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É uma hora. As notícias com Marta Caramelo Nobre.

Começamos com o Congresso do Partido Social-Democrata, já que estava guardada uma surpresa para o final da noite. Pedro Santana Lopes voltou oficialmente ao PSD e atira a quem critica a falta de reformas de Luís Montenegro. Uma aproximação já ensaiada, que agora se tornou novamente uma relação oficial. Santana Lopes voltou a ser oficialmente militante do PSD e avisou que não pede desculpa por ter deixado o partido, embora reconheça que é bom estar de volta. Num discurso com um forte tom pessoal, Santana Lopes atirou aos que criticam o primeiro-ministro pela falta de reformas.

Quando se fala em reformar mais, eu preciso que cada um que diz isso, e cada uma, diga: "Muito bem, mas quais reformas, até onde e com quem?", como se viu ontem naquele espetáculo confrangedor na Assembleia da República. Com quem?

Pedro Santana Lopes, no regresso oficial ao PSD, em que elogiou António José Seguro por ter a estabilidade política como objetivo do mandato. E entre os novos protagonistas da direção do PSD estão Sebastião Bugalho, Pedro Duarte e Carlos Moedas. Rui Nova Beleza mantém-se como primeira vice-presidente, mas os presidentes da Câmara do Porto e de Lisboa passam também para a comissão permanente do PSD. Mas quem também assume um protagonismo reforçado, Vasco Maldonado Correia, é o eurodeputado Sebastião Bugalho.

O dia de Sebastião Bugalho começou assim.

Para saudar a vencedora do Nobel da Paz.

Já passou o tempo.

Tem a certeza, senhor presidente?

Aqui não há estrelas. Para a frente.

Aqui não há estrelas, senhor presidente, porque somos sete lá em Bruxelas, somos todos iguais.

Aqui são as estrelas do Rei Peloso. Muito bem.

Mas apesar do puxão de orelhas de Miguel Albuquerque, que preside ao Congresso do PSD, bastaram apenas algumas horas para a sorte mudar.

Como vice-presidente da Comissão Política Nacional, proponho o Sebastião Bugalho, que será também porta-voz do partido.

Além de Sebastião Bugalho, também Carlos Moedas e Pedro Duarte, dois nomes na linha de sucessão a Montenegro, vão passar a vices do PSD. O eurodeputado desvaloriza.

Eu acho que se há coisa que este Congresso mostrou, e se há coisa de que qualquer pessoa que esteja a apoiar o Luís Montenegro está convencida, é que a questão da sucessão não se coloca de todo.

E deixa um aviso à navegação.

Eu sou muito irrequieto para estar numa monta.

O novo porta-voz garante também que a promoção dentro do partido não serve de trampolim para um outro posto.

A lógica da formação das direções do Luís Montenegro desde o Congresso anterior é não integrar pessoas que estão no governo. Portanto, se essa questão se colocasse, certamente que não teria sido incorporado na direção nacional neste momento. Ouça, não tive nenhuma conversa sobre isso, mas também não vou ter nenhuma conversa sobre isso.

Quem também não está a pensar na sucessão de Montenegro para o imediato é outro dos novos vices, Carlos Moedas, que tem outros planos em mente.

Ganhámos Lisboa duas vezes. A primeira por 2294 votos. A segunda vez ganhámos por uma diferença 10 vezes maior. E hoje deixo-vos aqui em primeira mão que em 2029 vamos ganhar por muito mais, com mais margem, com uma grande maioria absoluta.

Já Pedro Duarte faz um caminho semelhante ao de Carlos Moedas, o autarca do Porto, que já tinha sido nomeado para o Conselho de Estado por Luís Montenegro, também se junta à direção nacional do partido. O atual líder passa a sentar-se ao lado de três possíveis sucessores.

Vasco Maldonado Correia, com as principais alterações e ambições da nova direção do PSD, que vai ser eleita durante a manhã deste domingo. Os resultados devem ser conhecidos pelas 11h. E com um Congresso que se realizou, aliás, um dia depois do chumbo da reforma laboral, a mensagem do PSD pode estar ainda por afinar. É o que considera o diretor executivo do Observador. No balanço do primeiro dia de Congresso, Miguel Pinheiro acredita que a mensagem do PSD pode vir a sofrer alterações durante os próximos dias ou semanas.

A mensagem deste Congresso estava toda preparada para ser: nós somos um governo reformista. Aqueles quadros que iam passando enquanto Luís Montenegro falava com listas.

Porque não conseguimos ler.

Exato, com listas em letra mínima sobre os conseguimentos do governo. Tudo estava pensado para passar essa mensagem, que na realidade era a grande resposta a Passos Coelho. E de repente, em poucas horas, eles tiveram que ajustar um bocadinho o discurso. É por isso que parece um bocadinho contraditório eles dizerem: "Fizemos muitas reformas", e depois dizerem: "Não nos deixam fazer reformas". Porque eles tiveram pouco tempo. O que eu quero dizer com isto é que não tenho a certeza de que esta mensagem que está a ser passada hoje aqui no Congresso, seja necessariamente uma mensagem que vai durar muito tempo.

Miguel Pinheiro, na análise do primeiro dia do Congresso dos Sociais Democratas. Este domingo, a edição de fim de semana do programa da Rádio Observador, e o Vence Doré, realiza-se a partir do Velódromo de Sangalhos, no Congresso do PSD. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos ameaçou este sábado impor portagens norte-americanas no Estreito de Ormuz, caso não seja alcançado um acordo final com o Irão dentro de 60 dias. Numa publicação na rede social Truth Social, Trump explica que o acordo inicial para pôr fim à guerra com o Irão prevê a isenção de portagens nesta importante via navegável durante este período de cerca de dois meses. Mas ainda assim admite a possibilidade de cobrar portagens caso o acordo com o Irão não seja concluído. É uma reação que surge depois de o Irão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz. O comando militar conjunto do Irão declarou que o estreito foi encerrado devido à clara violação dos compromissos dos Estados Unidos ao não terminar a guerra no Líbano, pois o acordo provisório visava cessar os combates em todas as frentes. Entretanto, o vice-presidente dos Estados Unidos está a caminho da Suíça para uma ronda inicial de negociações com os representantes iranianos. Um encontro que estava previsto já acontecer desde a assinatura do memorando de entendimento, que aconteceu na passada quinta-feira. Em declarações aos jornalistas citadas pelo Times of Israel, J.D. Vance avança que espera, com estas conversações, fazer avanços na questão nuclear e também no cessar-fogo no Líbano. Em Lisboa, centenas de pessoas manifestaram-se hoje na Baixa para protestar contra a sentença da decisão judicial do processo do caso Odair Moniz. Uma decisão injusta e desumana é o que diz o movimento Vida Justa sobre a pena suspensa de três anos e meio aplicada ao agente da PSP, Bruno Pinto, que atingiu Odair Moniz a tiro numa operação policial na Cova da Moura. O protesto aconteceu por volta das 18h e foi organizado pelo movimento Vida Justa, sob o lema "Sem justiça não há paz". Este foi um dos motores da manifestação, que também quis chamar a atenção para o que consideram ser o racismo estrutural da justiça em Portugal. Tempo ainda para olharmos para o Campeonato do Mundo de Futebol, isto porque começou há instantes o jogo entre o Equador e o Curaçau. Aqui comigo em direto em estúdio, tenho o jornalista Martim Madeira, que está a acompanhar esta partida. Boa noite, Martim.

Boa noite.

Que antevisão fazes deste jogo que começou agora mesmo?

O que eu tenho a dizer é que este jogo entre o Equador e o Curaçau, pelo menos espera-se que o Equador tenha uma vitória confortável, não querendo desmerecer a equipa do Curaçau, uma equipa que é pequenina, mas que pode fazer alguma coisa, pode surpreender. No entanto, espera-se que o Equador tenha uma vitória confortável. Olha, Marta, estávamos a falar disso, mas o Curaçau está agora num contra-ataque, até pode ser perigoso. Acabou por não resultar em nada, limpou facilmente a defensiva do Equador. William Pacho acabou por tirar a bola do avançado do Curaçau. Vou dar os 11 iniciais destas duas equipas. O Equador está a jogar numa formação um pouco peculiar, um 3142. Na baliza está Galíndez, os três do eixo defensivo são na direita Franco, depois no meio William Pacho e na esquerda Piero Hincapié. Depois a posição, neste 3142, o número um, que faz uma posição número seis, é Alcívar. Depois os quatro do meio-campo, está Estupiñán na esquerda, Caicedo e Vitá no meio e Yeboah na direita. Já os dois da frente são um ex-Sporting, Gonzalo Plata, e Enner Valencia, o capitão número 13. Já no lado do Curaçau, um 541, uma formação um pouco mais defensiva, já esperada, uma equipa mais pequenina. Está Rom na baliza e Rom que já nesta partida, por volta dos dois minutos, fez uma grande parada, conseguiu fazer uma grande defesa a um remate de Enner Valencia, conseguiu com que o Equador não marcasse o primeiro. Já nos cinco da defesa, Brenet no lado esquerdo, Fonville do lado direito, Gary, Obispo e Floranus são os três centrais. Já no meio-campo, quatro, St. Juste na direita, Bacuna na esquerda, depois outro Bacuna, mas no meio, e Comenencia também no meio, ao lado do capitão Bacuna. Na frente, está Locadia nesta equipa do Curaçau, que tem o treinador mais velho desta competição, Dick Advocaat, que tem quase 80 anos.

Não sais que é bom sinal?

Talvez possa significar muita experiência. A verdade é que é até curiosa a história. O treinador na altura acabou por sair na fase de qualificação do comando técnico do Curaçau, porque a filha estava doente, assumiu outro técnico que conseguiu qualificar o Curaçau para este mundial e depois que a filha de Dick Advocaat recuperou, o treinador, que é agora o treinador mais velho do mundial, pediu para voltar ao comando técnico da seleção e o treinador que estava e que qualificou este Curaçau para o mundial decidiu: "Olha, vou deixar-te voltar, porque tu é que és o treinador principal" e deixou Dick Advocaat voltar para o comando técnico deste Curaçau, que é uma seleção ainda pequenina, que conseguiu pelo menos marcar um gol contra a Alemanha. E a forma como este grupo E já está disposto, a Alemanha já passou com facilidade, em primeiro lugar do grupo. Em princípio ficará em primeiro, vai ter que jogar contra o Equador na última jornada, tem seis pontos. A Costa do Marfim está com três pontos, o Equador está com um ponto, está em terceiro, e Curaçau está também com um ponto, igual ao Equador, em quarto deste grupo. Vão procurar, claro, as duas equipas ter uma vitória. Quem conseguir uma vitória poderá igualar o registo da Costa do Marfim. Lembrar que a Costa do Marfim vai jogar contra o Curaçau na última jornada deste grupo E, e portanto, caso o Curaçau ganhe, será uma disputa entre Curaçau e Costa do Marfim para conseguirem este segundo lugar. Já se o Equador ganhar, o Equador vai ter que lutar pelo segundo lugar contra uma Costa do Marfim, que em princípio ganhará com alguma facilidade ao Curaçau. Mas espera-se uma partida onde o Equador pelo menos tenha alguma vantagem e neste preciso momento vamos nos 11 minutos de jogo, Equador zero, Curaçau também zero. Vamos ver como é que se desenrola esta partida entre estes dois clubes.

Jornalista Martim Madeira, com os destaques deste jogo Equador-Curaçau. Durante a tarde, os Países Baixos venceram a Suécia por cinco bolas a uma e alcançaram as contas do grupo F com quatro e três pontos, respetivamente, na classificação. Já durante a noite houve uma reviravolta alemã sobre a Costa do Marfim por 2 a 1. A seleção alemã garantiu assim a qualificação para a próxima fase com duas vitórias em dois jogos. Notícia de fecho do jornal da Uma. A informação regressa à 13h30.