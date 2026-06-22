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É meia-noite.

Meia-noite na Rádio Observador. Eu sou o José Rafael Lopes. Atualizamos toda a informação, a começar na atualidade internacional. O primeiro-ministro de Israel diz que o país vai passar a atacar primeiro os inimigos. Benjamin Netanyahu referiu-se aos ataques das Forças de Defesa de Israel no Irão e disse que mudaram a doutrina de segurança do país. Durante um discurso em Tel Aviv, o líder israelita diz que Israel vai surpreender os inimigos e destruí-los antes que tenham hipótese de o fazer ao país. Benjamin Netanyahu falou ainda da destruição do material militar do Irão e disse que o governo decapitou a liderança do regime de Teerão. O primeiro-ministro de Israel realçou ainda que vai demorar tempo para o Irão conseguir recuperar dos danos causados pelos ataques israelitas do passado. O Irão, que colocou um ponto final nas negociações com os Estados Unidos, na Suíça. Negociações que foram suspensas devido às ameaças de Donald Trump contra a República Islâmica, o que informa a agência de notícias do Irão. A informação é dada pelo governo iraniano, que explica que as delegações iranianas já abandonaram a Suíça. A decisão acontece depois do presidente norte-americano ter dito hoje que iria retomar os ataques ao Irão, caso o Hezbollah não parasse de atacar Israel. As palavras de Donald Trump não foram bem recebidas. O Irão respondeu a estas ameaças e assegura que as Forças Armadas do país estão prontas para responder a qualquer ameaça. O presidente do Parlamento iraniano diz mesmo que os Estados Unidos estão num estado de desespero e que o regime não leva em consideração as palavras do presidente norte-americano. Por cá, em Beja, o incêndio rural no Conselho de Baleizão já está em fase de rescaldo. Este fogo, que chegou a mobilizar sete meios aéreos, está praticamente apagado. Contudo, mantêm-se no local mais de 60 operacionais. A informação é dada pela Proteção Civil à Agência Lusa. O incêndio deflagrou durante a tarde numa zona de monte. A fonte da Proteção Civil explicou, na altura, que não existiam habitações por perto, mas a proximidade de uma praia fluvial exigia cuidado. Como tal, estes 60 operacionais mantêm-se no terreno nestes trabalhos de rescaldo do incêndio rural em Baleizão, no distrito de Beja. Já em Nadia, no fecho do Congresso do PSD, Luís Montenegro reafirmou uma promessa e anunciou um novo fundo soberano português. Trata-se de uma iniciativa que pretende investir em grandes empresas estratégicas para criar riqueza para o Estado e garantir a participação em setores considerados importantes para o país. O anúncio foi feito por Luís Montenegro no discurso de encerramento do Congresso do PSD, que ficou marcado pelo chumbo do Chega à reforma laboral, o que motivou Miguel Vitor Dias a reafirmar uma promessa de campanha por parte do chefe de governo.

Na resposta ao chumbo da reforma laboral, perante a proposta do Chega para a redução da idade da reforma, Luís Montenegro clarificou.

Antes de ser investido nas funções de primeiro-ministro, declarei que no dia em que, por absurdo, tivesse de cortar pensões, demitir-me-ia. Reassumo aqui e agora este compromisso de honra.

O primeiro-ministro reforça uma promessa de campanha e diz que as pensões são um assunto inegociável para o governo.

As pensões são sagradas. Baixar a idade das reformas hoje significa cortar pensões amanhã.

E aproveita assim para atirar, mais uma vez, as forças de bloqueio.

Uma reforma para responder aos desafios do futuro, logo aparecem forças políticas disponíveis para a travar.

Já no que toca ao rol de novidades, Luís Montenegro anuncia uma nova aposta na relação entre o Estado e empresas estratégicas.

Um fundo soberano que será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos, em áreas como a energia, mas não excluímos a banca, as comunicações ou mesmo a gestão de infraestruturas aeroportuárias.

Um fundo sobre o qual ainda é preciso conhecer os detalhes numa lista de anúncios com oito pontos, alguns repetidos, como o Fundo de Catástrofes ou o lançamento da inteligência artificial portuguesa, a Mália, mas com um passo em frente na ferrovia.

A Linha de Cascais será a primeira a avançar com uma subconcessão, salvaguardando o interesse público.

O governo tinha já pedido um estudo à CP, avança agora com a medida numa intervenção em que procurou mostrar que o PSD não pensa no curto prazo, mas sim no futuro, e em que aproveitou para puxar pelo orgulho nacional, ao lançar também as comemorações dos 900 anos de Portugal, com sede em Guimarães.

Um trabalho do jornalista Miguel Vitor Dias, com os destaques da intervenção de Luís Montenegro. A nova direção nacional do PSD integra nomes como Pedro Duarte ou Carlos Moedas e ainda Sebastião Bugalho, que vai ser o novo porta-voz do partido. Neste jornal da meia-noite, tempo também para falarmos do Campeonato do Mundo. A esta hora, Cabo Verde está a jogar no Campeonato do Mundo, mede forças com o Uruguai. O jogo está a ser acompanhado pelo Martim Madeira. Martim, Cabo Verde até marcou o primeiro gol de sempre no Campeonato do Mundo, mas permitiu a reviravolta uruguaia.

Sim, esteve nos céus Cabo Verde durante algum tempo, mas o Uruguai acabou por conseguir marcar dois gols e reverter essa vantagem que Cabo Verde tinha. Já era esperado, o Uruguai tinha cerca de dois gols esperados, pelo menos, duas grandes oportunidades, 11 remates no total. Desses 11 remates, pelo menos dois foram enquadrados e desses dois enquadrados, os dois entraram dentro da baliza de Vozinha. Lembrar que o primeiro gol foi de Kevin Lanini, aos 21 minutos. Foi um remate de fora da área, num livre a cerca de 30 metros da baliza, um livre que normalmente serve para cruzamentos. Lanini decidiu surpreender Muslera e rematou. A bola passou No meio da barreira uruguaia e Muslera não conseguiu apanhar uma bola que foi diretamente para o ângulo inferior direito. Já aos 44 minutos, foi um homem do Sporting a fazer o gol e acabar aqui um bocadinho com este sonho de Cabo Verde de conseguir manter-se na vitória, pelo menos até o intervalo. E Maxi Araújo, aos 44 minutos, acabou por marcar de cabeça num lance que teve alguma polêmica, porque Telmar Marques, de Cabo Verde, estava no chão a ser assistido por um dos jogadores do Uruguai, que estava a ajudá-lo a livrar-se de uma cãibra, mas a bola prosseguiu. O jogador do Uruguai largou Telmar Marques no chão. O árbitro não parou o jogo, viu Telmar Marques no chão, mas não parou. O Uruguai saiu para o contra-ataque, Maxi Araújo cruzou para dentro da área. Esse mesmo jogador conseguiu cabecear a bola, bateu no poste e Araújo, depois de baliza aberta, conseguiu fazer o gol. E sete minutos depois, aos 45 mais seis, quando o árbitro só tinha dado cinco minutos de desconto, deixou passar mais um minuto e Agustín Canobbio acabou depois por fazer um gol, também assistido por Maxi Araújo, que com este gol e esta assistência, é o destaque desta primeira parte deste Uruguai-Cabo Verde, que ainda vai no intervalo, começa dentro de instantes. Uruguai 2, Cabo Verde 1.

Antes, a Bélgica e o Irão empataram a zero. A Espanha tinha goleado a Arábia Saudita por 4 x 0. São os resultados para já dos jogos de hoje. O Martim Madeira vai estar a acompanhar este duelo entre Cabo Verde e Uruguai, que para já vai dando vitória da Seleção Celeste por 2 x 1. Às duas da manhã jogam Nova Zelândia e Egito. São os encontros de hoje do Campeonato Mundo. E continuamos a falar de futebol, neste caso da Seleção Nacional, que está a preparar o jogo frente ao Uzbequistão. Tomás Araújo ainda está de fora. O defesa central voltou a fazer trabalho de ginásio à margem da restante equipa. Antes do treino, Francisco Conceição falou aos jornalistas, disse que está preparado para ser titular. O jogador da Juventus apresentou o currículo para dizer que está pronto. Aconteceu quando foi questionado sobre o rótulo de espalha-brasas.

O que se quer dizer com espalha-brasas? Eu prefiro ser conhecido e quero ser conhecido como Francisco Conceição, porque espalha-brasas depende, mas se calhar se estiver a falar que é um jogador para entrar nos últimos 10 ou 15 minutos, acho que não é bem assim, porque jogo na Juventus, jogo na Liga Italiana, tenho sido titular indiscutível na minha equipa e acho que esse papel depende da forma como queremos enquadrar ou definir esse papel. Eu estou aqui, como disse, quer jogue 10 ou 90 minutos, para dar o máximo pela seleção e mostrar que sou mais um para ajudar a seleção a atingir os objetivos.

Palavras de Francisco Conceição, jogador da Seleção Nacional. Portugal joga com o Uzbequistão na terça-feira, às 18h, à procura da primeira vitória neste Campeonato do Mundo. Notícia de fecho no jornal da meia-noite. A informação volta a ser atualizada à 00h30, já com a edição da Teresa Ferreira. Da minha parte é tudo. Tenha uma boa noite e bom descanso.