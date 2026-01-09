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Vamos às notícias. Miguel Videra com o Jornal das Duas. Miguel, o Parlamento acaba de aprovar, na generalidade, o pacote Habitação do Governo.

Com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal, o Chega absteve-se. Este pacote inclui, por exemplo, a redução do IVA da construção para uma taxa de 6% para as obras de habitação que seja vendida por um máximo de €648 mil ou arrendada até €2300, ou a diminuição do IRS sobre os rendimentos prediais para uma taxa de 10% obtidos por via de rendas até a um limite de €2300. Os diplomas seguem agora para a discussão em sede de especialidade.

Isto num dia em que Portugal, soube-se, lidera o aumento dos preços da habitação na zona euro.

É isso que indicam os dados do Eurostat, conhecidos esta sexta-feira. O preço das casas subiu 17,7% no terceiro trimestre de 2025. Isto em comparação com o mesmo período do ano anterior. A média europeia foi de 5,1%. A Hungria é o único país da União Europeia, não faz parte do euro, que regista uma subida superior à portuguesa de 21,1%. No extremo oposto, a Finlândia foi o único país a registar uma descida do preço da habitação, uma descida de 3,1%, na comparação homóloga. Estes números, como dizias, foram revelados neste dia em que foi aprovado pelo Parlamento, na generalidade, o pacote de habitação do Governo.

O Conselho de Ministros de hoje aprovou também a construção do novo Hospital Central do Algarve.

Sim, é uma das decisões da reunião de Governo desta sexta-feira. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, respondeu também ao pedido de esclarecimento do secretário-geral do PS. José Luís Carneiro desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se sabia que o concurso para aquisição de ambulâncias, ontem anunciado por Luís Montenegro no Parlamento, foi, afinal, aprovado pelo Governo de António Costa em 2023, há mais de dois anos. É isso que noticia hoje o jornal Público. Os jornalistas confrontaram o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com esta questão. Laura Figueiredo, agora aqui em direto, o Campus 21, sede de Governo, o que respondeu António Leitão Amaro?

Boa tarde, Miguel. O ministro da Presidência diz que o Partido Socialista limitou-se a escrever palavras que o vento levou. Foi esta a resposta ao desafio de José Luís Carneiro. Leitão Amaro afirma que o PS não pagou nenhuma das 265 viaturas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro e acusou ainda o Partido Socialista de ter governado em nuvens cor-de-rosa.

Não faz quem fala, não faz quem promete, não faz quem governa em nuvens cor-de-rosa. Faz quem paga, faz quem contrata, faz quem executa. E os portugueses sabem que é este Governo que está a fazer e que quem lá esteve oito anos, e já agora outras vezes noutras décadas, não fez e não contratou estas ambulâncias.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, Leitão Amaro anunciou ainda que as 400 ou 500 camas de cuidados intermédios para casos sociais que continuam nos hospitais vão ser disponibilizadas de imediato. No entanto, o ministro diz não saber se vão demorar dias ou semanas a ficar disponíveis. Esta solução, que foi decidida pelas ministras da Saúde e do Trabalho, pretende ser uma resposta rápida ao problema da falta de macas, que tem vindo a comprometer a capacidade de resposta das ambulâncias. E só para terminar, Miguel, como também já disseste, Leitão Amaro deixou aqui a confirmação de que o Governo aprovou hoje a construção do Hospital Central do Algarve, um investimento de mais de 420 milhões de euros e que vai ser feito em modalidade de parceria público-privada.

O anúncio é feito pelo ministro da Presidência no final desta reunião de Conselho de Ministros, acompanhada pela jornalista Laura Figueiredo.

Vamos às presidenciais. André Ventura continua a atacar o Governo devido aos problemas na saúde e diz que Montenegro está a brincar com os portugueses.

Sim, o candidato apoiado pelo Chega tem feito a saúde o principal tema de campanha. Ventura pede a demissão da ministra e insiste em apontar problemas sentidos pelo setor. Em Sobral de Monte Agraço, o repórter Miguel Cordeiro conta-nos que André Ventura foi convidado a comprar e distribuir fruta.

Eu estou bem com as bananas. Um euro. Um euro? Baratas. São as melhores bananas do país? As melhores. Vamos lá, então, vou levar umas bananas.

André Ventura segue confiante na campanha e já não tem medo de escorregar. Em Sobral de Monte Agraço, na hora de escolher a fruta, vê bananas dentro e fora da mercearia.

Eu não vou ser um presidente como os outros presidentes foram. O que esperam é um presidente que faça exatamente a mesma prática, se limitar a ser uma espécie de olheiro de fora. Não, contem comigo para isso.

Ventura diz que é fruta diferente e garante que vai dizer isso mesmo em locais em que é suposto discutir outras ementas.

O Conselho de Estado tem regras próprias, mas obviamente que vou dizer a Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo que aconteceu nos últimos dias em Portugal, em termos de saúde, mereceria uma ação firme do presidente da República.

O candidato apoiado pelo Chega faz também questão de sinalizar que o Governo está a escorregar quase todos os dias.

E estas ambulâncias que foram ontem prometidas, a maior parte delas já estavam adjudicadas e abertas em concurso desde 2023. O senhor primeiro-ministro está a brincar conosco, ou o quê?

Numa campanha em que tem garantido que com ele não há fruta podre no cesto da governação, André Ventura diz que tem bananas para distribuir.

Umas serão para os amigos, outras serão para os adversários. Portanto, aquelas que eu pôr no chão serão para os adversários.

Há um aviso para Cotrim Figueiredo: esta eleição não é para escolher a fruta mais bonita.

Quem é que pode ser a Miss Mais Bonita na segunda volta? Eu não vejo a política assim.

E não fossem as bananas tão baratas, André Ventura faz questão de dizer que é um candidato que gosta de pêras.

Se votarem em mim, é assim. Trás, morro na mesa. Se for no João Cotrim de Figueiredo, é assim. Trás. Ora, alguém quer fazer trás? Não, nós queremos fazer trás!

Reportagem de Miguel Cordeiro com o candidato a presidencial André Ventura, em Sobral de Monte Agraço.

António José Seguro aumenta a pressão sobre o governo, também na área da saúde, mas não alinha nos pedidos de demissão da ministra Ana Paula Martins. O candidato a Belém diz que o governo precisa, no entanto, de ter coragem e começar a tomar decisões.

Foi no final de uma arruada em Gavião, no distrito de Portalegre, depois de vários dias a evitar atribuir responsabilidades de forma direta ao governo e à ministra da Saúde. António José Seguro afirma agora que o diagnóstico está feito, é hora de passar das palavras às ações.

Nós temos mais médicos do que a média europeia a nível nacional, mas temos poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estão identificadas as soluções, é preciso é coragem para agir e o governo tem que ter essa coragem.

E tem faltado?

Tem que ter essa coragem.

António José Seguro diz que quer reunir-se, caso venha a ser eleito a presidente da República, com o primeiro-ministro Luís Montenegro, com este tema da saúde em pano de fundo.

Esteve então esta manhã no distrito de Portalegre, onde pediu também uma oportunidade para ser presidente da República.

Sim, o candidato apoiado pelo PS quer chegar aos 2.500.000 votos, João Gama, para vencer as eleições na segunda volta.

Recebido com honras de Estado na Câmara Municipal de Gavião, António José Seguro discursou no salão principal, por debaixo de um retrato de Marcelo Rebelo de Sousa, para prometer continuar teimoso.

Que é uma campanha eleitoral muito centrada em combates estéreis, muitas das vezes entre os adversários. Mas eu sou um teimoso.

Teimosia como receita para Belém, depois de ontem ter rejeitado lutar na lama com os outros candidatos. Antigo autarca, antigo deputado e membro do governo, agora António José Seguro pede um voto de confiança.

Eu nunca tive a oportunidade de servir num alto cargo da nação para mostrar aquilo que sou capaz de trabalhar e de oferecer a este país. Estou mesmo seguro.

Seguro quer chegar aos 2.500.000 votos, as primeiras metas que estabelece na campanha, mas só depois do dia 18 de janeiro.

Mas as contas são para a segunda volta. O presidente da República é eleito com metade e mais um dos votos dos portugueses.

E com quem é que espera ir à segunda volta?

Isso não sei, eu não sou vidente.

Por um voto se ganha e por outro se perde, seja precisa menos ou mais sorte. E encontrar eleitores que não precisam ser convencidos.

Somos um combo, consegue PS e há-de ser PS.

Obrigado, minha senhora. Desta vez temos de levar todas as pessoas a votar.

O namoro antigo entre António José Seguro e o interior do país, como conta ao amigo José Sócrates.

As pessoas pensam que está tudo bem e está tudo mal.

Sabe, mas aí nos namoros também há duas espécies: é por amor ou por interesse.

Exatamente.

E nós nesta candidatura estamos por amor a Portugal.

A caravana na estrada com o candidato que pede uma oportunidade para ser o que nunca foi.

João Cama, em Portalegre esta manhã com a caravana do candidato António José Seguro, que segue a esta hora para a Figueira da Foz.

Já Marques Mendes atacou João Cotrim Figueiredo numa manhã em que quis deixar propostas para o Serviço Nacional de Saúde.

Numa visita a um centro de dia em Cascais, Luís Marques Mendes disse que quer a saúde menos politizada, mas numa manhã em que passou por várias atividades diversas, o candidato apoiado pela AD procurou castigar os principais adversários, Miguel Vítor Dias.

De visita a um centro de dia, Luís Marques Mendes passou por uma aula de boxe e calçou as luvas.

Não dou, se eu lhe dizer não. Isto é desporto.

Mas à saída logo disparou um gancho à direita.

Agora Cotrim Figueiredo quer ir ao governo. Quer dizer que aparentemente está muito próximo e apaixonado pelo governo. Mas há um mês atrás considerava o Orçamento de Estado apresentado pelo governo um orçamento péssimo. Portanto, há um mês estava todo contra o governo num instrumento essencial. Agora, só para conquistar votos, agora põe-se ao lado.

E insiste no ataque.

Quem se comporta desta maneira não tem crédito para ser candidato presidencial.

Já em modo mais defensivo, Marques Mendes critica a excessiva politização da saúde e quer esclarecimentos.

É pedir esclarecimentos ao governo, evidentemente. É pedir informações, é perguntar porque é que as coisas aconteceram e o que é que vai ser feito.

Na tentativa de sair na frente, sugere o fim de nomeações partidárias no SNS.

Pelo menos na saúde, em todas as áreas da saúde. A escolha dos dirigentes deveria ser na base de concurso público.

Marques Mendes, que contou esta manhã em Cascais com o apoio de António Lobo Xavier, que fez uma aposta no vencedor do combate.

As apostas é que o doutor Luís Marques Mendes ganha as eleições.

Ganha, mas passa?

Eu acho que no fim da corrida, isto é uma corrida maratona, tal como as coisas políticas estão no país, no fim, a minha aposta é essa. E uma aposta pessoal.

Mas para lá chegar, a estratégia ainda vai sendo afinada.

É sempre bom estar bem à defesa e estar bem ao ataque. É desporto total

Miguel Vilela Dias em Cascais esta manhã. Luís Marques Mendes almoça a esta hora com os presidentes das Câmaras de Lisboa, Sintra e Cascais.

Já Cotrim Figueiredo respondeu em Vila do Conde às críticas de Marques Mendes.

Diz, por exemplo, que há uma leitura a tirar do silêncio de Pedro Passos Coelho, ex-líder do PSD, que decidiu não apoiar nenhum candidato.

Entendo os motivos pelos quais seja mais conveniente a Pedro Passos Coelho não se pronunciar nesta altura, sendo que, repito, a não pronúncia é ela própria uma tomada de posição.

Cotrim Figueiredo reagiu ainda às críticas de Marques Mendes, às propostas que apresentou para o IRS e para a Caixa Geral de Depósitos. O eurodeputado liberal diz que é porque não há mais nada para criticar e denunciam a preocupação na candidatura adversária.

Demonstra alguma preocupação, que eu compreendo, porque de facto a minha candidatura está em crescendo e a de Marques Mendes não está. E, sobretudo, quando alguém que repete à exaustão que o presidente da República não tem funções executivas e escolhe para criticar medidas que eu defendi enquanto estava candidato a funções que eram, de facto, executivas, mostra que já não há mais nada a criticar.

Cotrim Figueiredo falava aos jornalistas no final de uma visita a Nelo Caiaques, em Vila do Conde.

Jorge Pinto, candidato à Presidência da República, apoiado pelo Livre, atira farpas a Cotrim Figueiredo e diz que só se compromete a fazer alianças com os portugueses e não com o Governo.

O candidato apoiado pelo Livre entende que a campanha eleitoral não serve para piscar o olho ao Executivo. Isto porque Cotrim Figueiredo disse esta semana que está disposto a apoiar o Governo caso Luís Montenegro queira fazer reformas. Para Jorge Pinto, esse não é o papel de um presidente.

O presidente da República não tem de ser aliado de ninguém, a não ser dos portugueses e do seu país. E é isso que me interessa. Eu não estou na campanha para ser aliado de quem quer que seja. Estou na campanha apenas para ser aliado dos portugueses e para lhes dizer que comigo, na Presidência da República, a minha única aliança era para com os portugueses.

Jorge Pinto, sobre a iniciativa de João Cotrim Figueiredo, que ficou hoje a saber, enviou uma carta ao primeiro-ministro em que se compromete a cooperar com o Governo caso venha a ser presidente da República, desde que as preocupações do Governo coincidam com as preocupações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

António Filipe considera que há cinco candidatos do Governo e um deles é António José Seguro.

O candidato apoiado pelo PCP foi esta manhã confrontado com essa carta enviada por João Cotrim Figueiredo. António Filipe admite que não está surpreendido. Considera que Cotrim Figueiredo é um candidato do consenso neoliberal.

Eu não tenho dúvida nenhuma que o candidato Cotrim Figueiredo é um aliado do Governo. Isso para mim não é novidade nenhuma. Ele é um aliado do Governo, porque concorda com o Governo naquilo que é essencial. Ou seja, ele é um dos candidatos a que eu tenho chamado os candidatos do consenso neoliberal, que são aqueles que lamentam as consequências daquilo que defendem.

Sendo que para António Filipe, João Cotrim Figueiredo não é o único candidato afeto ao Governo.

Nas políticas do Governo, vêm outros candidatos que estão perfeitamente dispostos e recetivos para apoiar as políticas que o Governo tem vindo a pôr à prática, que são, obviamente, o Luís Marques Mendes, o candidato João Cotrim Figueiredo, o candidato André Ventura, o candidato Henrique Oliveira e Melo, em muitos momentos, e até o próprio candidato António José Seguro não se demarca suficientemente de opções que eu considero desastrosas, que os governos têm vindo a pôr em prática.

António Filipe, em declarações aos repórteres do Observador, Vasco Maldonado Correia, à margem de uma iniciativa em Lisboa com trabalhadores do setor da cultura.

A fechar este jornal, a notícia também de buscas da PJ na Câmara de Aveiro.

É isso mesmo que é anunciado pela Polícia Judiciária. Estão a ser investigadas alegadas violações de regras urbanísticas. O comunicado da Polícia Judiciária não refere se há titulares que são alvo em concreto desta investigação, que está a ser liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.

Fica por aqui o Jornal das Duas, edição do Miguel Vilela.