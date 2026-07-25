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A Rádio Observador. Jornal das 10, com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, entrou em fase de resolução o incêndio que começou esta madrugada em Monchique, no Algarve.

O fogo começou às 5h. Há uma hora, o Comando Sub-Regional do Algarve dava conta à Rádio Observador de que o reforço de meios permitia prever que a situação iria melhorar nas próximas horas. De acordo com o site da Proteção Civil, o incêndio entrou em fase de resolução por volta das 9h, ou seja, há uma hora, altura em que os meios foram reforçados. Neste momento, permanecem no local mais de 120 bombeiros, quatro meios aéreos no combate às chamas. São mais de 20 os concelhos do interior Norte e Centro e também do distrito de Faro que estão hoje em perigo máximo de incêndio rural. Isto de acordo com o IPMA. O número de concelhos em perigo máximo de incêndio rural vai subir na próxima semana com o aumento das temperaturas que se vai verificar em Portugal continental.

Por isso, situação mais calma, para já, em Portugal continental. Mas Vasco, em Espanha e França, o cenário é bem diferente.

São mais de 200 mil as pessoas que já fugiram ou receberam ordens de confinamento nestes dois países por causa dos incêndios. Mais de 100 mil só em França. O fogo que mais preocupa as autoridades é na localidade de Gironde. O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, faz um ponto de situação deste incêndio e diz que, neste momento, a situação está incontrolável.

"Trata-se de um incêndio que se autoalimenta, um fogo de grande dimensão que neste momento está incontrolável por causa do vento. Desloca-se para leste. Estive em contacto com o primeiro-ministro e reformulámos o nosso dispositivo de combate ao incêndio para evitar que o fogo chegue à região metropolitana de Bordéus."

O ministro do Interior francês a dar conta de que o fogo segue agora para Bordéus. O presidente de França, Emmanuel Macron, instruiu ontem à noite as Forças Armadas a mobilizarem-se para prestar o máximo apoio à Proteção Civil perante incêndios florestais descontrolados que já devastaram mais de 19 mil hectares no sudoeste do país. França, de resto, já acionou o mecanismo europeu de Proteção Civil para ajuda no combate a estes incêndios. Também o fez Espanha. Hoje, o presidente do governo, Pedro Sánchez, visita as áreas mais afetadas na região de Madrid. A líder regional da capital espanhola, Isabel Ayuso, já descreveu estes fogos como uma situação sem precedentes por causa das altas temperaturas e os ventos fortes que estão a atingir a região. Madrid e Ávila são as duas regiões espanholas que mais preocupam as autoridades nesta altura, de onde já foram retiradas mais de 60 mil pessoas.

Agora uma notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador: Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal por incumprimento financeiro num projeto imobiliário.

O presidente do Benfica está sinalizado por um incumprimento em prestações sobre créditos superiores a € 20 milhões para um empreendimento de luxo. Em causa, um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. Essa situação coloca o líder dos encarnados na lista de devedores, na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal. Ao Observador, fonte oficial da empresa garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a correr dentro da normalidade. De acordo com essa mesma fonte, foram dadas garantias de que a dívida pode ser saldada.

É um artigo assinado pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, e pela jornalista Mariana Furtado. Mudamos de tema. Rui Rio entende que as polémicas do ministro da Administração Interna estão a abalar a imagem do PSD.

O antigo presidente social-democrata disse ontem na SIC Notícias que esperava que Luís Neves já tivesse prestado mais esclarecimentos sobre todas estas polémicas. Rui Rio diz mesmo que é a imagem do PSD que está em causa. Explica por que os casos que abalam o ministro da Administração Interna são diferentes dos restantes.

Enquanto que a polêmica da educação ou as polêmicas na saúde não afetam o PSD, afetam o governo. As pessoas podem discordar, pode ter responsabilidades políticas, pode haver isso tudo, mas ninguém diz que ele fez aquilo para se beneficiar, ou para beneficiar os amigos, ou coisa assim parecida. Portanto, não prejudica a credibilidade do partido. Pode é desgastar o governo. O partido em si, não. Este caso, que é um caso de regime, é um caso ético, e isto está a abalar profundamente a credibilidade do PSD e também do PS, mas agora estou preocupado com o PSD.

Um caso de regime é como Rui Rio descreve as polémicas em que se vê envolvido o ministro Luís Neves. Estranha também Rui Rio a postura do Partido Socialista em relação a todos estes casos. O jornal "Expresso" adiantou ontem que a PJ não encontrou documentos que justifiquem a mudança do outro lado de droga do Seixal para Barcelos, para a empresa do amigo do ministro. Em causa podem estar indícios da alegada prática dos crimes de descaminho e abuso de poder. Luís Neves também não entregou ao Tribunal Constitucional as declarações de património, rendimentos e interesses durante os períodos em que exerceu funções como diretor nacional da PJ. O ministro da Administração Interna garantiu ontem aos jornalistas que se sente com legitimidade para continuar no cargo. O Chega anunciou ontem também que vai avançar em setembro com o direito potestativo para forçar uma comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves.

E as polémicas relacionadas com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, mas também com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, por causa dos exames nacionais, vão ser o tema do Explicador desta manhã, para ouvir depois do jornal das 11h. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos garante que o Irão ainda não está pronto para um acordo de paz.

Disse no jantar de correspondentes da Casa Branca, que foi adiado em abril devido à entrada de um homem armado nesse recinto. Entrou no edifício já com Donald Trump presente na sala. Na altura, o edifício acabou por ser evacuado e foi então este evento adiado para ontem à noite. No jantar, o chefe de Estado norte-americano abordou, naturalmente, o tema Irão. Depois do retomar dos ataques dos Estados Unidos ao Médio Oriente, Trump rejeita, para já, um acordo. Diz também que a capacidade militar de Teerão está em níveis mínimos.

"Atacámos o Irão com toda a força. A marinha deles desapareceu, a Força Aérea deles desapareceu. 250 jatos já não existem. 159 embarcações, boas embarcações. Não têm radares, restam-lhes muito poucos drones, apesar do que se vê. De vez em quando vão montar algumas coisas, mas já não lhes resta grande coisa. E já agora, eles estão a falar connosco neste momento. Adorariam chegar a um acordo. Acho que ainda não estão prontos para isso. Não acho que já seja a altura certa, mas estou disposto a ouvir. Eles não podem ter uma arma nuclear."

Donald Trump vai receber na próxima terça-feira o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, apesar da ordem do Tribunal Penal Internacional, que tem um mandato de captura para Benjamin Netanyahu. Donald Trump deve também receber o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na próxima semana em Washington.

O presidente da Ucrânia que alertou esta noite que a Rússia pode vir a realizar um ataque massivo em território ucraniano já nas próximas horas.

Zelenskyy diz que o ataque pode vir a atingir solo ucraniano ainda este sábado. Pede à população ucraniana que fique atenta aos alertas de ataque aéreo.

Sabemos, através da nossa inteligência e parceiros, que os russos têm preparados mísseis para um novo ataque massivo contra a Ucrânia. O ataque pode vir a acontecer hoje. Temos informação preliminar que vai acontecer nas próximas 48 horas. Por favor, tenham cuidado e prestem atenção aos alertas de ataque aéreo.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, aqui num vídeo publicado na rede social X.

A guerra no Irão e também na Ucrânia vai estar em destaque em análise no Gabinete de Guerra esta manhã, depois do Jornal do Meio-Dia. Agora 10:08, Vasco Maldonado Correia. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora.

Nos primeiros cinco dias de concurso, candidataram-se ao ensino superior cerca de 20 mil alunos, menos 9 mil do que no ano passado. A primeira fase de acesso ao ensino superior acaba no dia 6 de agosto. A Polícia Judiciária apreendeu mais de duas toneladas de cocaína numa lancha em alto-mar, a sudoeste do cabo Espichel. Foram apreendidas no âmbito de uma investigação que desmantelou um grupo criminoso que introduzia droga na Europa. Foram detidos quatro homens no total, dois de nacionalidade espanhola, um inglês e um cidadão natural da Albânia. Portugal condena os ataques dos rebeldes houthis do Iémen contra navios sauditas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros considera que a ameaça houthi de bloqueio marítimo ao reino da Arábia Saudita é inaceitável. O governo português exprime também solidariedade com as autoridades e com o povo saudita. A diplomacia portuguesa sublinhou ainda que a ameaça agrava seriamente a instabilidade na região e promove a escalada. Porto e Sporting realizam hoje os respectivos jogos de apresentação aos sócios. Os leões que entram em campo às 19h30, no Estádio de Alvalade, diante dos franceses do Mônaco. Já o campeão Porto joga meia hora depois, no Estádio do Dragão, frente aos ingleses do Aston Villa.

Jornal das 10 com o Vasco Maldonado Correia.