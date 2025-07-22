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Com Luís Soares. Jornal da Uma com o Luís Soares. Luís, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que um utente que morreu de enfarte em Bragança podia ter sobrevivido se o socorro tivesse sido imediato.

Conclusão da IGAS no caso em que o INEM demorou uma hora e 20 minutos a chegar durante uma greve dos técnicos de emergência no ano passado. Nas conclusões do inquérito a que a Lusa teve acesso, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde diz que o utente de 86 anos e que morreu de enfarte do miocárdio no fim de outubro, durante a greve dos técnicos, tinha uma probabilidade de sobrevivência, embora reduzida. Esta probabilidade de sobrevivência estaria sempre condicionada à realização de manobras de suporte básico de vida quando iniciadas no imediato. O utente em causa tinha diversas comorbilidades e antecedentes de patologia cardiovascular significativa. Apesar da falta de resposta atempada por parte do INEM, a IGAS diz que não é possível formular-se juízos de culpabilidade na conduta dos trabalhadores do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, atendendo ao volume de chamadas em espera reencaminhadas pela linha 112.

A Federação Nacional dos Médicos acusou o governo de arrastar o SNS para o abismo. Sublinha que a contratação de até 350 médicos para situações excepcionais e urgentes não vai resolver os problemas na saúde.

A reação da FNAM ao despacho publicado hoje pelo Ministério da Saúde, o ministério liderado por Ana Paula Martins autorizou a contratação de até 350 médicos que não podem ter contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ou contrato de trabalho sem termo celebrado com entidades do SNS. As contratações realizadas dependem de parecer prévio favorável da direção executiva do SNS e não colocam em causa os concursos habitualmente previstos. Ainda assim, esta medida não agrada a FNAM. Entrevistada esta manhã na Rádio Observador, a dirigente sindical Joana Bordalo e Sá critica a estratégia do Executivo para a saúde e pede medidas que permitam fixar profissionais no SNS.

Sem garantir as condições para serem ocupadas, não vai resolver absolutamente nada. E o que nós entendemos é que o que está a acontecer no SNS não é um descuido, é uma estratégia. O governo de Luís Montenegro e a ministra Ana Paula Martins não estão a tentar salvar o SNS, estão a empurrá-lo para o abismo e depois apresentam o setor privado como a única solução inevitável. Isto não é incompetência, isto é uma opção política fria, consciente, e está a sacrificar o direito constitucional à saúde em nome de interesses privados. É urgente que estas vagas que abrem tenham contempladas melhores condições de trabalho.

A crítica deixada por Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, diz que nada tem sido feito pelo primeiro-ministro e pela ministra da Saúde para resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde.

O PS está preocupado com as mudanças do governo na disciplina de Cidadania e apela à participação na consulta pública que está em curso.

Preocupação manifestada por Mariana Vieira da Silva em declarações aos jornalistas na Assembleia da República. Diz que o PS está apreensivo com as mudanças na disciplina que retiram relevância a temas como a sexualidade, os direitos humanos. Mariana Vieira da Silva apela aos portugueses para que participem na discussão pública que o governo lançou.

O Partido Socialista está preocupado e apela a toda a sociedade civil que até ao próximo dia 1 de agosto participe nesta curta discussão pública que o governo preparou e que todos nos mobilizemos para garantir que direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, direito à educação sexual não são algo do passado nas nossas escolas.

Papel de Mariana Vieira da Silva, que sublinha também que esta alteração pode comprometer a eficácia e cumprimento da lei referente a esta matéria.

Tanto quanto temos a noção, o governo não mudará nada na lei, o que significa que o programa que vai colocar e que vai aprovar não cumprirá a lei aprovada em 2009. E volto a chamar a atenção, as leis existem para serem cumpridas e não é através de uma mudança curricular que se deixa de cumprir uma lei aprovada por esta assembleia em 2009.

O alerta deixado por Mariana Vieira da Silva, do PS, ela que critica fortemente o novo diploma apresentado pelo governo, as mudanças no que diz respeito à disciplina de Cidadania, que foram apresentadas pelo governo e que estão agora em consulta pública.

A Iniciativa Liberal propõe que o Banco de Portugal passe a selecionar os candidatos através de um concurso público internacional.

E quer também que o cargo não possa ser ocupado por quem exerceu funções governativas nos três anos anteriores. O objetivo é acabar com o clima de suspeição à volta dos detentores de cargos no supervisor bancário para garantir a transparência efetiva e aparente. Os liberais querem um concurso baseado em critérios como a idoneidade, a ausência de conflitos de interesse ou independência de espírito, e dão o exemplo de Mário Centeno, o atual governador, como alguém que não passaria por este filtro. Os liberais pedem também que deixe de ser possível a nomeação direta de responsáveis políticos ou de confiança política para cargos que se querem independentes do poder político. A Iniciativa Liberal quer, por isso, que no futuro, o detentor do cargo seja designado por resolução de um novo órgão, o Conselho de Ética, Nomeações e Remunerações, que teria de apresentar um parecer a justificar a adequação da pessoa nomeada. De resto, Mariana Leitão, a nova presidente da Iniciativa Liberal, vai levar o tema à audiência marcada para hoje com o Presidente da República. Para esta semana está prevista a aprovação em Conselho de Ministros do nome do sucessor de Mário Centeno

O presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, diz que a demissão do diretor de informação do canal não está relacionada com os resultados das audiências da RTP3.

Esta tinha sido uma justificação apresentada por Nicolau Santos quando foi conhecida a exoneração de António José Teixeira, diretor de informação do canal, ouvido hoje na Comissão de Cultura do Parlamento, a pedido do PS e do Livre. Nicolau Santos afasta a ideia de que a demissão estivesse relacionada com os resultados do canal de notícias da RTP. Diz que se trata de uma avaliação global e de mudanças necessárias na estação televisiva.

Relativamente à RTP3, insisto que não foi o motivo da exoneração. Havia um amplo leque, e já li, que tem a ver com mudanças que era necessário dar, um novo impulso, uma nova orientação, um novo interesse sobre determinadas áreas.

Ainda assim, o presidente da RTP explica que a RTP3 não foi o único canal que não registou um aumento nas audiências. Questionado também pelo PSD sobre se houve alguma interferência política neste processo, Nicolau Santos afasta a ideia de pressão, garante que não houve qualquer intromissão sobre se alguém deveria ser exonerado ou nomeado.

Não houve nenhuma interferência política, não houve nenhuma pressão para procedermos a esta reorganização da RTP, que era absolutamente necessária para fazer face à transição digital. Todos os meios de comunicação social, em particular os públicos, estão neste momento a passar em todo o mundo e na Europa, em particular. Portanto, não houve nenhuma interferência, não houve nenhuma pressão.

A garantia deixada pelo presidente do Conselho de Administração da RTP, que explica também que informou o governo da decisão de demitir a direção imediatamente depois de ter avisado o jornalista António José Teixeira da sua demissão.

Luís, vamos a outras notícias que também estão a marcar esta tarde.

O Benfica está impedido pela UEFA de vender bilhetes para a deslocação a Nice, no jogo da primeira mão da terceira preliminar da Liga dos Campeões. Em causa está um castigo recente da UEFA, que remonta ao jogo na Luz perante o Barcelona. Através de comunicado, o Benfica lembra que está sob pena suspensa durante dois anos devido aos incidentes registados nesse encontro e que pede, por isso, um comportamento correto por parte dos adeptos. O Observatório da Saúde de Gaza diz que 15 pessoas morreram à fome nas últimas 24 horas, entre as quais quatro crianças. Dados avançados pela Al Jazeera. O número total já excede a centena de mortes devido à subnutrição desde o início do conflito em outubro de 2023. Hoje, as Forças de Defesa de Israel confirmaram que detiveram funcionários da Organização Mundial da Saúde. Isto durante uma operação militar em Gaza por serem suspeitos de atos terroristas. Em Moçambique, o ex-candidato presidencial Francisco Mondlane foi acusado pelo Ministério Público de cinco crimes, incluindo terrorismo, acusação no âmbito das manifestações pós-eleitorais. À saída da Procuradoria-Geral moçambicana, Mondlane anunciou ainda que estão também em causa crimes de incitamento à desobediência coletiva. E já estreou mais um podcast+ Observador. Chama-se "1983: Portugal à Queima Roupa".

É uma viagem até ao ano em que Portugal foi palco de dois atentados terroristas internacionais.

Um deles foi o assalto a uma embaixada em Lisboa por um comando paramilitar. O outro, três meses depois, o assassinato de um importante representante palestiniano no Algarve.

O assassino percebe que está a ser perseguido. Não queria acelerar o passo para não chamar mais a atenção, mas deixa de ter hipótese. Começa a correr de arma na mão. Os polícias disparam. Um deles atira sete vezes, mas nunca acerta no alvo. "O homem continua em fuga", conta o jornalista Ramires Santos. Mais alguns metros e vai estar fora do cordão policial. Até que, de repente...

No final da rampa de acesso ao hotel, escorregou e caiu aos pés de um polícia, que não sabia o que é que se tinha passado. Levantou-se, atravessou a rua, atravessou o jardim ao fundo, por fora.

Ainda é seguido pela polícia durante mais de 200 metros. Mas acaba por conseguir desaparecer.

Aí está um excerto do episódio de estreia de "1983: Portugal à Queima Roupa", o novo podcast+ que já está disponível no nosso site e também nas habituais plataformas de podcast.

Há um novo episódio todas as terças-feiras, mas os assinantes do Observador têm acesso exclusivo e antecipado a todos os episódios desta série, que tem narração da atriz Vitória Guerra e banda sonora original dos Linda Martini.