incêndio, que demorou uma hora para ser extinto. As três pessoas ficaram realojadas temporariamente no primeiro andar do mesmo edifício. Nas operações de socorro estiveram envolvidos os bombeiros e também a PSP. Na atualidade internacional, no Médio Oriente, os funcionários de três hospitais no Irão dizem que os serviços estão sobrecarregados com mortos e feridos dos protestos que já duram há duas semanas. Segundo a BBC, um médico, num dos hospitais em Teerão, avança que viu ferimentos causados por tiros contra as cabeças de jovens e contra os corações também. Outro médico afirma que um hospital oftalmológico na capital recebeu tantos feridos que entrou em modo de crise. Entretanto, os jornais do regime iraniano avançam que já foram detidos 200 líderes dos protestos contra o governo da Ayatollah Ali Khamenei. A imprensa estatal relata ainda que foi descoberto um significativo depósito de armas numa das casas ligadas aos detidos. Já do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos lançaram ataques de larga escala contra alvos do Estado Islâmico na Síria. É o que revela o Comando Central Norte-Americano. Em comunicado, adianta que os ataques foram feitos sob o comando de Donald Trump, numa operação ordenada como uma resposta direta ao Estado Islâmico contra forças norte-americanas e sírias a 13 de dezembro. Os ataques foram realizados por volta das 17h, hora de Lisboa. E no desporto, o Vitória Sport Clube fez história e venceu o Braga por 2-1 na final da Taça da Liga. Até esteve a perder por 1-0, mas acabou mesmo por dar a volta ao resultado. O Braga podia ter igualado com o penalti, mas falhou e a partida ficou resolvida antes mesmo de um prolongamento. Na flash interview, Carlos Vinícius, técnico do Braga, diz que não tinha de ser assim e admite o que falhou. Naturalmente, mais satisfeito, o treinador do Vitória Sport Clube, Luís Pinto, faz uma retrospectiva dos últimos anos para concluir que a resiliência compensa. 2-1 para o Vitória Sport Clube num jogo que teve lugar no Estádio Fernando Magalhães, em Leiria, na final da Taça da Liga. O Vitória Sport Clube é o novo campeão de inverno. Ponto final neste noticiário da 01:00. A informação fica por aqui, mas regressa daqui a pouco, à 01:30, com a síntese de notícias.