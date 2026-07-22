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Começa a contar. Jornal do Meio-Dia da Rádio Observador, edição do jornalista Miguel Cordeiros. Uma das maiores referências musicais em Portugal, uma voz marcante, uma obra que se confunde com a história do país. Miguel, morreu Luiz Represas, tinha 69 anos.

E há reações em todos os setores da sociedade portuguesa. Já as vamos escutar. Luiz Represas morreu vítima de câncer. A informação foi confirmada pela agência do músico esta manhã. Completava no próximo ano 50 anos de carreira. É um dos maiores músicos e compositores portugueses. Recordamos a obra de Luiz Represas, que João Lourenço é indistinguível do grupo Trovante.

Foi com apenas 20 anos, em 1976, que o vocalista lisboeta fundou uma das bandas mais marcantes do período do pós-25 de Abril. O grupo contava com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa. Criaram as músicas "Fizeram os Dias Assim", "Perdidamente" e "125 Azul".

Ao todo, os Trovante publicaram 10 álbuns ao longo de 13 anos. Luiz Represas começou a carreira solo em 1992 e rapidamente foi para Havana com o objetivo de compor novas canções. É na América Central que nasce um dos duetos mais conhecidos de Represas, a música "Feiticeira", com o cantor e pianista cubano Miguel Núñez. Este tema iria integrar o álbum Represas, o primeiro de 12 publicados durante a carreira solo. No início dos anos 2000, o vocalista teve vários trabalhos com a produtora Disney. Deu voz às músicas do filme em português, Tarzan e Rei Leão. No continente asiático, Luiz Represas teve um dos momentos mais marcantes da carreira. Na sequência da luta pela causa timorense, foi convidado pelo presidente Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial a Timor-Leste. Na memória coletiva, fica a música que referia: "No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar".

Na prateleira de prêmios individuais, Luiz Represas conquistou, em 1997, o Globo de Ouro na categoria de melhor intérprete individual. Em 2005, foi distinguido pelo Estado português com a Ordem de Mérito, Grau de Comendador. Em 2016, é condecorado em Timor e em 2019, a direção da Sociedade Portuguesa de Autores atribui a Luiz Represas o prêmio Pedro Osório pelo disco "Boa Hora da Música para a Literatura". Luiz Represas edita, em 2010, o livro infantil "A Coragem de Tição".

E para o próximo ano, já existiam planos para Luiz Represas, comemorações dos 50 anos de carreira. Tinha concertos agendados para 10 de abril em Lisboa e 17 de abril no Porto. Entretanto, a informação de que o velório do músico está marcado para esta quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O funeral vai realizar-se na sexta-feira, informação apurada pela Agência Lusa.

Miguel, há várias reações à morte de Luiz Represas, entre as figuras de Estado. Começamos pelo presidente da República, que diz que chora a morte de um amigo.

Uma longa nota de pesar publicada no site da Presidência da República. Nessa nota, António Guterres fala num dos maiores nomes da música portuguesa e fala de um amigo. Também o antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, homenageia um amigo de infância. Afirma que alguns dos melhores momentos que viveu passou a ver, a ouvir e a admirar Luiz Represas. O primeiro-ministro Luís Montenegro, através de uma mensagem divulgada na rede social X, lamenta a morte de uma das maiores referências musicais portuguesas e a ministra da Cultura lembra uma das vozes mais icônicas da música nacional contemporânea, além de um talentoso compositor.

E ao longo desta manhã de quarta-feira, a Rádio Observador recolheu testemunhos de colegas e amigos de Luiz Represas, destacam a qualidade do cantor ao nível musical, mas, Miguel, também ao nível pessoal.

E há uma característica que é apontada por todos. É o que nos conta a jornalista Marta Caramelo Nobre.

Contornável do rosto dos Trovante, mas há quem lembre outras histórias. Desde logo, Júlio Isidro, que recua até os tempos de locutor.

Entrava o Trovante todo, ou o Trovante, como quiser. Entraram pro estúdio pra apresentarem um disco chamado "Só Nosso" e disseram claramente: "Olha, nós trazemos isso aqui, pode ser que Júlio passe, porque se calhar ele não vai passar". A razão era muito simples, é porque tratava-se de um disco cujos textos eu vou dizer que seria música de intervenção.

Já Simona Oliveira prefere lembrar o cantor como um amigo.

Vou ter a maior saudade dele. É uma pessoa, é um ator, é um cantor, é um amigo.

E mesmo aos amigos, Luiz Represas escolheu desvalorizar a doença e focar-se no dia a dia, como explica José Cid.

E ele não disse nada, aquele malandreco. Nunca me disse que estava assim, que tinha um problema numa perna e não sei o quê, mas afinal de contas, era mais grave.

Sônia Tavares fala na importância do artista para Portugal.

Sua obra confunde-se com a própria história recente do país.

Uma influência sentida na carreira de vários artistas, como é o caso da Anabela.

E fui logo muito inspirada pela sua voz e pelas músicas dos Trovante.

Já Cátia Guerreiro vai ao particular.

E era, de facto, um homem que procurava a beleza do mundo, que procurava a beleza das pessoas.

São os testemunhos dos colegas e amigos de Luiz Represas ouvidos pela Rádio Observador.

O trabalho da jornalista Marta Caramelo Nobre, reações à morte de Luiz Represas.

Olhemos agora para a ANA Aeroportos, que apresentou hoje o plano detalhado para a construção do novo aeroporto Luís Vaz de Camões. Miguel, o governo prevê que a ligação ferroviária entre Lisboa e o novo aeroporto se faça em 20 minutos

E o secretário de Estado Hugo Espírito Santo destacou essa ligação rápida a Lisboa. Pontuou também para a diminuição dos tempos de ligação entre a capital e outros pontos do país.

Temos também toda a ligação ao novo aeroporto. Está fechado, aliás, numa colaboração muito próxima entre a IP e a ANA, fechámos exatamente aquilo que é a solução mais rápida para conseguir chegar à estação do novo aeroporto. Temos também a expansão do metro do Sul do Tejo, temos também o túnel Algesta-Faria, que fará parte e que poderá eventualmente ter uma solução metroviária. E, portanto, estamos a falar de 20 milhões de passageiros por ano. Estamos a falar de 20 minutos desde Lisboa até ao novo aeroporto por comboio.

O novo aeroporto vai ficar nos concelhos de Montijo e de Benavente. Vai custar entre 7 e 9 mil milhões de euros, de acordo com o plano da ANA Aeroportos. A empresa prevê que a construção da infraestrutura comece em 2029 e que fique concluída quatro anos depois, em 2033.

Destaque agora para o Júri Nacional de Exames, que identificou erros nos parâmetros de classificação nas provas finais de quatro exames. Como resultado, mais de 5 mil notas foram revistas em alta.

Erros identificados nos exames de Física e Química A, Português como Língua Não Materna, História A e em três itens da prova de Geografia. É neste exame que houve necessidade de rever o maior número de resultados. Mais de 4200 alunos vão ter a nota a subir. Há ainda 73 notas que desceram com base nesta revisão. Tendo em conta a afixação tardia das correções e de forma a não prejudicar os alunos, o Júri Nacional de Exames decidiu também que, nos casos em que a correção signifique uma nota negativa, os alunos recebem uma nota de 9,5 valores. Estão a ser enviadas para as escolas novas pautas relativas às provas destas quatro disciplinas.

E em plena polêmica dos exames nacionais, o Ministro da Educação está a esta hora reunido com sindicatos do setor.

É uma ronda de reuniões que começou por volta das 9h, decorre no Ministério da Educação. O jornalista Miguel Gato está a acompanhar estes encontros, agora em direto. Miguel, o tema oficial destas reuniões não é a polêmica dos exames nacionais, mas naturalmente marca também as declarações dos sindicatos que estão a falar com Fernando Alexandre.

Sim, é naturalmente um tema que já era esperado que marcasse também estas reuniões entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor, nomeadamente também esse problema que relataste antes deste direto. E até ao momento, só terminou a reunião entre o Ministério da Educação e a FNE, a Federação Nacional da Educação, o que pode também indicar que, para além daqueles temas que estavam previstos discutir hoje, como a revisão da carreira docente, também os concursos dos professores e as medidas para fazer face à falta de docentes nas escolas, esse tema dos exames também está a marcar. E até agora tivemos apenas as declarações do secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, que disse, em declarações aos jornalistas depois deste encontro com Fernando Alexandre, que o ministro fez questão de começar esta reunião precisamente a fazer um ponto de situação sobre os exames nacionais. A FNE diz que o Ministério da Educação deu a garantia de que a maior parte dos problemas que decorreram na primeira fase estão resolvidos para a realização da segunda. E, portanto, aqui o governo a garantir que a segunda fase dos exames nacionais nada vai ter a ver com aquilo que foram os problemas que decorreram na primeira fase. Este foi o tema, que como nos disse Pedro Barreiros da FNE, deu início à reunião, mas houve outros também em discussão, como as medidas para fazer face à falta de professores, também as alterações do Estatuto da Carreira Docente e nesse dossiê, a FNE diz estar de acordo com as linhas gerais das alterações que o Ministério da Educação quer fazer. Neste momento, decorre ainda a segunda ronda de negociações com Fernando Alexandre. Estão reunidos com o ministério vários sindicatos que representam professores, também investigadores. A reunião, por exemplo, com a FENPROF estava marcada para as 11h e para se ter noção do atraso, ainda não começou. Significa isto que, como é já apanágio nestas rondas negociais, há atrasos e a ronda vai se estender.

Dia longo no Ministério da Educação, com reuniões entre o governo e os sindicatos do setor.

Meio-dia e 12, fica por aqui o Jornal do Meio-Dia, edição do jornalista Miguel Cordeiro.