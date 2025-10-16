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Miguel Videira, com o Jornal das Duas. Já sabemos que vais abrir com o João relativamente à greve da FNAM, anunciada hoje e que vai realizar-se a 24 de outubro.

Sim. O João Costa Campos, o repórter do Observador, está a acompanhar uma ronda negocial que junta os responsáveis pelo Ministério da Saúde e representantes de vários sindicatos da classe médica em Portugal. Discute-se os incentivos para a criação das urgências regionais. Sabe-se, por exemplo, que o governo propõe pagar €500 por mês aos médicos que tiverem de ser deslocados das unidades de saúde onde hoje prestam serviço para as unidades que vão concentrar as urgências regionais. Na sequência da apresentação destas propostas e desta ronda negocial, João Costa Campos, agora aqui em direto. A FNAM, por Joana Bordalo e Sá, anuncia uma greve para o próximo dia 24 de outubro. Então, por quê?

Sim, é uma decisão anunciada pela presidência da Federação Nacional dos Médicos, depois da reunião com a Ministra da Saúde. Foi a segunda reunião da Ministra da Saúde com os sindicatos, uma reunião bastante mais curta do que a primeira e à saída dessa mesma reunião percebemos o porquê de ter sido tão curta. O sindicato, a Federação Nacional dos Médicos, não entrou logo à partida em acordo com o Ministério da Saúde. Joana Bordalo e Sá diz que assim que começou a reunião, a postura do governo foi de assumir estes dois diplomas como um ato já consumado e que, por isso, não havia espaço para negociações. Joana Bordalo e Sá deixa fortes críticas ao governo, anuncia essa greve para 24 de outubro, greve geral dos médicos, e deixa fortes críticas ao Ministério da Saúde.

O que nos foi transmitido é que os diplomas iam entrar em vigor a partir de 1 de novembro. E portanto, uma vez que nós vimos para esta reunião sem sequer conhecer os diplomas, não nos foram enviados e isto irá pra publicação a partir do dia 1 de novembro, obviamente, não estão a fazer uma negociação séria, mas também não é nada que nos espante, tendo em conta o modus operandi deste governo de Luís Montenegro ao longo de toda a sua governação.

Joana Bordalo e Sá diz que não houve margem para negociar, mas sobre a proposta que foi apresentada pelo governo, diz que não tem melhorias relativamente à carreira dos médicos. A única novidade é que lhes dá mais trabalho.

O que os médicos e os trabalhadores da saúde pretendem é que a sua condição base, o seu salário base, seja justo e não estarem a ser empurrados a ter que fazer mais trabalho extraordinário ou com trabalho na base dos incentivos. O que tem que estar correto deve ser o salário base, assim como as condições de trabalho, e não estarem a obrigar um médico obstetra a ter que fazer duas ou três urgências por semana de 24 horas pra conseguir dar uma resposta. Isto não é compatível com uma vida profissional e uma vida pessoal e familiar.

Declarações da FNAM, Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos, que convoca uma greve para 24 de outubro, greve dos médicos. Já o Sindicato Independente diz que a proposta vai ter de ser analisada, mas deixa um alerta ao governo: o novo sistema não pode criar insuficiências nas urgências.

A nosso ver, no entanto, é preciso garantir que há equipes completas nestas urgências regionais. Isso é fundamental, porque segurança clínica e previsibilidade são direitos dos utentes do SNS e dos médicos, e são uma obrigação por parte das ULS e quem está a prestar cuidados.

Declarações de Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Não diz que sim, nem que não à proposta, diz que tem de ver. Declarações à saída desta primeira reunião dos sindicatos com os médicos. Para a prestação de serviços, está também previsto um conjunto de novas condições, como a limitação das vagas e vedação do acesso a médicos que saíram do SNS. O governo quer, Miguel, cortar com os prestadores de serviços. Só nos últimos cinco meses, a prestação de serviços representou um custo na ordem dos 18 milhões de euros.

É um dos temas em cima da mesa desta ronda negocial com os sindicatos representativos da classe médica, sendo que, como ouvimos, a FNAM acusa o governo de não estar a promover uma verdadeira negociação por anunciar que os diplomas agora em discussão vão entrar em vigor já no próximo dia 1 de novembro. E assim, há uma greve marcada precisamente pela Federação Nacional dos Médicos para o próximo dia 24 de outubro.

Miguel, o Presidente da República justificou há pouco a promulgação da nova versão da Lei de Estrangeiros.

Numa nota publicada esta manhã na página da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhava que o diploma revisto corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade que tinham sido apontadas pelo próprio chefe de Estado. Ora, em declarações há instantes aos jornalistas, foi perguntado a Marcelo Rebelo de Sousa se a expressão "minimamente" significa que, no entender do presidente, se devia ter ido mais além.

Não, a questão não se põe assim. A questão põe-se noutros termos, que é: é um debate político intenso na sociedade portuguesa. Durante muito tempo, a maioria parlamentar, várias vezes, pelo menos duas, afirmada, e portanto, teoricamente, a maioria do país, estava numa onda. Essa onda mudou. E mudou num sentido claramente oposto. A democracia é isso. E mudou de uma forma que corresponde aos 70%. Ora, cabe ao presidente saber se a Constituição é respeitada ou não. E por isso o diploma foi pro Tribunal Constitucional. Uma vez resolvido esse problema, é evidente que a democracia não acaba hoje e que este debate vai continuar a ser feito ao longo de muito tempo.

É Marcelo Rebelo de Sousa, que nestas declarações sublinhou também, de resto, à semelhança do que havia feito na nota publicada no site da presidência, que a nova versão da Lei dos Estrangeiros obteve a aprovação de 70% dos deputados.

Por seu lado, o PSD desvaloriza a expressão "minimamente", que foi usada pelo presidente.

Para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, o importante é que estão ultrapassadas as dúvidas sobre a legalidade do diploma.

O senhor presidente da República promulga o diploma porque entende que não há nenhuma razão de inconstitucionalidade para não o promulgar.

Não lhe parece que as palavras foram escolhidas de propósito, "minimamente"?

Creio que o senhor presidente da República escolhe todas as palavras com grande critério e essa também. Mas a questão é que promulgou e, portanto, se promulgou é porque entende que há uma conformidade à Constituição, coisa que nós também, como sabe, achávamos.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, numa curta reação à promulgação da Lei dos Estrangeiros.

Sobre este assunto, há também novos dados relativamente ao número de imigrantes em Portugal.

Sim, foram avançados hoje pela AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Há mais de 1 milhão e meio de imigrantes, é este o número oficial, até dezembro do ano passado. O dado vem confirmar a informação que tinha sido avançada pelo governo em abril e que tinha suscitado dúvidas precisamente ao presidente da República. Na altura, o governo falava em 1 milhão e quinhentos mil imigrantes com estatuto de residente. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa notava que os dados do INE sobre a população portuguesa em 2024 apontavam para uma subida de pouco mais de 100 mil pessoas face ao ano anterior. Um número bastante inferior ao número total de imigrantes que então havia sido avançado pelo governo. A AIMA vem agora confirmar que há, de facto, 1 milhão e meio de imigrantes em Portugal, quase quatro vezes mais face a sete anos.

Fica por aqui o Jornal das Duas, edição do Miguel Videira.