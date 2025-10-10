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Actos autárquicos.

Jornal da meia-noite com José Rafael Lopes e começamos com uma notícia de há poucos minutos: o governo israelita aprovou o acordo de cessar-fogo em Gaza.

Confirmação feita através do executivo nas redes sociais. Numa breve publicação, o governo israelita anunciou que aprovou o esboço para a libertação de todos os reféns. Deixam ainda a ressalva de que vão regressar a Israel os reféns que estejam vivos e também os que já estão mortos, ou seja, os cadáveres. A decisão do gabinete do primeiro-ministro acontece pouco depois de Benjamin Netanyahu ter dito que Israel estava prestes a alcançar o objetivo de recuperar os reféns mantidos pelo Hamas. As declarações foram feitas durante a reunião do Conselho de Ministros, convocado para votar a aprovação do acordo de paz para Gaza. O acordo para o cessar-fogo no enclave deve entrar em vigor nas próximas horas.

Vamos avançar. Escutamos declarações de Luís Montenegro. O primeiro-ministro destaca o esforço social a que o governo se comprometeu com as medidas destinadas aos pensionistas no Orçamento do Estado.

E fala numa proposta intergeracional, bem como um orçamento feito a pensar dos mais novos aos mais velhos. É o que garante o primeiro-ministro em Sintra. Luís Montenegro lembrou as isenções fiscais para os jovens, contempladas na proposta apresentada pelo governo e também a subida em quarenta euros do complemento solidário para idosos. Luís Montenegro pede que as contas continuem equilibradas para que seja possível ir ainda mais longe nos próximos anos.

É um esforço de justiça social. É um esforço que é acompanhado pela comparticipação dos medicamentos a 100%. É um esforço que será acompanhado se conseguirmos, como é minha expectativa, ter, apesar de todos os desafios, um exercício orçamental equilibrado, ainda passível de poder permitir no próximo ano, como foi possível nos dois últimos, uma prestação suplementar, um suplemento extraordinário às pensões até 1.567,50 euros.

Luís Montenegro, numa ação de campanha do candidato da coligação PSD, IL e PAN ao município de Sintra. O candidato é Marco Almeida.

E já vamos voltar a escutar o primeiro-ministro neste jornal, mas para já Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado antes da votação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O documento com que o governo quer gerir as contas públicas em 2026 foi apresentado hoje e o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já admitiu viabilizar. Agora surge esta notícia de que o ex-secretário-geral Pedro Nuno Santos, atual deputado, vai suspender funções a partir de 24 de outubro. Alega razões profissionais e pessoais. São declarações à Agência Lusa. José Luís Carneiro diz que foi avisado de antemão da decisão pelo próprio deputado. Há algum tempo, Pedro Nuno Santos já terá dito mesmo a José Luís Carneiro que pretendia suspender o mandato.

E as consultoras financeiras concordam que os portugueses devem mesmo pagar menos IRS em 2026.

O ministro das Finanças disse que a esmagadora maioria dos portugueses vai ter um desagravamento do IRS a pagar no próximo ano e as consultoras fazem as contas e sublinham que, considerando as medidas anunciadas, o IRS, de forma geral, deve mesmo ser inferior ao de 2025. Em causa está a atualização de todos os escalões do IRS em 3,51% e a redução das taxas do segundo ao quinto escalão em 0,3 pontos percentuais. As simulações de duas consultoras, a PwC e a Deloitte, partem do ponto de partida que o contribuinte mantém o mesmo salário. Sendo assim, a PwC diz que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos 1200 € brutos, pode ver o IRS ser alterado e receber mais 31 €. Já um casal sem filhos, com os mesmos rendimentos, pode vir a ter um aumento na casa dos 63 €. A consultora Deloitte também preparou um conjunto de simulações, que partilhou com o Observador, e que ajudam a antecipar a redução do imposto. Nestas simulações, diz a Deloitte que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja também na casa dos 1200 € brutos, pode vir a ver o IRS aumentar 37 €.

Vamos às eleições autárquicas. Luís Montenegro não tem dúvidas de que Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara de Lisboa e pede uma maioria absoluta na capital.

No comício em Lisboa, ao início da noite, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente a maioria absoluta, pede um reforço na votação. O líder dos sociais-democratas vai mais longe, aumenta a exigência e faz uma leitura nacional dos resultados em Lisboa. É o que nos explica agora o Miguel Vítor Dias.

Desta vez, sem meias-palavras.

O Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Luís Montenegro usou a expressão proibida e pediu maioria absoluta para Carlos Moedas, que continua a fugir e fica-se apenas por um pedido de reforço de votos, desta vez com um trocadilho.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava, eles não deixavam. Por isso, meus amigos, vamos fazer mais, vamos a isso, mais Moedas.

Carlos Moedas, que dramatiza o discurso e avisa que estas autárquicas representam a escolha entre confirmar a mudança de ciclo na cidade ou regressar à liderança socialista.

No próximo domingo não se trata só de mais umas eleições em Lisboa. Esta é uma escolha de uma vida, de uma geração. E é preciso ser claro, essa escolha dos lisboetas vai decidir o futuro da cidade, o futuro da nossa Lisboa.

Carlos Moedas com Luís Montenegro ao lado, o líder do PSD, que evitou comentar o Orçamento do Estado, mas tocou nos pontos principais: a segurança, a imigração e a habitação, colocando Lisboa como um ponto de referência face ao país.

Implica ter à frente da Câmara Municipal Alguém que se projeta para lá do importantíssimo trabalho que é gerir Lisboa, motiva, alimenta, incentiva a região, o país, a Europa e o mundo com bons exemplos de governação.

Luís Montenegro no comício de encerramento de Carlos Moedas, na cidade de Lisboa.

O jornalista é Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício final de Carlos Moedas, que tem ainda um almoço com o setor cultural no último dia de campanha, que vai encerrar com a tradicional descida do Chiado.

E com a campanha autárquica a terminar, Alexandra Leitão dramatiza o apelo ao voto, alerta para os riscos de um novo executivo de Carlos Moedas.

Que desta vez pode precisar do apoio do Chega para conseguir uma maioria de direita na vereação da Câmara de Lisboa e na Assembleia Municipal. Alexandra Leitão faz um último apelo ao voto e diz que os eleitores ainda estão a tempo de impedir uma autarquia liderada por Moedas com o apoio do Chega.

Imaginem o que é acordar no dia 13 de manhã, na segunda-feira, com o governo PS, CDS, Iniciativa Liberal, apoiado na Câmara pelo Chega e na Assembleia Municipal pelo Chega. Imaginem o que é acordar nesse dia. E a nossa caminhada lá estará, se isso acontecesse. Lá estaremos a caminhar para, mesmo assim, mesmo que isso viesse a acontecer, evitar males maiores para a nossa cidade. Mas caros e caras amigos, caras e caras amigas, estamos a tempo de evitar amanhecer nesse dia 13. Por acaso é 13.

Alexandra Leitão, candidata da coligação Viver Lisboa, que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN. Foram declarações esta noite num comício em Arroios, onde a candidata à presidente da Câmara avisa para o risco de um novo executivo liderado por partidos da direita.

No Porto, o candidato independente à Câmara, Filipe Araújo, garante que sempre sentiu um apoio de Rui Moreira.

Declarações que surgem depois de uma publicação feita por Rui Moreira no Facebook, onde o presidente da autarquia, em final de mandato, afirmou que não apoia pública nem intimamente qualquer candidatura às eleições de domingo. Ora, no penúltimo dia de campanha para as autárquicas, o candidato independente, Filipe Araújo, preferiu destacar a confiança e o trabalho partilhado nos últimos anos.

Nós fizemos todo um trabalho conjunto e ao longo destes 12 anos, eu senti sempre, sempre, isso eu digo, intimamente, senti sempre o apoio do Rui Moreira. E eu acho que esse apoio foi aquilo que também mereceu a confiança dele para me escolher como vereador e como vice-presidente, como número dois dele ao longo de oito anos.

Filipe Araújo, candidato independente à Câmara Municipal do Porto. Declarações à margem de uma visita ao Centro Associativo dos Moradores dos Blocos Residenciais da Prelada.

E como é tradicional do fecho da campanha eleitoral, o Observador fez uma última chamada aos principais candidatos autárquicos. A esta hora vamos ouvir os candidatos à Câmara de Lisboa.

O candidato da CDU, João Ferreira, acredita que é possível mobilizar em Lisboa 5 mil habitações de renda acessível no próximo mandato autárquico. João Ferreira socorre-se da Carta Municipal de Habitação para justificar este número.

Carta Municipal da Habitação, que foi aprovada há relativamente pouco tempo, proposta pela atual gestão, PSDCDS, depois contou com algumas alterações da oposição. Mas essa Carta Municipal da Habitação, que nós consideramos que poderia ser mais ambiciosa, mas ainda assim aponta metas que achamos que são importantes. Uma delas é produzir no horizonte de uma década mais de 10 mil casas com rendas acessíveis. Ora, olhando para este objetivo, é razoável nós apontarmos para um primeiro mandato de quatro anos, um objetivo em torno das 5 mil casas, e é esse número que adiantamos no nosso programa.

A última chamada de João Ferreira, candidato da CDU à Câmara de Lisboa, ao telefone com o jornalista do Observador, Miguel Pereira Santos.

José, que outros temas estão em destaque?

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco confirma que os Estados Unidos, o Egito, o Qatar e a Turquia vão liderar a implementação do plano para Gaza. Hakan Fidan, citado pela agência Reuters, diz que o conjunto de quatro países vai discutir as questões com ambos os lados, ou seja, com o lado palestiniano e o lado israelita. O chefe da diplomacia turca diz ainda que esta equipa vai entrar em ação para solucionar possíveis entraves que surjam com a implementação do plano. Os Estados Unidos vão coordenar o envio de 200 soldados para Gaza para ajudar e apoiar o acordo de cessar-fogo, é o que diz a agência Reuters. De acordo com a mesma fonte, os soldados são do Egito e do Qatar, não vão estar tropas norte-americanas no terreno. E Donald Trump sugeriu que a Espanha seja expulsa da NATO por não ter cumprido o requisito de 5% do PIB de gastos com a defesa. Num encontro na Casa Branca com o presidente da Finlândia, Donald Trump admitiu que defenderia o país caso fosse atacado pela Rússia. Seguiu-se, então, a crítica à Espanha, que anunciou que não pretende atingir o valor de 5% do PIB investido em defesa. Donald Trump deixou no ar a hipótese de afastar a Espanha da Aliança Atlântica.

Notícia de fecho do jornal da meia-noite. Daqui a pouco, num horário diferente, temos tinte no branco.