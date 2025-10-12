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As notícias com Carlos Pedro. Boa noite. Jornal da Meia-Noite na Rádio Observador. É dia de eleições autárquicas em Portugal. São mais de nove milhões de eleitores que vão escolher os órgãos dirigentes de mais de 300 câmaras municipais, assembleias municipais e ainda mais de 3200 assembleias de freguesia. O presidente da República apela ao voto e utiliza os fundos europeus como uma razão adicional. Marcelo Rebelo de Sousa falou na última noite, na Sala das Bicas, no Palácio de Belém, para dizer que não votar nestas eleições é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. O presidente da República aponta a importância de os autarcas aproveitarem os fundos de Bruxelas e depois de descrever a campanha como intensa e civilizada, Marcelo lançou os próximos anos como fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Marcelo Rebelo de Sousa, no último apelo ao voto nas eleições autárquicas, enquanto chefe de Estado, foi a terceira vez que Marcelo se dirigiu ao país neste contexto pré-autárquico, depois de 2017 e 2021. O presidente da República fez esta última mensagem de apelo ao voto nas autárquicas. Amanhã pode votar das 08h00 às 19h00. Vai receber três boletins de voto, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e ainda outro para a Assembleia de Freguesia. Destaque ainda para 37 freguesias que vão escolher o Executivo em plenários de cidadãos, isto porque têm menos de 150 votantes. São mais de 9,3 milhões os inscritos para estas eleições, de acordo com a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A Rádio Observador vai acompanhar todas as incidências deste dia, de manhã à noite, sobretudo a partir das 18h, em permanência, com uma emissão especial que vai arrastar-se, certamente, noite dentro. Falamos agora de futebol. Portugal ainda teve de suar, mas venceu a República da Irlanda por 1 x 0. Valeu o gol de Rúben Neves no primeiro jogo da seleção nacional em solo português, depois da morte de Diogo Jota. Gol com direito a dedicatória especial, o médio português, que agora utiliza a camisola número 21 em homenagem a um antigo colega e amigo, foi decisivo ao responder de cabeça ao cruzamento de Francisco Trincão, já para lá dos 90 minutos. Uma partida que ficou marcada pela grande penalidade desperdiçada por Cristiano Ronaldo. O número sete português atirou para o meio e permitiu a defesa com o pé do guarda-redes irlandês Keller. Portugal aproveitou a derrota da Arménia com a Hungria e pode carimbar o apuramento para o Mundial já na próxima terça-feira, em caso de vitória, precisamente contra os húngaros. No final da partida, o selecionador nacional admitiu que Portugal já teve melhores dias e destacou o que esteve em falta na equipa portuguesa.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o gol mais cedo.

Roberto Martínez, à RTP, no final do jogo, confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a lesão. Também em declarações à RTP, o autor do gol, Rúben Neves, recordou Diogo Jota e sublinhou a importância deste triunfo.

Foi um gol com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota. O que fizemos hoje foi muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Rúben Neves, no final deste Portugal 1, Irlanda 0. Nos outros jogos europeus da qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e que decorreram à mesma hora, destaque para a goleada da Turquia fora de casa contra a Bulgária por 6 x 1. No mesmo grupo, a Espanha venceu a Geórgia por 2 x 0. A Itália foi à Estónia vencer por 3 x 1 e ainda a Albânia, que derrotou a Sérvia fora de casa por 1 x 0. Na Ásia, a seleção de Omã, orientada pelo português Carlos Queiroz, perdeu fora com os Emirados Árabes Unidos por 2 x 1. O gol do ex-Benfica, Caio Lucas, foi decisivo. Depois do empate frente ao Qatar, Omã continua sem vencer nesta última fase de apuramento antes do Mundial. Carlos Queiroz procura o seu quinto Mundial, depois de um com a África do Sul, um com Portugal e dois com o Irão. No Médio Oriente, o Hamas começa a libertar os reféns israelitas na manhã de segunda-feira, mas confirma que não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A garantia foi deixada por um dirigente do grupo islâmico em entrevista à AFP. Ossam Badran diz que o Hamas se fará representar pelos mediadores do Qatar e do Egito. O dirigente islâmico abriu ainda o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz. Diz que serão mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza e, antes disso, referiu também que estava fora de questão qualquer desmilitarização do grupo islâmico. Na análise a esta decisão, o especialista em Relações Internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. A Rádio Observador refere que esta ausência pode indiciar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem Que tipo de valor é este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros? Portanto, isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada neste momento. É um movimento que está muito disperso.

O especialista em Relações Internacionais, Francisco Pereira Coutinho, em declarações à Rádio Observador. Entretanto, o Hamas já confirmou que a libertação dos reféns israelitas começa na segunda-feira de manhã. Depois da entrega, Israel deverá libertar cerca de 2000 detidos palestinianos. Para segunda-feira, é também certo que mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se no Egito para debater o processo de paz em Gaza. Donald Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer são presenças já confirmadas, tal como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ainda no Médio Oriente, recordamos o tema da flotilha humanitária interceptada antes da chegada à Faixa de Gaza. A atriz Sofia Aparício, que fazia parte desta frota, deixa críticas à falta de apoio do governo português. Em entrevista à CNN Portugal, Sofia Aparício admite que vai pagar a conta ao Estado pelos custos de repatriamento de Israel para Portugal. Ainda assim, a atriz aponta o dedo ao Executivo pelo pedido de pagamento. Diz que foi um ataque político contra Mariana Mortágua. Sofia Aparício queria que o Executivo enviasse a conta para Tel Aviv.

Eu sou uma mera cidadã eleitora e eu confesso que esta maneira de fazer política, de baixar o nível ao máximo, enoja-me. Além disso, eu não fui para Israel de livre vontade, o meu destino era Gaza. Eu fui sequestrada e levada contra a minha vontade pelas forças terroristas de Israel para Israel. Portanto, eles cometeram dois crimes: sequestro e a interceção dos nossos barcos em águas internacionais. O mínimo, nem que fosse um gesto simbólico, era o nosso governo mandar a conta para Israel.

A atriz Sofia Aparício, em entrevista na CNN Portugal, recusa medos ou arrependimentos e diz que o governo português falhou no essencial: proteger cidadãos que foram sequestrados por Israel. São palavras de Sofia Aparício. A Ucrânia anunciou novas sanções a oito pessoas e 14 entidades que apoiam a máquina militar russa, expressão utilizada por Volodymyr Zelensky, que assinou um novo pacote de sanções. Trata-se de um alinhar de medidas ucranianas com aquelas que foram impostas pelo Japão no mês anterior. O comunicado do gabinete de Zelensky informa que este movimento é mais um esforço para adicionar pressão econômica a Moscovo. O presidente ucraniano, que falou hoje ao telefone com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Zelensky saudou o cessar-fogo em Gaza e pediu ao líder da Casa Branca que aproveite agora o momento para negociar a paz também na Ucrânia. Fica por aqui este jornal. A informação regressa com a síntese da meia-noite e meia, já com edição da jornalista Matilde Malva Sabino.