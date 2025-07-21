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É meia-noite. As notícias com Miguel Gato.

José Sócrates considera que lhe estão a ser negados os direitos constitucionais no julgamento da Operação Marquês. O antigo Primeiro-Ministro foi esta noite entrevistado na CNN Portugal. Sócrates considera que a queixa que fez no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é parte da estratégia de defesa que tem contra o que chama de uma golpada judicial e, por isso, rejeita estar a realizar um abuso dos direitos de defesa contra o Estado português.

Quais abusos do direito de defesa?

É uma pergunta.

O que não existe em Portugal são as garantias de defesa. Isso é que não existe. Você não vê o que está a acontecer? Todas as garantias constitucionais me estão a ser negadas. Ainda tenho que responder a essas perguntas. "Você não acha que se está a exagerar nos meios de defesa?" Desculpe, e se fizéssemos a pergunta ao contrário? Eles não acham que estão a exagerar naquilo que é o abuso, o arbítrio, a injustiça, a violência? Há dez anos nisto e acham que têm o direito de fazer o que fazem?

O antigo Primeiro-Ministro acusa o Ministério Público de não ter uma única prova contra ele no processo da Operação Marquês. José Sócrates diz estar a ser julgado sob protesto e volta a utilizar a tese do lapso de escrita para desvalorizar o julgamento.

É evidente que eu gostaria que se percebesse que eu estou neste julgamento sob protesto. Eu tenho ainda uma disputa judicial em curso, porque a verdade é que esta é a segunda vez que eu sou julgado. Não é a primeira, é a segunda, é o segundo julgamento. E este segundo julgamento existe por causa de um lapso de escrita, porque mudaram a acusação, mudaram o crime, mudou a moldura penal, mudou o prazo de prescrição e, portanto, os crimes que tinham sido já considerados prescritos voltaram de novo por artes de magia.

E esse é o ponto essencial que neste momento tem com a Justiça portuguesa?

Esse é o ponto essencial, porque não é possível fazer uma coisa destas.

José Sócrates, em entrevista na CNN Portugal, é o principal arguido da Operação Marquês, está acusado de 22 crimes pelo Ministério Público. O novo governador do Banco de Portugal é conhecido esta semana, na quinta-feira, e o PS espera que o governo ponha o interesse nacional à frente de interesses partidários. Apelo feito por José Luís Carneiro esta noite, o secretário-geral socialista considera que o prestígio de Mário Centeno não deve deixar de ser aproveitado pelo executivo.

É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional. Quando digo um prestígio internacional, ele é dos ex-ministros das Finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais, dos mais respeitados na Europa. Ora, este prestígio, este estatuto, deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país.

Este domingo, na Madeira, o Primeiro-Ministro deixou em aberta a hipótese de Mário Centeno manter-se no cargo por reunir todos os requisitos necessários. Esta noite, José Luís Carneiro falou também sobre tarifas para apelar ao governo um plano para combater as taxas alfandegárias vindas dos Estados Unidos nos vários setores que podem ser afetados por estas taxas. Vamos ouvir então o som de José Luís Carneiro.

Do têxtil, do vestuário, do calçado, do setor dos vinhos, do setor da saúde, porque são setores que vão ser profundamente afetados com as tarifas a serem adotadas por parte dos Estados Unidos da América. E portanto, o governo, do nosso ponto de vista, deve ter um plano bem preparado para proteger estas empresas e para procurar, junto à União Europeia, defender os interesses do nosso país.

José Luís Carneiro, à entrada para a apresentação da Comissão de Honra da candidatura do PS à Câmara Municipal de Guimarães. Donald Trump aplicou uma trégua nas tarifas, que acaba no próximo dia 1 de agosto. Apesar das negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia, está previsto que a Casa Branca aplique taxas alfandegárias aos produtos europeus na ordem dos 30%. Miguel Albuquerque anuncia um projeto de revisão constitucional para a Madeira. O presidente regional entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República. Na habitual festa do PSD no arquipélago, na Herdade de São da Lagoa e ao lado de Luís Montenegro, Miguel Albuquerque diz confiar no Primeiro-Ministro para que as coisas daqui para frente mudem.

Vou liderar um grupo de trabalho para apresentar um projeto de revisão constitucional para finalmente a Madeira ter direito a um futuro de liberdade e desenvolvimento. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palerrices da lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento. Agora é tempo de o nosso Primeiro-Ministro, o nosso presidente, uma terra social-democrata, ser tratada como deve. Somos portugueses de primeira, a República tem que assumir as suas responsabilidades para com a nossa região.

O presidente regional da Madeira, aqui num som captado pela RTP. Da parte do Primeiro-Ministro, foi dirigida a Miguel Albuquerque a promessa de trabalho numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal. E o Primeiro-Ministro aproveitou o discurso este domingo na Madeira para criticar quem procura perturbar o trabalho do governo. Foi a expressão utilizada por Luís Montenegro, o líder do governo diz que o executivo quer resolver os problemas das pessoas, mas sem ligar ao ruído vindo da oposição.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo, nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro a rejeitar as críticas vindas da oposição. Rejeita também o primeiro-ministro eleitoralismos da AD, em vésperas de eleições autárquicas. Em causa está a medida do governo, que prometeu um suplemento extraordinário para os idosos no mês de setembro, precisamente no mês dessas eleições autárquicas, e é algo que tem sido crítico da parte da oposição. O PCP vai propor uma audiência ao Presidente da República para discutir a situação do país, que, segundo o secretário-geral do partido, está preso por arames. Paulo Raimundo quer respostas do governo, por exemplo, no setor da habitação.

A gente está perante uma situação, que é o drama da habitação. É um drama. Se formos pela lei, há muita gente a incumprir a lei. Nós não resolvemos o problema da habitação, com o governo a continuar a apoiar, dar benesses, apoios, dinheiro àqueles que nos trouxeram à situação que temos hoje, que é a banca e os fundos imobiliários. Você já viu que todas as medidas para a habitação do governo têm sempre como intermediário a banca e os fundos imobiliários. Isso não vai lá, isso não vale a pena. E a segunda, ou há uma dinâmica forte de habitação, de uma política pública da habitação pública, ou então a gente não safa.

À margem de uma reunião da Juventude Comunista Portuguesa no Seixal, Paulo Raimundo realça que nenhum município consegue resolver sozinho os problemas da habitação. Lembra o caso da demolição de barracas no Conselho de Loures. Paulo Raimundo diz que é urgente que exista não só uma resposta pública à nível nacional na habitação, mas também na saúde. Uma carta aberta de antigos dirigentes do PAN pede uma avaliação da atual direção. Acusam Inês de Sousa Real de se desviar dos valores fundadores do partido. Em causa está uma carta com mais de 30 signatários. Escrevem que Inês de Sousa Real apenas está a assentar numa lógica de mera sobrevivência política. Apontam também para uma falta de estratégia coerente para as eleições autárquicas, sem linha ideológica definida. Ontem, Inês de Sousa Real foi confrontada com as mais recentes demissões internas dentro do partido. A porta-voz do PAN considera que são pessoas que não estavam comprometidas. As temperaturas vão subir esta semana e na quinta-feira podem mesmo vir a superar os 30 graus, aliás, os 40 graus em algumas regiões do país, em especial no interior. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas normais de verão no início desta semana que se vizinha, mas a partir do dia 20, há essa subida generalizada das temperaturas. O IPMA fala de uma massa de ar quente que vai passar por Portugal continental e também pelo arquipélago da Madeira. Em comunicado, o instituto admite alguma incerteza relativamente tanto à intensidade como à duração deste episódio. No entanto, este intensificar do calor fica confirmado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o final desta semana.