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Rádio Observador. Jornal das duas, na Rádio Observador, edição com o jornalista Luís Soares. Luís, começamos com o CDS, que vai pedir a audição urgente do governador do Banco de Portugal no Parlamento, a propósito da notícia avançada hoje pelo Observador.

Em causa o contrato promessa, assinado por Mário Centeno, já de saída do Banco de Portugal, para a construção da nova sede nos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa. O Observador noticiou que estão em causa, no total, 16 contingências graves neste contrato que foram identificadas, algumas delas de alto risco. Numa nota enviada à imprensa, o CDS adianta que quer ouvir com urgência no Parlamento Mário Centeno a dar explicações sobre essas operações.

Dois advogados ouvidos esta manhã pela Rádio Observador defendem que o contrato promessa para a construção dessa nova sede do Banco de Portugal deve ser tornado público.

E visam que há questões a envolver a segurança que colocam em causa o negócio e um contrato de 192 milhões de euros com contingências de alto risco. O advogado Paulo Saragoça da Mata sublinha que o Banco de Portugal tem de se salvaguardar de questões que podem inviabilizar a obra da nova sede. O advogado lembra que este organismo é público e que para que não existam dúvidas, deve ser revelado o contrato assinado com o grupo Fidelidade.

Desconhece-se totalmente quais sejam as cautelas introduzidas no texto do contrato promessa que salvaguardem a não verificação dos perigos inerentes aos alertas. Por exemplo, imaginar que, no caso de não se verificar uma determinada circunstância, o contrato pudesse ser resolvido pelo Banco de Portugal com uma restituição do sinal entregue. Mas devo sublinhar algo que, para mim, é importante. Este tipo de contratação não deve ser mantido secreto.

Análise do advogado Paulo Saragoça da Mata no Explicador desta manhã sobre a construção da nova sede do Banco de Portugal. O empreendimento vai ser construído em Entrecampos, no terreno da antiga Feira Popular. Também no Explicador esteve o advogado Miguel Pereira Coutinho, ele que chama a atenção sobre um fator que pode fazer cair por terra este negócio: o fator da segurança.

Esse tema pode, independentemente de outros, inviabilizar ou não a própria transação, porque um banco central tem que ter instalações totalmente independentes, segregadas, não só do ponto de vista de informação, como do próprio acesso, centrais de segurança e depois também aquilo que é dito relativamente aos parques de estacionamento. Isto é completamente inegociável e inalterável.

As explicações do advogado Miguel Pereira Coutinho, também convidado do Explicador desta manhã, quando ainda persistem dúvidas e questões sobre o real valor do investimento do Banco de Portugal. Apesar de ter sido anunciado o investimento perto dos 192 milhões de euros, este valor pode chegar, na verdade, a 280 milhões, tendo em conta o valor investido no recheio dos edifícios.

É uma notícia que pode ler com o maior destaque no site do Observador, assinada pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulo Godinho. Depois da saúde, o líder do PS promete apresentar esta semana soluções para o problema da habitação precária.

Anúncio feito aos jornalistas à margem de uma visita à Rede Europeia Antipobreza no Porto. José Luís Carneiro falava na sequência ainda das demolições levadas a cabo na semana passada pela Câmara de Loures, no bairro do Telheiro.

O problema da habitação grave que temos no país é o que está a suscitar e a fazer recrudescer essas construções precárias, que não são solução de dignidade. As pessoas não têm eletricidade, não têm água, não têm condições para a sua própria vida íntima e para a sua dignidade. E nós temos que deitar mãos à obra para encontrar soluções. Eu não sou o primeiro-ministro, mas durante esta semana vou apresentar soluções para também responder a situações de emergência como aquelas que têm estado a ser vividas em vários municípios da área de Lisboa. Era aquilo que o governo devia estar a fazer.

A promessa deixada pelo líder do PS, José Luís Carneiro. Já sobre a entrevista de Luís Montenegro à Rádio Antena 1, onde o primeiro-ministro criticou a atual postura do Partido Socialista na oposição, o secretário-geral do PS responde dizendo que o Partido Socialista é um partido responsável.

O Partido Socialista está onde sempre esteve. Nós somos um partido de grande responsabilidade com a vida do nosso país, com o seu desenvolvimento económico e social. Essa é a nossa postura e por isso ontem estive com empresários em Guimarães que contribuem para a riqueza do país. Temos que pôr a nossa economia a crescer e vejo com preocupação a forma como se vê a incapacidade de resposta, nomeadamente aos efeitos das tarifas que vão ser adotadas por parte dos Estados Unidos da América. Até agora não se conhece quais são as propostas para procurar apoiar os nossos empresários. Portanto, preocupo-me com o crescimento da economia, a criação de riqueza no país, mas preocupo-me também com o fato de que essa riqueza que venha a ser criada no país possa contribuir para ultrapassar as desigualdades.

A resposta de José Luís Carneiro à margem de uma visita à Rede Europeia Antipobreza no Porto, em declarações captadas pela RTP3. Resposta a essa entrevista à Rádio Antena 1, em que Luís Montenegro diz que o partido de André Ventura começa a mostrar responsabilidade depois de negociar com o Chega a lei dos estrangeiros e também da nacionalidade. Quando confrontado com as críticas de que o PSD está a normalizar o Chega, Luís Montenegro lembra que o PS e o Chega votaram, no mesmo sentido, várias leis na passada legislatura.

O diretor-geral do Serviço Nacional de Migrações de Moçambique justificou a recusa de entrada no país a três humoristas porque o tentaram fazer com um visto de turismo.

E quando pretendiam realizar um espetáculo. Questionado pela Agência Lusa, o responsável acrescenta que o grupo chegou ao Aeroporto Internacional de Maputo no domingo, com a intenção de entrar no país com visto de turismo, que é emitido na fronteira após avaliação por parte dos agentes de migração. Contudo, exclui desse tipo de autorização de entrada as atividades remuneradas, conforme isto teria sido detectado aquando da verificação do serviço. Os humoristas Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murilo Couto foram impedidos de entrar em Moçambique por não terem uma credencial para o espetáculo que iam realizar. A fonte ligada à produção do evento explicou à Lusa que o espetáculo, que contava com casa cheia, era do grupo Tons de Comédia, dos três humoristas, estava marcado para ontem à tarde, em Maputo. O diretor-geral do Serviço Nacional de Migração explica ainda que o promotor do evento em causa deveria ter solicitado uma credencial para o espetáculo às autoridades competentes moçambicanas, que posteriormente seria usada para o pedido de emissão de visto cultural para a entrada no país. Essa credenciação caberia ao Ministério da Cultura de Moçambique. O grupo deixou o país esta manhã num voo da TAP. A Iniciativa Liberal já veio pedir esclarecimentos à embaixadora de Moçambique em Portugal sobre esta recusa de entrada dos três humoristas. O partido avisa que podemos estar perante uma grave violação da liberdade de expressão.

No desporto, o Benfica vai defrontar o Nice na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Sorteio que decorreu esta manhã e é o primeiro passo dos encarnados nesta edição da prova. O Nice ficou em quarto lugar da Liga Francesa, falhou a qualificação direta para a Liga dos Campeões por apenas um ponto. Na análise, o comentador de futebol da Rádio Observador, Gabriel Alves, afirma que é preciso ter atenção aos jogadores e ao treinador do Nice, que, diz Gabriel Alves, podem surpreender o Benfica.

Só dizer que este treinador é um treinador de desafios, o Francés, este francês de 54 anos. Portanto, um treinador que se tem moldado ao que ficou do atual treinador do FC Porto, mas que também tem moldado a equipa e é óbvio que tem mantido mais ou menos os mesmos jogadores, portanto, tem um grupo coeso. Resta saber agora, como diz, e bem, o Bruno, que Nice vamos encontrar em relação àquilo que vimos no ano passado e que Benfica vamos ter.

Análise de Gabriel Alves ao sorteio, que ditou que o Benfica vai jogar primeiro fora, em França, com o segundo jogo a ser no Estádio da Luz. A primeira mão será nos dias 5 ou 6 de agosto. A segunda mão vai ser a 12 de agosto.

Duas partidas para ouvir em direto aqui na Rádio Observador, nas nossas habituais emissões especiais de desporto. O Braga também ficou hoje a conhecer a sua sorte na Liga Europa, caso ultrapasse a segunda ronda.

Vai jogar com os suíços do Lugano ou os romenos do Cluj na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa. Caso eliminem os búlgaros do Levski Sofia na segunda pré-eliminatória, os bracarenses vão ter pela frente o vencedor da eliminatória entre helvéticos e romenos, jogando a primeira mão fora de casa a 7 de agosto, a segunda em Braga no dia 14. Se ultrapassarem a segunda e terceira pré-eliminatórias, o Braga vai jogar ainda os playoffs, a derradeira ronda de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3,8% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado e 2,5% em relação a maio. É o valor mais baixo de desempregados inscritos, cerca de 293 mil. A nova líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, vai ser recebida amanhã, às 19h, no Palácio de Belém, pelo presidente da República. Reunião habitual quando há novas lideranças. Na audiência, Mariana Leitão vai transmitir ao presidente quais as prioridades do partido durante o novo mandato. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um processo de esclarecimento ao caso de um bebê prematuro que nasceu numa ambulância dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e acabou por morrer após dar entrada no Hospital de Leiria. A IGAS adianta que pediu esclarecimento sobre o caso à Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, que integra o Hospital Santo André. O caso foi noticiado pelo Expresso a 11 de julho. A Unidade Local de Saúde garantiu nesse mesmo dia que foram acionados todos os meios disponíveis para dar uma resposta rápida e eficaz a esta grávida. Pelo menos 19 pessoas morreram no Bangladesh na sequência da queda de uma aeronave de treino militar numa escola em Daca. Há pelo menos 50 feridos, incluindo crianças, que foram transportadas para o hospital, a maioria com queimaduras. Fontes militares avançam que o avião caiu logo depois de descolar, tendo pegado fogo. Para já, não são conhecidas as causas deste acidente.