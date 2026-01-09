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O secretário-geral do PS exige explicações ao primeiro-ministro sobre a compra de novas ambulâncias para o INEM. José Luís Carneiro quer saber, afinal, quando vão estar disponíveis e se há técnicos para as conduzir.

Luís Montenegro anunciou ontem a compra de 275 novas viaturas para o INEM, mas o Jornal Público avança hoje que o anúncio não é novo, já estava previsto desde 2023. O jornal adianta ainda que estas ambulâncias não devem estar prontas antes do verão, porque leva entre três a seis meses para as adaptar para emergências. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirma que o primeiro-ministro deve uma explicação ao país.

Essa é uma questão importante, fundamental, é o governo responder sobre quando é que essas ambulâncias estão disponíveis para servir as populações. E volto a lembrar, tive conhecimento de que houve uma decisão, tomada há muito pouco tempo, de desviar técnicos da emergência médica, que conduzem as ambulâncias, para os CODU, o que significa que não há técnicos para conduzir as ambulâncias porque houve uma decisão que assim foi tomada por parte da respectiva tutela. E portanto, são matérias suficientemente importantes, decisivas para a vida coletiva, que levam a que eu tenha tido a decisão de tomar esta posição pública.

O secretário-geral do PS, em declarações há instantes nos Passos Perdidos, na Assembleia da República. José Luís Carneiro deixa ainda uma outra pergunta a Luís Montenegro.

O primeiro-ministro deve uma resposta ao país. Ele foi enganado por parte dos serviços e se foi enganado, o que é que está a fazer, o que é que vai fazer para assumir responsabilidades e para que esse serviço assuma responsabilidades? Ou tinha conhecimento e decidiu omitir esta informação e se o fez, faltou à verdade, ao Parlamento, e isso é muito grave. Nos Estados Unidos da América, dava um impeachment do presidente. Isto é inaceitável numa democracia qualificada.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, numa curta declaração há instantes na Assembleia da República. Isto depois da ministra da Saúde garantir ao Expresso que não se demite. Ana Paula Martins garante que só sai se o primeiro-ministro assim o decidir. A semana fica marcada pelo caso de três mortes por demoras no socorro do INEM. Marcelo Rebelo de Sousa também já veio exigir explicações sobre o que falhou.

E perante estes casos, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares recusa que a falta de macas seja um problema do SNS.

Os bombeiros queixam-se de que há ambulâncias paradas nas urgências porque os hospitais retêm macas, mas para Xavier Barreto, o problema é outro e alerta para a sobrelotação de doentes não urgentes nos hospitais.

Toda a discussão à volta da falta de macas físicas é uma falsa questão, é um erro em que estamos a cair. Não é essa a principal questão, não é esse o principal problema. As macas faltam, essencialmente porque faltam camas no internamento e em larga medida porque as camas de internamento estão ocupadas por doentes que não deviam estar nos hospitais. Este é o principal problema, é o principal constrangimento, o principal gargalo e nós temos falado sobre isto há muitas semanas.

Xavier Barreto, em entrevista à Rádio Observador, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares admite ainda assim que possa haver falta de meios de socorro e também nos hospitais. Avisa que os constantes encerramentos de urgências e a concentração das mesmas está a criar pressão sobre o SNS.

E voltamos ao Parlamento, onde esta manhã está a ser discutido o pacote do governo para a habitação. O ministro da Habitação afirma que as propostas do governo para o sector são absolutamente necessárias e audaciosas.

Miguel Pinto Luz está a ser ouvido esta manhã no Parlamento, na sequência do debate sobre o pacote para a habitação apresentado pelo governo. O projecto prevê medidas como o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados e uma revisão dos regimes de licenciamento. E na última hora, no Hemiciclo, perante os deputados, Pinto Luz defendeu que o Executivo está a corrigir o que não estava bem, mas avisou: é um processo que demora tempo.

A crise no acesso à habitação não se resolve com panaceias universais, com discursos inflamados ou com boas intenções. Só com uma visão holística, integrada e políticas que ataquem os diversos problemas, podemos conseguir uma solução. E é isso que este governo tem vindo a fazer, construindo em cima do que estava bem feito e corrigindo o que correu menos bem. E hoje apresentamos um pacote fiscal que incentiva o arrendamento e baixa os custos de construção e da reabilitação. Não temos dúvidas nenhumas que apostar na construção de mais habitação pública é a melhor forma de resolver a crise habitacional em que vivemos.

Na resposta às críticas do Partido Socialista, o PS diz que a contínua subida dos preços da habitação nos últimos trimestres mostra o falhanço da política governamental até agora nesta área. Também na resposta, Miguel Pinto Luz diz que nos anos em que governou o PS, os preços das rendas mais do que duplicaram.

Se alargarmos e escancararmos mais essa janela ao período 2015-2023, sabe quanto é que aumentaram as vossas rendas? 125%, senhor deputado. Sabe quanto é que aumentaram o valor da aquisição? As casas, 106%. 106%, senhor deputado.

Números avançados esta manhã pelo ministro da Habitação, Miguel Pinto Luz, na Assembleia da República. Ainda sobre este pacote do governo, o ministro das Finanças disse esta semana que as medidas custam entre 200 a 300 milhões de euros.

E seguimos com a corrida à Belém. Vamos aos destaques das ações de campanha de ontem à noite. Luís Marques Mendes repete que não é o candidato do governo.

O candidato que é apoiado pela AD insiste na ideia da total independência numa altura em que os adversários insistem em colá-lo ao Executivo.

Eu vou fazer tudo Tudo em Portugal, para que não tenhamos crises políticas. Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

A garantia deixada por Marques Mendes ontem à noite em Torres Novas. Esteve ao lado de Linor Botelho, a vice-presidente do PSD.

Henrique Gouveia Melo esteve em Fafe, a terra natal de Marques Mendes.

Onde voltou a invocar Sá Carneiro para deixar uma crítica, precisamente, a Marques Mendes.

É muito interessante, porque cá nesta terra, alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes, que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Henrique Gouveia Melo critica também aquilo que descreve como o excesso de partidarização e repete que tem experiência a liderar crises.

E perante a crise no SNS, António José Seguro volta a defender um pacto para a saúde.

Numa semana marcada precisamente pelos problemas no INEM, o candidato, que é apoiado pelo PS, insiste que a saúde vai ser a prioridade, caso seja eleito.

Eu não estou a pedir aos partidos que eles abdiquem das suas opiniões e das suas posições ideológicas. O que lhes estou a pedir é um bocadinho de cada um, para se encontrar uma solução forte, uma solução eficiente, para que os portugueses possam ter saúde a tempo e horas e que não lhes falhe o socorro e a emergência quando mais precisam.

António José Seguro em Portalegre, diz ainda que é o candidato contra a lama da política e contra os extremismos.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, anuncia que enviou uma carta ao primeiro-ministro.

Em que se compromete a ajudar o governo para avançar com reformas em três áreas: saúde, economia e Segurança Social.

Enviei hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.

João Cotrim de Figueiredo sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o governo. Nos outros candidatos, André Ventura focou-se nos problemas da saúde e a criticar a ministra. António Filipe considera que Montenegro tem de ser responsabilizado, ele próprio, pelas falhas no SNS, enquanto que Catarina Martins acusa a direita portuguesa de ser submissa a Donald Trump. Jorge Pinto, que tem aparecido em último nas sondagens, diz que está preparadíssimo para ter um mau resultado no dia 18 de janeiro.

E hoje o dia de campanha fica marcado pela realização do Conselho de Estado no Palácio de Belém.

Esta tarde, em plena campanha para as presidenciais, os candidatos Luís Marques Mendes e André Ventura anunciaram que vão estar presentes, por isso vão ter hoje uma agenda mais curta. Esta reunião foi convocada por Marcelo para discutir a guerra na Ucrânia. Entretanto, o presidente juntou também o ataque dos Estados Unidos à Venezuela na discussão.

E vamos à atualidade internacional e com destaque precisamente para a Venezuela. Donald Trump e Maria Corina Machado podem encontrar-se em breve. O presidente dos Estados Unidos admite receber a opositora venezuelana na Casa Branca já na próxima semana.

Para discutirem a situação na Venezuela, é o que avança Trump numa entrevista à Fox News, em que admite também partilhar com Corina Machado o Prêmio Nobel da Paz.

Penso que virá algures na próxima semana. Ouvi dizer que me quer oferecer o Nobel da Paz. Seria uma grande honra e eu realmente acabei com oito guerras. Devia, na realidade, receber oito Prêmios Nobel da Paz. Alguns dos conflitos já duravam há 30 anos.

Isto depois de Maria Corina Machado dizer nos últimos dias que está disponível para partilhar o prêmio com Trump por ter derrubado Nicolás Maduro. Trump gostou da ideia, agora admite recebê-la na Casa Branca.

São 10:11, Carla. Que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira?

Morreu a atriz Elisa Lisboa. Tinha 81 anos. O anúncio é feito pela Casa do Artista. Elisa Lisboa teve uma longa carreira no teatro, cinema e televisão. Participou em algumas séries e novelas, como "Morangos com Açúcar", "Podia Acabar o Mundo, Meu Amor" ou "Doce Tentação". O Ministério das Finanças anuncia que entregou ao presidente do Eurogrupo a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE. É o que pode ler-se num comunicado divulgado pela tutela de Joaquim Miranda Sarmento. O antigo governador do Banco de Portugal disse ontem ao jornal Eco que estava disponível para assumir o cargo de vice-presidência do Banco Central Europeu. Centeno garante que está motivado e qualificado para o cargo.